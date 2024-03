Chi è Martina Oliviero: studi, carriera e vita privata della manager nel mondo dolciario

Il mondo dei dolci ha tanti cognomi noti in tutta Italia e, tra questi, vi è Oliviero, cognome appartenente a una donna misteriosa che ha partecipato a Boss in Incognito.

Tante sono le curiosità riguardo a Martina Oliviero: scopriamo chi è, dalla carriera alla vita privata.

Martina Oliviero: chi è la protagonista del mondo dolciario

Oltre ad Alessandra Balocco, ci sono altre donne che hanno assunto un ruolo rilevante nelle aziende di famiglia, come è accaduto con Martina Oliviero.

A soli 30 anni, Martina è la manager dell'azienda dolciaria di famiglia, la nota Oliviero, lavorando al fianco di suo padre Filippo e sua sorella Annachiara.

L'azienda, principale produttrice di torrone e cioccolato, può quindi contare sul ruolo di Martina Oliviero, la quale presenza è fondamentale, come dimostra anche la fama ottenuta nel settore.

Il ruolo di Martina Oliviero nell'azienda di famiglia

L'uovo di Pasqua targato Oliviero è uno dei più presenti negli scaffali dei supermercati, entrando nei carrelli degli italiani.

L'ottenimento di questo risultato spetta anche al lavoro di Martina Oliviero, la quale si occupa principalmente dell'organizzazione, della produzione e degli investimenti, oltre che delle risorse umane e del reclutamento del personale.

Diversi sono però gli incarichi di Martina che, assieme a un'azienda esterna, dirige il reparto marketing e comunicazioni dell'azienda di famiglia.

La vita sentimentale di Martina Oliviero

Nonostante il diverso tempo impiegato negli uffici dell'azienda, Martina Oliviero riesce a coltivare anche le sue più grandi passioni, come lo sport e i viaggi.

Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, la manager ha rivelato di essere fidanzata, anche se ora il suo pensiero principale è il lavoro e la gestione dei suoi impegni futuri, come il trasferimento in una nuova casa in cui andrà a vivere da sola.

