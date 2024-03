Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: gli indizi nel giorno del compleanno di Leone

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, una marea di indizi ha invaso il web nell'ultimo mese.

Dopo la notizia ufficiale che ha sconvolto il mondo dei social a febbraio del 2024, gli utenti hanno continuato a cercare indizi, conferme o confutazioni in qualsiasi affermazione, commento, post o storia pubblicate dall'influencer e dal rapper. L'ultimo indizio sarebbero le foto condivise dai due dopo la festa del sesto compleanno del figlio Leone. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: ecco tutti gli indizi

Dopo l'intervista di Chiara a Che Tempo Che Fa il 3 marzo 2024, tutti hanno preso consapevolezza della decisione della coppia.

A dimostrare la controversia della decisione sono però alcune risposte di Chiara Ferragni su Instagram in seguito al commento di un utente. "Non è una scelta mia", ha detto la celebre imprenditrice digitale. Insomma stando a quanto dichiarato dalla Ferragni, la decisione sarebbe partita proprio dal marito.

L'indizio principale sono però le foto pubblicate sui social dalla coppia il giorno del sesto compleanno del figlio Leone, il 19 marzo 2024.

In questo giorno i due si sono incontrati per festeggiare in compagnia dei figli, in un party a tema Sonic the Hedgehog organizzato per l'occasione. Una festa di compleanno da sogno per ogni bambino di sei anni: torta a tre piani, proiezione di cartoni animati, caramelle e dolcetti e, infine, uno stand per le fotografie. Ma se all'apparenza è una festa perfetta, le foto scattate raccontano l'altra faccia della medaglia.

Chiara e Fedez non compaiono in un felice quadretto di famiglia. Al contrario, l'influencer e il rapper hanno scattato le foto con i figli separatamente.

E non è tutto: nelle foto non viene più mostrato il volto dei figli. A differenza di quanto si potrebbe pensare, si tratta di un indizio particolarmente rivelante.

Infatti, secondo l'avvocato Antonio Scarnera, esperto in cause di divorzio:

I Ferragnez potrebbero essere al centro di una battaglia legale, questo spiegherebbe perché non inquadrano più i figli in volto. Quando due genitori sono separati o divorziati non possono pubblicare le foto dei figli senza autorizzazione dell’ex coniuge.

Le diffide dei Ferragnez

Una spiegazione al repentino cambio di comportamento sia di Chiara sia di Fedez potrebbe essere puramente legale.

Secondo un articolo pubblicato su Dillinger, Fedez avrebbe impedito a Chiara di mostrare il volto dei figli sul web, sia sui social sia in TV.

Allo stesso tempo, Chiara diffida Fedez dal raccontare di lei durante l'intervista al programma Belve condotto da Francesca Fagnani.