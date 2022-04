La stretta sui condizionatori è in arrivo: dal 1° maggio in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione (scuola e ministeri) non si potrà scendere al di sotto dei 25 gradi. Dietro questa decisione - che a molti non è piaciuta - la necessità di ridurre i consumi e, quindi, consumare meno gas proveniente dalla Russia. Le parole del Premier Draghi hanno fatto il giro del web e sono diventate presto realtà: “Cosa preferiamo? La pace o stare tranquilli con il termosifone acceso o con l'aria condizionata accesa per tutta l'estate?” L'approvazione dell’emendamento proposto da M5s avrà effetto da maggio fino a marzo del prossimo anno, modificando le attuali regole sulla temperatura da tenere in ufficio sia in estate che inverno. E per i trasgressori la multa può raggiungere i 3.000 euro. Condizionatori, temperatura in ufficio mai sotto i 25 gradi La regolazione dell’aria condizionata in ufficio è da sempre un motivo di scontro tra colleghi. Questa estate, però, ci saranno delle regole ben precise nell’ottica del risparmio energetico. Nel decreto Bollette appena approvato la temperatura indicata per gli uffici pubblici sarà la seguente: 27 gradi con 2 gradi di tollerabilità in estate, a partire dal 1° maggio 2022; 19 gradi con 2 gradi di tollerabilità nei mesi invernali fino a marzo 2023. Questo vuol dire che, in nessun caso, si potrà regolare la temperatura dei condizionati al di sotto dei 25 gradi o dei 21 in autunno e inverno. Regole valide per tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione mentre per i privati restano in vigore le vecchie disposizioni. LEGGI ANCHE Bonus bollette, conferma da Draghi: nuovo sconto ad aprile! Le eccezioni Le nuove regole sulla temperatura dell’aria condizionata non si applicano in alcuni casi tassativamente elencati nel decreto: ospedali e cliniche; case di cura; centri di ricovero o cura per minori o anziani; strutture di assistenza e recupero di tossicodipendenti e soggetti affidati ai servizi sociali. Invece si dovranno adeguare ai nuovi limiti estivi e invernali tutti gli uffici ministeriali, gli enti locali quindi uffici regionali e comunali, le università e le scuole di ogni ordine e grado. Quanto deve essere la temperatura in ufficio? Qual è, invece, la temperatura che si deve tenere negli uffici privati? Il decreto non ne parla esplicitamente, riferendosi unicamente al settore Pubblico. Quindi trovano applicazione le linee guida dell’INAIL: mantenere una temperatura compresa tra i 18 e i 22 gradi in inverno; non eccedere la differenza di 7 gradi tra temperatura esterna ed interno in estate. Multa per chi non rispetta la temperatura indicata Da maggio scatteranno le multe per chi non si attiene alle nuove regole: gli uffici che non si adeguano rischiano la multa da 500 a 3.000 euro. Tuttavia resta ancora da chiarire come e con che frequenza avverranno i controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Isabella Policarpio

Copywriting Specialist, classe 1992.

Appassionata di linguaggio Seo, scrivo contenuti per il web con focus su attualità, lavoro e diritti. Mi sono laureata in Giurisprudenza all'Università di Teramo e in seguito ho approfondito il Management d'impresa presso La Sapienza a Roma e il Business immigration law durante un periodo di pratica legale all’estero. Nel 2018 ho deciso di dedicarmi a 360° al mondo dell'informazione online. Ho conseguito un master che mi ha insegnato il linguaggio SEO e mi sono specializzata nel “tradurre” i contenuti legali in un linguaggio semplice e diretto. Dicono di me che sono instancabile e curiosa mentre io mi definisco sensibile e battagliera.