Possono pignorarti una casa per un debito? Qual è il valore minimo del debito per procedere al pignoramento di un immobile? É possibile pignorare addirittura l'abitazione principale? Tutte le risposte in questo articolo.

Il pignoramento è un atto con il quale si procede all’espropriazione fisica forzata di un bene dalla disponiblità di un debitore. Questa operazione viene attuata a ufficiali giudiziari che vengono appositamente incaricati dai creditori al fine di concludere il processo di riscossione mirato all’adempimento di un titolo esecutivo.

In altre parole, nel momento in cui non si osserva un’obbligazione a fondo monetario, e si diventa ufficialmente debitori verso un terzo, a seguito di una procedura lunga e complessa, si può arrivare fino al pignoramento di beni propri che, dopo essere stati rivenduti, portano a soddisfazione i creditori.

Il diritto italiano, però, fortunatamente tutela alcuni beni ritenuti di prima necessità o comunque di grande importanza per la persona. Tra questi c’è l’immobile adibito ad abitazione principale. Ovvero la casa in cui dimori e risiedi abitualmente.

Ma è sempre possibile pignorare un immobile in caso di debito? La normativa è molto chiara, anche in merito all’ammontare minimo del dovuto che può dare origine all’espropriazione di una proprietà immobiliare.

Possono pignorarti la casa per un debito?

Probabilmente, se stai leggendo questo articolo, hai qualche debito di indefinito importo per la quale sei in dubbio se possono arrivare a pignorarti la casa.

Innanzitutto, devi sapere che non esiste un importo minimo per legge che vieta di procedere al pignoramento di un immobile al fine di recuperare un credito.

In altre parole, chiunque possa vantare un credito nei tuoi confronti, può decidere di attaccarsi a qualsiasi bene in tuo possesso, casa compresa, per rientrare del denaro.

Nonostante questo, la cassazione viene in soccorso decretando l’illegittimità di qualsiasi pretesa verso un’immobile nel caso di importi irrisori. In sostanza, si tutela il debitore evitando che un’azione esecutiva forzata di pignoramento sia sproporzionata rispetto al debito.

Ecco che quindi, la prima cosa che devi controllare è se l’importo che devi è superiore o inferiore a quello della tua casa. Come anticipato, se il credito è sostanzialmente inferiore a quello che si ricaverebbe dal pignoramento e asta di un immobile, non c’è giurisprudenza che possa autorizzare un’azione esecutiva.

Quanto deve essere il debito per pignorare una casa

Devi stare attendo, però, che quanto sopra indicato riguarda esclusivamente i debiti/crediti con persone private. Ovvero, tutte le obbligazioni sorte per stipula di accordi o contratti tra privati cittadini o, eventualmente, tra imprese sempre private.

Diversa è la storia se l’ammontare dovuto deve essere riscosso dall’Agenzia delle Entrate o comunque per conto di un ente pubblico che può essere, per esempio, il comune. In questo caso, infatti, la normativa è più specifica ed esaustiva.

Si disciplina che è possibile iscrivere un’ipoteca su un immobile solo per debiti che ammontano a 20.000 o più euro. A questo punto, però, parliamo di una semplice garanzia che, in caso di perpetrato mancato adempimento dell’obbligazione porterà al pignoramento dell’immobile.

Infatti, è possibile procedere direttamente al pignoramento di una casa solo e soltanto in cui il debito superi i 120.000 euro.

Ma attenzione! In nessun caso è possibile procedere al pignoramento della cosiddetta prima casa. Ovvero l’immobile in cui il proprietario e la sua famiglia risiedono e dimorano abitualmente. Anche se questa è l’unica e sola proprietà del debitore.

Chi decide se è possibile procedere al pignoramento di una casa

Abbiamo visto che, nel caso di creditori privati è raro che si possa arrivare al pignoramento di un immobile e, anche in caso di creditori pubblici, l’importo minimo dovuto è piuttosto cospicuo. Ma, in entrambi i casi, chi decide qual è il bene su cui è possibile rivalersi per primo?

Come anticipato, questa decisione sta sempre nelle mani del creditore che, nel momento in cui decide di avviare il pignoramento mobiliare o immobiliare, indica a chi si occupa dell’espropriazione, su quale bene rivalersi.

A questo punto, l’unica cosa da fare per il debitore è quella di opporsi in via giudiziale all’azione esecutiva. Entra quindi in campo il giudice che potrà accogliere o dinegare la richiesta del debitore in base all’ammontare dell’importo dovuto.

Infatti, come spiegato nei precedenti paragrafi, la giurisprudenza considera illegittimo il pignoramento di un immobile per debiti irrisori. Nonché è vietato dalla legge il pignoramento dell’abitazione principale o prima casa.

Devi aver paura per il pignoramento della tua casa

La procedura esecutiva immobiliare è particolarmente lunga e costosa, oltretutto il creditore è obbligato ad anticipare tutte le spese. Questo motivo è il principale per cui il pignoramento di una casa è preferibilmente evitato a favore di beni più semplici da espropriare come l’auto o il conto corrente.

Per cui, se hai altri beni in tuo possesso è decisamente più facile che siano essi i più a rischio. Vero è che se non hai altre proprietà su cui rivalersi, se il creditore intende proseguire nella riscossione di quanto a lui dovuto, potresti trovarti di fronte a questa eventualità.

Inoltre, devi tenere conto anche del tipo di debito e del tipo di creditore. Infatti, se si tratta di una banca alla quale non hai pagato una o più rate del mutuo, la situazione potrebbe essere ben più grave.

Quando c’è di mezzo il muto i tempi di pignoramento immobiliare si accorciano notevolmente rendendo molto più facile al creditore rientrare della somma. Infatti, è bene che tu sappia che il contratto di mutuo è già di per sé un titolo esecutivo che, in caso di mancato ottemperamento, autorizza la banca creditrice a procedere con il pignoramento della casa senza rivolgersi al tribunale.