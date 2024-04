Il serale di Amici 23 è arrivato alla quinta puntata. La puntata precedente si era conclusa in un modo differenze rispetto al solito: nessuno dei concorrenti è stato eliminato, le due ragazze finite al ballottaggio, Lil Jolie e Sarah, attendono di scoprire chi tra le due lascerà definitivamente la scuola di Amici. Ecco le anticipazioni di Amici 23.

Quali sono le novità in serbo per il serale di sabato 20 aprile?

Le anticipazioni di Amici 23: ciò che c’è da sapere sulla quinta puntata

Lil Jolie e Sarah sono a rischio eliminazione, una delle due deve infatti lasciare la casetta di Amici nella puntata del 20 aprile.

La quinta puntata si aprirà in un modo molto particolare, la conduttrice Maria de Filippi aprirà il programma senza partire dalla consueta sfida a squadre, ma annunciando l’esibizione delle due artiste a rischio eliminazione.

I giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè non hanno preso una decisione di quale delle due cantanti eliminare, perciò Bravi ha chiesto a Lil Jolie e Sarah se volessero sfidarsi nuovamente con un brano scelto dallo stesso. Le due cantanti hanno accettato la sfida, perciò il 20 aprile si esibiranno con due brani: a Lil Jolie è stata affidata la canzone Cercami di Renato Zero, mentre a Sarah è stata assegnata la canzone Per un’ora d’amore di Matia Bazar. Per scoprire l’eliminato bisogna attendere la messa in onda della quinta puntata.

Chi lascerà la scuola di Amici?

Le manche della puntata di Amici del 20 aprile

Le squadre tornano a sfidarsi: nella quinta puntata Mida, della squadra di Pettinelli e Raimondo Todaro, si sfida con Martina, della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. In questa manche sembra che la cantante si esibirà con il brano Besame mucho, mentre a Mida è stata affidata una canzone più legata al suo genere musicale. Sembrerebbe essere scoppiato un disaccordo tra Marina e la sua insegnante, in quanto l’allieva si sentirebbe poco valorizzata al punto da affermare:

Il punto di certo non posso assicurarlo

La nuova ballerina

La ballerina Aurora potrebbe entrare in sfida al posto di Gaia che per almeno tre settimane non potrà esibirsi a causa di un infortunio.

Gaia infatti ha subito un infortunio al ginocchio ed è costretta a fermarsi per 3 settimane; per evitare di eliminare la ballerina la produzione ha trovato una soluzione alternativa. Aurora gareggerà al suo posto fino a quando Gaia sarà in grado di tornare ad esibirsi. Se Aurora verrà eliminata lo sarà automaticamente anche Gaia e tutti i punti che la ballerina acquisisce andranno a sommarsi a quelli della propria squadra.