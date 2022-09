Le donazioni non sono esenti da problemi. Ci riferiamo a quei casi in cui si possono impugnare. Quando avviene questo? Quali sono le tempistiche? Facciamo chiarezza sui tempi e le modalità.

Non sempre gli atti di donazione rimangono illesi da contestazioni. Possono scaturire gelosie o ledere i diritti di terze persone, come i creditori.

In queste e in molte altre circostanze, le donazioni possono essere impugnate e anche revocate, qualora ci siano i presupposti e le condizioni.

Tuttavia, non si possono impugnare le donazioni in un qualsiasi momento, ma bisogna rispettare alcuni specifici termini. Se si superano tali termini, non si potrà più impugnarla ed essa sarà definitiva.

Quali sono questi termini? Entro quanti anni è possibile impugnarla?

Chi può impugnare un atto di donazione

Tutti sapranno che la donazione è una forma di contratto con il quale un soggetto, il donante, trasferisce un bene mobile o immobile ad un'altra persona, il donatario, a titolo gratuito, senza ricevere nulla in cambio.

Quando si tratta di una donazione di grande valore, allora l’atto si deve svolgere mediante un rogito notarile. Se, d’altra parte, la donazione è di modico valore, non richiede l’adempimento di formalità particolari.

Si possono donare sia beni immobili come, per esempio, una casa, sia beni mobili. Ma la stessa donazione può avvenire in modi diversi: si può anche versare una somma di denaro per consentire al donatario di acquistare un bene. Questa tipologia è la donazione indiretta e, solitamente, avviene tra genitori e figli o nonni e nipoti.

Non sempre, però, questa tipologia contrattuale è esente dall'insorgere di problemi di varia natura.

Quando la donazione lede i diritti di terze persone, per diversi motivi e ci possono essere soggetti interessati a farne decadere l’efficacia, essa può essere impugnata, ma entro un determinato periodo di tempo.

In relazione alle diverse circostanze o ai soggetti che decidono di impugnarla, i termini temporali da rispettare variano. I soggetti che possono riceve un danno da un bene mobile o immobile donato possono essere i creditori oppure gli eredi del donante.

Possiamo fare l’esempio dei creditori del donatario: essi hanno cinque anni di tempo per rifarsi sul bene donato. E gli eredi? In questo caso i tempi di allungano: gli eredi hanno a disposizione dieci anni di tempo per impugnarla, dalla morte del donante.

Quando si può impugnare una donazione

Ci sono diversi motivi che portano alla decisione di impugnare una donazione. In quali casi, per esempio?

può essere impugnata dai creditori;

quando ha difetto di forma;

per sopravvivenza dei figli;

per ingratitudine del donatario.

Facciamo il punto e spieghiamo caso per caso.

Le donazioni possono essere impugnate dai creditori nel momento in cui il donante abbia ceduto un bene per evitare il pignoramento sullo stesso.

Cosa deve fare il creditore? Può avvalersi dell’azione revocatoria, chiedendo al giudice di rendere inefficace la donazione. Come abbiamo già anticipato, si può avviare l’azione entro massimo cinque anni.

Parliamo di quella per difetto di forma: le donazioni di alto valore devono essere effettuate necessariamente dal notaio. Quando viene fatta senza notaio, ci si può rivolgere al giudice per chiederne la nullità. Entro quanto tempo? In questo caso, entro qualsiasi termine, anche dopo la morte del donante.

Qual è un altro tipo di impugnazione? Per sopravvivenza dei figli. Quando può avvenire? Per esempio, se dopo aver donato un bene nasce un nuovo figlio del donante o ne adotta uno.

L’ultimo degli esempi che abbiamo fatto, è l’impugnazione per ingratitudine del donatario. In questo caso, l’azione revocatoria deve essere esercitata entro un anno da quando il donante è venuto a conoscenza dei fatti.

Ma c'è ancora un altro caso in cui è possibile impugnare l'atto. Si chiama impugnazione per lesione della legittima.

Quando può scattare? L'impugnazione può scattare nel momento in cui le donazioni hanno privato gli eredi legittimari (che possono essere coniugi, figli o, in assenza, i genitori) delle quote di legittima.

Spieghiamo meglio cosa vuol dire. Se una persona dona i suoi beni ad un solo figlio, alla sua morte gli altri eventuali figli e il coniuge possono impugnare l'atto. Tuttavia, l'impugnazione può essere fatta entro dieci anni dall'apertura della successione e deve essere effettuata in tribunale. L'impugnazione in tribunale si chiama azione di riduzione.

Entro quanti anni si può impugnare una donazione

Concentriamoci, più nello specifico, sui termini di tempo in cui si può impugnare una donazione. Molti di essi li abbiamo già anticipati nel corso della spiegazione e, come abbiamo dedotto, variano in base alle diverse circostanze:

le donazioni che sono state effettuate mediante atto pubblico si possono impugnare entro cinque anni dalla stipula dell’atto;

le donazioni di modico valore effettuate senza atto pubblico possono essere impugnate sempre, quindi, senza limite di tempo;