Dopo una prima fase sperimentale, adesso è in vigore da Milano a Palermo la possibilità di fare il cambio di residenza direttamente online, abbattendo tempi e costi. Possono chiedere il cambio - e altri certificati anagrafici - tutti i cittadini residenti in Italia e all’estero iscritti all’AIRE. Per farlo bisogna accedere sul portale ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente) inserendo lo SPID e scegliere tra: “Nuova residenza” per richiedere il cambio dell'intera famiglia o di alcuni componenti di essa; “Residenza famiglia esistente” per richiedere il cambio per tutte le persone indicate nella scheda ed entrare a far parte di una famiglia già esistente. Sempre online, è inoltre possibile scaricare ben 14 tipologie di certificati anagrafici (per se stessi o per la propria famiglia) tra cui la certificazione anagrafica di nascita e di Stato civile. Novità, come funziona e documenti necessari nella nostra guida dove troverai i link utili per effettuare la richiesta. Cambio di residenza online in tutte le città: nuove regole dal 27 aprile L'esperimento avviato lo scorso 1° febbraio in alcuni Comuni italiani è terminato: adesso tutti possono cambiare la propria residenza o dimora direttamente online inviando una richiesta sul sito dell’ANPR. La nuova modalità consente di spostare la residenza da un qualsiasi Comune o dall’estero (per i cittadini italiani iscritti all’AIRE). Unica eccezione per il Comune di Roma: limitatamente al territorio della Capitale, la richiesta va inoltrata tramite il sito del Comune e non su quello dell'Anagrafe nazionale. Le modalità cambieranno a partire dal 30 giugno 2022. Come fare il cambio di residenza Vediamo i passaggi da seguire per effettuare la richiesta senza recarsi in Comune ed evitando file e lunghe attese al telefono. Per prima cosa bisogna accedere al sito internet dell’Anagrafe nazionale cliccando su uno di questi due link: www.anagrafenazionale.interno.it www.anagrafenazionale.gov.it A questo punto si deve accedere tramite SPID, carta d'identità elettronica o CNS e scegliere l'operazione da eseguire: spostare la residenza online; visualizzare il profilo utente; rettificare i dati; richiedere certificati; scaricare visure e certificazioni. Per modificare la propria residenza bisogna indicare il nuovo indirizzo, il giorno e la fascia oraria di reperibilità per effettuare il controllo. LEGGI ANCHE Cambio di residenza: come farlo in soli 3 clik! Quanto costa Non c’è alcun costo da sostenere per cambiare la residenza online e nemmeno per scaricare i 14 certificati disponibili sulla piattaforma. Non è richiesta la marca da bollo e nemmeno i diritti di copia. Serve lo SPID? Per accedere alla nuova funzione online è necessario avere lo SPID e quindi fornire la propria identità digitale. Soltanto in questo modo si può accedere al portale dell’Anagrafe nazionale e compilare la richiesta per il cambio di residenza o per il rilascio delle certificazioni. Chi non fosse in possesso dello SPID può recarsi fisicamente presso gli sportelli del Comune oppure provvedere alla sua attivazione munito di: documento di riconoscimento valido; tessera sanitaria o codice fiscale; indirizzo email e numero di cellulare. Lo step successivo è accedere al sito di uno degli Identity provider riconosciuto dalla legge (ad esempio Poste Italiane) registrarsi al portale e seguire le istruzioni. In alternativa allo SPID, si può fare il cambio anche con CIE e CNS ovvero la carta d'identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. LEGGI ANCHE Come richiedere lo SPID Quali certificati si possono richiedere online Oltre alla residenza, dal 27 aprile 2022 in tutti i Comuni italiani si può richiedere gratis e senza recarsi allo sportello i certificati qui elencati: Anagrafico di nascita di Cittadinanza di Esistenza in vita di Residenza di Stato civile di Stato di famiglia e di stato civile di Stato Libero Il richiedente può selezionare una certificazione singola o più di una nella stessa sessione. Inoltre in caso di certificati contestuali è lo stesso sistema dell’ANPR a suggerire le combinazioni più diffuse.

