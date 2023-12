Visura catastale online, ecco come richiederla velocemente con lo Spid

La visura catastale è un documento contenente tutte le informazioni relative ad un determinato immobile registrato presso il catasto italiano. Si tratta di un documento molto importante nell’ambito della compravendita immobiliare perché serve ad identificare la consistenza e la proprietà del bene, oltre che a determinare la sua rendita catastale.

Il documento è costituito da dati pubblici e, per questa ragione, può essere richiesto da chiunque.

Con l’avvento della tecnologia e con i sistemi di identità digitali, siamo ormai abituati a richiedere e consultare molti documenti comodamente da casa. In molti, si chiedono se sia possibile richiedere la visura catastale telematicamente, autenticandosi con lo Spid che, per diverse ragioni, lo possiedono quasi tutti.

Nel testo, andremo a vedere come richiedere la visura catastale online con lo Spid, ma prima spieghiamo bene cos’è e a cosa serve il documento.

Cos’è la visura catastale

La visura catastale è un documento importante nell’ambito della compravendita immobiliare, rilasciato dall’Agenzia delle entrate.

Il documento riporta tutte le principali informazioni sulla situazione di un immobile e contiene diversi dati, tra cui i titoli di proprietà, le dimensioni strutturali, la superficie e la destinazione del bene.

Si tratta, quindi, di un valido strumento per chi intende acquistare, vendere oppure semplicemente valutare un immobile. La visura catastale può servire anche per chi deve stipulare un contratto d’affitto o per chi deve sottoscrivere un contratto di fornitura energetica.

In particolar modo, i principali dati riportati sulla visura catastale sono i seguenti:

• Dati identificativi dell’immobile o del terreno come il foglio, la particella, la sezione urbana, il subalterno, il Comune di appartenenza;

• Dati di classamento, ovvero la zona censuaria, la categoria catastale, la classe, la superficie catastale, la consistenza e la rendita;

• Dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario del bene.

A cosa serve e perché richiederla

Come abbiamo già anticipato, la visura catastale è un documento che viene rilasciato dall’Agenzia delle entrate e riporta una serie di informazioni molto importanti sulla situazione di un immobile.

Perché richiederla? Le informazioni che offre la visura catastale sullo stato tecnico e di fatto di un immobile sono cruciali per evitare sorprese durante le transazioni immobiliari. Inoltre, serve per verificare che l’immobile sia del tutto regolare.

Tuttavia, la visura catastale serve anche in altri ambiti come, per esempio, all’atto della stipula di un contratto di affitto, ma anche per calcolare le imposte, Imu e Tari, oppure per allacciare le utenze domestiche. La visura catastale, infine, serve anche nell’ambito delle successioni ereditarie e nelle pratiche di mutuo.

Dove si richiede la visura catastale

Chi intende richiedere la visura catastale deve farlo direttamente presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate oppure online sul portale Sister.

Nel primo caso, ovvero personalmente, al richiedente verrà consegnata una copia cartacea della visura catastale. Invece, nel secondo caso, il richiedente otterrà un documento in formato PDF, scaricabile previo accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid).

Chiariamo subito che l’accesso alla visura catastale tramite lo Spid è gratuito, solo per i titolari di proprietà oppure di altri diritti reali di godimento sull’immobile in oggetto. Anche gli altri possono chiedere la consultazione delle visure. Si tratta di informazioni pubbliche, però, verrà chiesto loro di pagare le relative imposte catastali.

Come richiedere la visura catastale con lo Spid

È assolutamente possibile richiedere la visura catastale sul sito dell’Agenzia delle entrate, autenticandosi con le proprie credenziali Spid.

Cosa bisogna fare? Per richiedere la visura catastale con lo Spid, è sufficiente collegarsi al portale dell’Agenzia delle entrate, recarsi nella sezione riservata alle ispezioni immobiliari, dove sarà possibile inoltrare la richiesta per visualizzare e scaricare il documento oggetto di interesse.

Inoltre, ci sono anche altri metodi per richiedere la visura catastale, oltre allo Spid. Si tratta, sostanzialmente, di altri metodi di identificazione. Gli utenti possono accedere al sito dell’Agenzia delle entrate anche utilizzando la Carta di identità elettronica (Cie) e la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). C’è, infine, un ulteriore modalità di accesso: ci si può affidare a erogatori di servizi come Regold che forniscono credenziali valide per richiedere le proprie visure catastali.

Utilizzare lo Spid è sicuramente il metodo più semplice e veloce, oltre che diretto e permette di accedere alle informazioni cruciali sulle proprietà immobiliari. Si tratta di un’opzione online che permette di ottenere visure catastali semplicemente, oltre che molto rapidamente, senza il bisogno di recarsi presso gli sportelli territoriali dell’ente.

