Chiara Ferragni chiude il suo store? Prezzi ribassati e sconti sui prodotti: cosa succede

Nuovi guai per Chiara Ferragni, che dopo lo scandalo Pandoro Gate ha visto la sua carriera cadere a picco sui social: dapprima la perdita di seguito su Instagram, poi la separazione con Fedez e adesso anche il suo store che rischia la chiusura. Ai prodotti marchiati con l'occhio di Chiara Ferragni brand sono stati applicati sconti pazzeschi, oltre a prezzi ribassati negli outlet.

Chiara Ferragni store chiude? Ecco cosa sappiamo e perché potrebbe essere davvero la fine dell'era dei Ferragnez.

Lo store di Chiara Ferragni chiude: l'indiscrezione

Un recente sondaggio su Chiara Ferragni ha rivelato che l'imprenditrice digitale ad oggi non è più un modello di riferimento per i giovani: tutto questo spiegherebbe il motivo della perdita di followers oltre all'indiscrezione sulla possibile chiusura del suo store.

Come scrivono alcuni giornali, l’official store di Chiara Ferragni in via del Babuino a Roma (dove vengono commercializzati i prodotti con il suo brand di abbigliamento e make-up) non è più affollato come un tempo e a pochi metri di distanza, in via del Corso, i capi con il logo del famoso occhiolino vengono venduti a prezzi stracciati negli outlet.

Ricordiamo benissimo l'apertura della boutique di Roma, nel novembre 2023, e il grande successo riscontrato all'inizio. Ma a dicembre, con lo scandalo Pandoro Gate, gli affari sono crollati a picco e a gennaio lo store era stato vandalizzato e imbrattato.

Gli indizi sulla chiusura dello store di Chiara

Gli indizi su questo crollo verticale delle vendite sono parecchi e derivano da articoli di quotidiani e giornali italiani.

Secondo le stime del quotidiano La Repubblica, il prezzo di partenza per una maglietta griffata oversize è di 29 euro (sul sito costa invece più di 100 euro), 39 euro per una maglietta a coste, 59 euro per gli abitini.

Affari Italiani, invece, sottolinea che le vendite negli store della Ferragni sono crollate a picco, al punto che i dipendenti dei punti vendita "sarebbero stati già messi in preavviso per una possibile chiusura o riduzione del personale".

Non ci sono al momento né conferme né smentite da parte dell'imprenditrice digitale, che da qualche giorno è sparita completamente dai social: mentre Fedez è a Miami con i figli, Chiara ha attuato l'ennesimo "silenzio stampa".

Chiara Ferragni sparita dai social: il motivo

In attesa della prossima intervista di Fedez a Belve, Chiara Ferragni si chiude nell'ennesimo "silenzio social": da alcuni giorni, infatti, è sparita completamente da Instagram e molti fan si stanno chiedendo il motivo.

Pare che, mentre il marito si diverse a Miami con i figli (Leone e Vittoria), Chiara si sia ritagliata un momento per riflettere e dedicarsi a sé stessa, con intense sedute di analisi e la voglia di staccare da quel mondo in cui lei stessa ci ha insegnato a muoverci.

Oltre alla multa dell'Antitrust, ad oggi, si è aggiunta anche la crisi coniugale con Fedez e per Chiara tutto questo è davvero difficile da superare.

Nonostante questo, negli ultimi giorni l'influencer è stata avvistata a Salò, sul lago di Garda, con delle amiche: secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere interessata all'acquisto di una nuova casa di lusso, considerando che quella sul lago di Como appartiene a Fedez.