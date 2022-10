Curioso da credere, ma parcheggiare l'auto con i finestrini aperti non è conforme al Codice della Strada. Ecco perchè, e qual è la multa per i trasgressori.

Non c’è pace per gli automobilisti italiani. Se per alcuni di questi è difficile rispettare e “digerire” anche le regole più elementari del Codice della Strada, figurarsi dover scoprire che anche comportamenti apparentemente innocui possono portare a un’inaspettata multa.

Infatti, accanto alle multe per le trasgressioni più comuni, quali eccesso di velocità, divieto di sosta o mancato allaccio della cintura di sicurezza, ve ne sono altre che il Codice della Strada prevede per comportamenti che sono sì comuni, ma che sarebbe difficile inquadrare come illeciti senza essere a conoscenza della normativa di riferimento.

In pochissimi lo sapranno, infatti, ma il Codice della Strada punisce coloro che lasciano la propria auto parcheggiata con i finestrini aperti.

Ma qual è la ratio di questa singolare scelta? Cosa si rischia lasciando aperti i finestrini di un’auto parcheggiata?

Finestrini dell’auto parcheggiata aperti: è illegale

Per i più smemorati, o per chi semplicemente si fida del genere umano e preferisce far prendere qualche minuto d’aria alla propria auto, lasciare i finestrini dell’auto aperti quando si parcheggia, o addirittura le chiavi attaccate al quadro, è la normalità.

Ebbene, invece, tale dimenticanza non solo potrebbe portare a conseguenze quali furto o danneggiamento dell’auto, ma anche a una multa, in quanto considerato un comportamento illegale.

Il Codice, infatti, all’art. 158 comma 4, impone di attuare le dovute cautele per impedire che l’auto sia a disposizione di altri senza il proprio consenso.

Lasciare i finestrini dell’auto aperti, ovviamente, violerebbe quindi il contenuto della norma, che mira principalmente a impedire eventuali furti, incidenti, o frodi assicurative correlate alla poca accortezza del guidatore. Infatti, in caso di furto di un’auto parcheggiata con i finestrini aperti, l’assicurazione potrebbe decidere di negare il risarcimento indicando il guidatore come responsabile di quanto accaduto.

Assodato che lasciare aperti i finestrini dell’auto parcheggiata comporta l’’illecito di “istigazione al furto”, cosa rischiano i trasgressori?

Finestrini auto aperti: scatta la multa

L’art 158 comma 6 del Codice della Strada stabilisce che chi lascia i finestrini dell’auto aperti, o assume altro atteggiamento poco avveduto, è punito con una multa da 42 a 173 euro.

Il pericolo di multa, però, non sussiste solo per gli automobilisti, ma anche per chi guida motocicli o veicoli a due ruote. In questo caso, infatti, lasciare il proprio mezzo incustodito costerà una multa da 24 a 97 euro.

Insomma, consigliamo a tutti gli automobilisti di studiare il Codice della Strada prima di incappare in spiacevoli (e a volte un po’ assurde) sorprese.

Si ricorda, inoltre, che a causa del fenomeno dell'inflazione, dal 2023 le multe potrebbero diventare ancora più salate.