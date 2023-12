Se non pago la Tari cosa succede? Ecco le conseguenze in caso di mancato pagamento

Cosa succede se non paghi la tassa sui rifiuti (Tari) e come devi comportarti: ecco cosa rischi e di quanto è la multa

La Tassa sui Rifiuti (Tari) è un'imposta comunale introdotta in Italia nel 2014. Questa tassa ha lo scopo di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti sia dalle abitazioni private sia dalle attività commerciali. Secondo la Legge n. 147/2013, la Tari è dovuta da chiunque detenga o possieda locali o aree scoperte che producono rifiuti urbani.

Cosa succede se non pago la Tari per 5 anni

Il mancato pagamento della Tari può portare a diverse conseguenze legali e finanziarie. Se l'importo non pagato supera i 30.000 €, si configura un caso di evasione fiscale. Per importi inferiori, si parla di illecito tributario. In entrambi i casi, il Comune ha il diritto di intraprendere azioni legali per recuperare le somme dovute. Si applicano inoltre interessi di mora per i pagamenti in ritardo, la cui entità varia a seconda del periodo di ritardo. È importante sapere che, se sono passati 5 anni dalla richiesta di saldo, la tassa va in prescrizione.

Come comportarsi se non arriva la comunicazione

Se non ricevi il bollettino per il pagamento della Tari, è fondamentale agire tempestivamente e assumersi la responsabilità di contattare il Comune per ottenere chiarimenti. Questo passaggio è essenziale, in quanto l'assenza del bollettino non esonera dal pagamento dell'imposta. È importante ricordare che la Tari è una tassa obbligatoria e la sua mancata ricezione potrebbe essere dovuta a diversi fattori, come problemi postali o amministrativi.

In situazioni del genere, la responsabilità del pagamento ricade sul contribuente, che deve quindi procedere autonomamente. Il pagamento può essere effettuato utilizzando il modello F24, un modulo standardizzato utilizzato per il pagamento di imposte e tasse in Italia. Dovrai inserire nel modulo il codice tributo 3944, che specifica che il pagamento è destinato alla Tari. Questo modello è disponibile presso banche e uffici postali, oltre che online attraverso i servizi bancari elettronici e i portali della pubblica amministrazione.

È importante compilarlo con attenzione, verificando di inserire correttamente tutti i dati richiesti, inclusi i propri dati personali e quelli relativi all'imposta da pagare. Una volta completato, il modello F24 può essere presentato e pagato presso qualsiasi banca o ufficio postale. In alternativa, se sei abilitato ai servizi di home banking, puoi effettuare il pagamento anche online, una modalità sempre più utilizzata per la sua comodità e efficienza.

Cosa succede se non pago la Tari

Pagare la Tari in ritardo comporta l'applicazione di sanzioni, eccetto in alcuni casi di esenzione. Queste possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso, che permette ai contribuenti di correggere autonomamente errori o omissioni, pagando l’importo dovuto più una sanzione ridotta. Il decreto legislativo 158/2015 prevede che questa sanzione sia ridotta del 50% se il pagamento avviene entro 90 giorni dal termine originale.

Cosa succede se è per "colpa" del comune

Se vi è un disservizio da parte del Comune nella raccolta dei rifiuti, come stabilito dalla normativa, ti spetta una riduzione della Tari che può variare dal 20% all'80%. Questa riduzione è un diritto del cittadino e va richiesta seguendo le procedure del proprio Comune.

Per evitare complicazioni, è consigliabile controllare regolarmente l'arrivo del bollettino di pagamento e, in caso di ritardo, prendere immediatamente contatto con l'ente comunale. Inoltre, se si prevede di non poter effettuare il pagamento entro la scadenza, è utile informare preventivamente il Comune per valutare possibili soluzioni o dilazioni.

Essere consapevoli delle proprie responsabilità fiscali, in particolare riguardo al pagamento della Tari, è cruciale per evitare conseguenze legali e sanzioni, ma anche per conoscere le proprie possibilità di risparmio sulla tassa. I cittadini devono assicurarsi di essere in regola con questi obblighi per prevenire costi aggiuntivi e problemi futuri. In caso di dubbi o incertezze, rivolgersi al proprio Comune è sempre la scelta migliore.