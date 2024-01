Azioni, ecco le 10 più costose al mondo con valore da capogiro

Quali sono le azioni più costose al mondo, ovvero le azioni il cui valore di mercato è il più alto in assoluto? Ecco le prime 10.

Alcune azioni possono valere pochi centesimi di dollaro altre qualche centinaio di dollaro, poche aziende però, vantano azioni il cui valore supera ampiamente i 1000 dollari e ancora meno sono quelle il cui valore supera i 10.000 dollari. E poi c'è Warren Buffet, la cui Berkshire Hathaway Inc vanta azioni il cui valore supera i 100.000 dollari.

Azioni e capitale di mercato

In passato abbiamo visto le azioni con il più alto capitale di mercato, osservando che Apple Inc, con i suoi, ormai quasi 3 miliardi di dollari di capitale sociale è la società con il più alto valore di mercato di sempre, record che detiene ormai da diversi anni, tuttavia, nonostante questo record le azioni di Apple non sono le più costose al mondo, questo perché il capitale di mercato di una società rappresenta la somma di tutte le Azioni presenti sul mercato, di conseguenza, a parità di valore di mercato, più azioni sono presenti sul mercato, e quindi maggiore è l'offerta di azioni, più basso sarà il loro valore.

Le azioni infatti sono una frazione del capitale di mercato di una società, di conseguenza, se una società, il cui valore di mercato è ipoteticamente 3 miliardi di dollari, come potrebbe essere Apple nei prossimi anni, immette sul mercato un milione di azioni, queste potenzialmente varrebbero 3000 dollari, se invece quella stessa azienda immettesse sul mercato il doppio delle azioni, il loro valore sarebbe potenzialmente dimezzato.

Va precisato tuttavia che, il valore delle azioni dipende non solo dall'offerta, ma anche dalla domanda, un elevata domanda, in rapporto ad una scarsa offerta, produrrebbe un incremento significativo del valore di mercato di quelle azioni.

Le 10 azioni più costose al mondo: la classifica

Basandoci sul capitale di mercato, possiamo stabilire che, le cinque società con la più alta capitalizzazione di mercato al mondo, ovvero le società con il più alto valore di mercato, sono Apple, Microsoft e Alphabet, seguite da Amazon, Nvidia e Meta, il cui valore di mercato va dai 900 miliardi di dollari a quasi 3000 miliardi di dollari circa, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2023.

Se si espande la lista alle prime 10 società al mondo per capitale di mercato, incontriamo anche Tesla, Berkshire Hathaway, Eli Lili and Company e TSMC, il cui valore di mercato va da circa 500 miliardi a 790 miliardi di dollari.

1. Apple: 2.995 2. Microsoft: 2.795 3. Alphabet: 1.764 4. Amazon: 1.570 5. Nvidia: 1.223 6. Meta: 909 7. Tesla: 790 8. Berkshire Hathaway: 784 9. Eli Lili and Company: 553 10. TSMC: 539

Particolarmente significativo è il caso di Berkshire Hathaway, la società di investimento di Warren Buffet che, oltre ad essere una delle dieci società con il più alto valore di mercato al mondo, è anche una delle 5 società con le azioni più costose al mondo, nonché l'unica delle società presenti in questa lista, le cui azioni sono divide in due classi.

Azioni Berkshire Hathaway

Berkshire Hathawa, la holding guidata da Warren Buffett, soprannominato l'Oracolo di Omaha, sono quotate in borsa, presso l'indice NYSE della borsa di New York in due diverse classi, da un lato vi sono le più comuni classe B, il cui valore di mercato è di circa 362 dollari ad azione, vi sono poi le meno comuni azioni di classe A, il cui valore di mercato è di circa 551mila dollari secondo i dati aggiornati al 17 gennaio 2024 e sono tra le azioni più costose al mondo.

La 10 azioni che valgono di più

Come anticipato, tra le azioni più costose al mondo, soltanto Berkshire Hathaway figura anche nella lista delle 10 società con la più alta capitalizzazione di mercato, va inoltre detto che le azioni di classe A della Berkshire Hathaway non solo figurano tra le azioni più costose al mondo, ma, secondo i dati aggiornati al 2024, occupano la prima posizione della classifica delle azioni più costose al mondo.

1. Berkshire Hathaway: 537.045$ 2. NVR: 6.425$ 3. Seaboard Corp: 3.602$ 4. Booking Holdings Inc: 3.236$ 5. AutoZone Inc: 2.650$

Con un valore di mercato di oltre mezzo milione di dollari, le azioni della Berkshire Hathaway sono le azioni più costose al mondo, che surclassano di diverse volte le azioni della seconda in classifica.

L'elevato valore di queste azioni è legato in parte alla "rarità" di azioni presenti sul mercato, se si guarda infatti al capitale di mercato di queste società, come anticipato, solo Berkshire Hathaway, con i suoi circa 770 miliardi di dollari di capitale di mercato, figura tra le società a più alta capitalizzazione, la sola altra società di questa classifica ad avere un capitale superiore ai 100 miliardi di dollari è Booking Holdings, il cui capitale di mercato è stimato intorno ai 112 miliardi di dollari, seguono poi Autozone, con un capitale di mercato da circa 46 miliardi, NVR con circa 20 miliardi e Seaboard Corp, con 3,5 miliardi.