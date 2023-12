Modello Isee 2024, cosa serve? Ecco l'elenco di tutti i documenti necessari

Manca poco alla scadenza delle attestazioni Isee che sono state ottenute nel 2023. Bisogna preparare tutti i documenti per richiedere l'Isee 2024. Cosa serve? Come si richiede?

Il 31 dicembre è fissata la scadenza delle attestazioni Isee ottenute nel 2023 e, per questo, siamo verso l’avvio delle procedure per richiedere il Modello Isee del 2024.

È arrivato il momento di iniziare a prepararsi per compilare la nuova DSU. Quali sono i documenti che servono? Ai fini del calcolo è necessario predisporre i documenti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, così come le informazioni anagrafiche. Per il 2024, ci sono anche alcune novità molto interessanti.

Nel testo, spieghiamo cosa serve per richiedere e ottenere l’Isee 2024, quali sono le istruzioni e le regole da seguire. Infine, spiegheremo come si richiede.

Cos’è e a cosa serve l’Isee

L’Isee, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è un’attestazione che viene rilasciata dall’Inps, utilizzabile per accedere a numerosi bonus e prestazioni sociali agevolate.

Proprio il valore dell’Indicatore determina l’accesso a molte agevolazioni economiche come, per esempio, l’Assegno Unico o il Bonus bollette.

Si tratta, quindi, di un documento molto importante che, annualmente, viene richiesto da tantissimi cittadini. Il 31 dicembre del 2023 scadono le attestazioni rilasciate durante l’anno e, quindi, è bene muoversi per tempo, reperendo tutti i documenti necessari per richiedere il modello per il 2024.

Come si calcola? Si considerano due fattori:

• L’Indicatore della Situazione Economica, che si basa sul reddito e il patrimonio dei componenti del nucleo familiare;

• La scala di equivalenza. In virtù della presenza o meno di particolari condizioni si applicano alcune maggiorazioni alla scala di equivalenza.

Per calcolare il valore dell’Isee, l’Inps mette a disposizione dei cittadini un simulatore, utile a verificare la propria situazione economica.

Cosa serve per ottenere l’Isee 2024? Ecco i documenti necessari

Per calcolare l’Isee vengono considerati diversi fattori, ovvero tutti quegli elementi che influenzano la situazione economica di una famiglia: conti correnti, beni immobili, mezzi di trasporto e così via. Un elemento molto importante per determinare l’Isee 2024 è la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Quali documenti servono per compilarla?

• Documento di identità e codice fiscale del dichiarante;

• Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;

• Contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone di locazione versato;

• Dichiarazione dei redditi;

• Altri documenti attestanti compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per il coniuge e figli relativi al 2022;

• Dichiarazione Irap, per gli imprenditori agricoli.

Per quanto riguarda le informazioni sul patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati devono riferirsi al 31 dicembre 2022, e sono i seguenti:

• Dati catastali e valore imponibile dell’Imu degli immobili in possesso al 31 dicembre 2022;

• Eventuale mutuo per l’acquisto dell’immobile, compresa la copia del piano di ammortamento;

• Valore commerciale di eventuali aree fabbricabili;

• Prodotti di risparmio o investimento come, per esempio, conti correnti, carte di credito prepagate e libretti di risparmio con giacenza media 2022, titoli, fondi, depositi, buoni fruttiferi postali, azioni, obbligazioni, assicurazioni vita, vincite lotterie).

Cosa cambia per l’Isee 2024

Non ci sono eccessive novità di rilievo sulla richiesta del modello Isee 2024. Tuttavia, è bene lo stesso evidenziare le modifiche di calcolo previste nella prossima Legge di Bilancio.

Per determinare l’Isee non si considereranno più i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio, con l’obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

È previsto uno specifico limite da rispettare. L’esclusione dei titoli di Stato dall’Isee sarà riconosciuta entro il limite di 50.000 euro. L’effetto ci sarà soprattutto per coloro che hanno una disponibilità economica più elevata.

Come ottenere il modello

Abbiamo appena spiegato che, per ottenere l’Isee, si deve presentare la Dsu. Ci sono diverse modalità:

• Al Comune;

• All’ente che eroga la prestazione agevolata;

• Al Caf;

• All’Inps;

• Online, sul portale dell’Inps;

• Personalmente, presso le sedi territoriali.

Oltre alle suddette modalità, è anche possibile avvalersi della Dsu precompilata dell’Inps. Si tratta di un’ottima alternativa, semplice e veloce, a cui si accede tramite il portale unico dell’Inps. La procedura online ha anche il vantaggio di avere già qualche dato precompilato, fornito dall’Istituto e dall’Agenzia delle entrate.

Come si richiede il modello Isee precompilato? Sul sito dell’Inps è disponibile il Portale Unico Isee, attraverso il quale è possibile compilare la Dsu direttamente online.

Si deve accedere autenticandosi tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. La Dichiarazione sostitutiva unica precompilata contiene informazioni dichiarate dal contribuente, sia i dati forniti dall’Agenzia delle entrate su richiesta dell’Istituto.

Leggi anche: Isee 2024, cambia tutto: ecco le 3 novità che devi conoscere