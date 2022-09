È il titolo che ha avuto più successo nel 2022: con oltre 16 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Elden Ring ha rapidamente scalato le classifiche per diventare, oggi, il videogioco simbolo di quest’anno. Ora, il popolarissimo RPG di Bandai Namco diventerà anche un gioco da tavolo.

La campagna per lo sviluppo è partita su KickStarter, ed è stata lanciata da Steamforged Games LTD, che solo nelle scorse ore ha lanciato l’idea di trasformare uno dei titoli più popolari degli ultimi anni in un board game che lascerà di stucco gli appassionati.

Cosa sappiamo fin'ora sul gioco da tavolo di Elden Ring

Ad oggi, tuttavia, non si hanno molte informazioni su quali saranno le dinamiche di gioco né l’assetto grafico: Steamforged ha infatti rilasciato solo due immagini: una sarà il logo, l’altra una miniatura di Margit, il Presagio Implacabile, ovvero uno dei primi boss – nonché uno dei più complessi.

Il sito di Steamforged offre già qualche spunto per provare a immaginare come sarà il gioco da tavolo di Elden Ring.

Ciò che salta subito all’occhio è l’assenza di dadi durante gli scontri con i vari boss. Tuttavia, i fan si aspettano comunque un titolo strabiliante da Steamforgerd, già conosciuta per il suo ruolo chiave nel trasformare titoli videoludici in spettacolari giochi da tavolo.

L’azienda, in passato, ha infatti già sviluppato “Dark Souls: The Board Game”, “Dark Souls: The Card Game” e “Horizon Zero Dawn: The Board Game”.

In molti ricordano infatti la campagna Kickstarter per lo sviluppo dei giochi da tavolo di Dark Souls, che ha ricevuto, a pochissimi giorni dal suo lancio, oltre 5 milioni di dollari, diventando il crowfunding su Kickstarter più finanziato di sempre.

Ed è proprio il cofondatore di Steamforged, Mat Hart, ad assicurare una qualità impeccabile per il prossimo titolo a tema Elden Ring, promettendo ore e ore di gioco.

“La nostra missione è sempre quella di fornire adattamenti da tavolo che catturino l'essenza di ciò che i fan conoscono e amano di questo titolo. Gli appassionati si troveranno davanti un gioco da tavolo che apre a un mondo oscuro fatto di mistero e pericolo, con combattimenti soddisfacenti ed esplorazioni gratificanti. Preparatevi a perdere ore davanti a questo gioco”.

Come sarà il gioco da tavolo di Elden Ring?

Proprio come il videogame, il gioco da tavolo di Elden Ring trasporterà il giocatore nell’Interregno, una landa desolata irta di pericoli. Qui, dagli uno ai quattro giocatori daranno inizio a una oscura e variegatissima avventura, visiteranno i luoghi più celebri ed incontreranno amici e nemici già conosciuti nella versione videoludica di Elden Ring.

I combattimenti – conosciuti per la loro difficoltà estrema anche dai giocatori più esperti – verranno riprodotti tramite un sistema che non prevvederà l’utilizzo di dadi, e richiederanno dunque un intenso lavoro di strategia che si baserà molto più sulla tecnica che sulla fortuna.

Ciò che è quasi certo – osservando i titoli precedenti sfornati da Steamforged – saranno le miniature estremamente dettagliate per ogni mostro o personaggio. Il primo indizio ce l’ha dato proprio l’immagine teaser raffigurante Margit.

Nonostante le dimensioni minuscole, non fatevi ingannare: i boss di “Elden Ring: The Board Game” saranno spaventosi tanto quanto quelli originali!

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi man mano che Streamforged aggiornerà la campagna Kickstarter: fino ad allora, perché non iniziare un’altra run di Elden Ring per passare il tempo?