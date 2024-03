Con l’arrivo della primavera è tempo di pensare già ai prossimi mesi estivi. Se sei tra coloro che non amano il caldo non farti trovare impreparato è valuta l’acquisto di un condizionatore. Ecco i 3 più economici.

L’arrivo della primavera preannuncia le belle giornate e l’arrivo della bella stagione.

Mancano pochi mesi alle torride giornate estive e se sei tra coloro che non amano la calura allora il consiglio è di valutare l’acquisto di un condizionatore.

Questo avrà il vantaggio di refrigerare gli ambienti di casa o di lavoro, combattendo il caldo e l’umidità ma prima di effettuare l’acquisto è bene analizzare una serie di problemi che l’apparecchio può provocare come lo spreco di energia che si traduce in bollette salate.

Ma per evitare molti di questi problemi basta valutare bene in fase di acquisto tenendo d’occhio il prezzo ma anche la qualità.

Ecco allora quali sono i 3 migliori ed economici che offrono un buon rapporto qualità-prezzo.

Condizionatori, con questi 3 il risparmio è garantito: ecco quali sono i più economici

Mancano veramente pochi mesi alla stagione estiva e se siete tra coloro che non amano il caldo e la calura di queste giornate non fatevi trovare impreparati giocate d’anticipo acquistando un condizionatore e il gioco è fatto.

Il suo utilizzo è per molti indispensabile nelle giornate torride per trovare un po' di refrigerio.

Ma attenzione alla scelta perché il condizionatore, è cosa abbastanza nota è tra gli elettrodomestici più energivori che abbiamo in casa.

Prima di acquistare tali apparecchi è opportuno considerare alcune variabili.

In commercio ne esistono di tanti tipi e modelli che potrebbero sembrare uguali ma che in realtà sono diversi per caratteristiche tecniche e funzionali.

Ne esistono di tre tipologie:

• con unità singole o senza unità esterna;

• mono split;

• multi split.

I più usati sono i modelli costituiti da un unico elemento, che vengono installati all’interno dell’abitazione su una parete adiacente all’ambiente esterno e sono facili da montare, anche se sono rumorosi e il costo è sempre più alto della media.

Si tratta di dispositivi reperibili ovunque anche online e i costi sono molto variabili.

Naturalmente più si sale di prezzo più si migliorano alcune caratteristiche come rumorosità, consumi, funzionalità.

Ma quali sono i più economici che offrono un ottimo rapporto qualità prezzo?

Tra i migliori ci sono:

• Hisense Easy Smart 12000 BTU A++ R32 CA35YR01G

• Hisense Inverter EASY SMART 12000 BTU CA35MR05G + CA35MR05W R-32

• Ariston 3381414 Prios R32 12000 BTU.

Condizionatore, questo il migliore per rapporto qualità prezzo

Se stai valutando di acquistare un condizionatore ma non vuoi spendere troppi soldi tra i migliori in circolazione per rapporto qualità prezzo c’è l’Hisense Easy smart 12000 BTU A++ R32 CA35YR01G.

Si tratta di un dispositivo split-system che offre un’ottima efficienza energetica grazie al suo rapporto di efficienza energetica stagionale (SEER) di 18 e alla sua certificazione Energy Star a 4 stelle.

Il dispositivo funziona come pompa di calore e deumidificatore, offrendo la possibilità del riscaldamento e raffreddamento in un unico apparecchio.

Inoltre è dotato di funzione i-FEEL, che offre la possibilità di rilevale la temperatura circostante dal telecomando trasmettendo queste informazioni all'unità interna.

L’altra funzione particolare è la funzione Super Cooling aumenta la capacità di raffreddamento del 25% e la funzione SMART. Questa fa si che il climatizzatore funzioni in base alla temperatura dell'ambiente.

L’apparecchio ha un design elegante e moderno, che lo rendono adatto anche per spazi ristretti.

Il Climatizzatore Condizionatore Hisense Inverter serie EASY SMART 12000 Btu CA35MR05G + CA35MR05W

Il Climatizzatore Condizionatore Hisense Inverter serie EASY SMART 12000 Btu CA35MR05G + CA35MR05W offre una serie di funzioni davvero spettacolari.

Compatto ed elegante ha un’alta efficienza energetica grazie alla sua classe A++/A+.

E’ dotato di un sistema inverter, che regola la potenza e permette di risparmiare energia mantenendo un livello di temperatura costante.

Inoltre tale apparecchio ha la funzione di auto-pulizia che impedisce la formazione di muffe e batteri all'interno dell'unità.

Infine, grazie alla connessione Wi-fi è possibile controllare il climatizzatore da remoto tramite un'app.

Ariston 3381414 Prios R32 12000 BTU

L’Ariston 3381414 Prios R32 12000 Btu è un climatizzatore che garantisce il raffreddamento e la deumidificazione di casa in maniera facile e veloce.

Questo apparecchio di classe A++, consente di risparmiare energia abbattendo i costi delle bollette elettriche.

Molto silenzioso lo rende molto indicato per l’installazione in camera da letto o in ufficio grazie al suo basso livello di rumore.

E’ dotato della funzione Follow me che permette al getto d'aria di seguire gli spostamenti del telecomando.

Anche questo apparecchio è dotato di una funzione auto pulente, riducendo la formazione di muffe e cattivi odori. Questo climatizzatore grazie alle ridotte dimensioni è adatto per ambienti di dimensioni medie.