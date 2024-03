La classifica delle 10 città italiane con il clima migliore: ecco dove si vive meglio

Quali sono le città con il clima migliore in Italia? Ecco la classifica delle 10 zone dove si vive meglio in termini climatici.

Una recente analisi del Sole 24 Ore (sui dati di 3B Meteo) ha decretato quali sono le città italiane con il clima migliore, prendendo in considerazione il benessere climatico in oltre 100 capoluoghi, su base provinciale, con 10 parametri meteo relativi al periodo 2013-2023.

Ecco qual è la città con il clima migliore in Italia e la classifica delle 10 province in cui si vive meglio in termini climatici.

Le 10 città italiane con il clima migliore: la classifica

Nella classifica delle 10 città con il clima migliore in Italia, la maggior parte delle posizioni sono occupate da città del Meridione della nostra penisola: nel dettaglio, sei centri urbani del Sud popolano la top ten del benessere climatico. Solo una città del Centro è inserita nella top 10 (Livorno, al sesto posto).

Di seguito la classifica delle città dove si vive meglio in termini climatici:

1. Bari; 2. Imperia; 3. Barletta Andria Trani; 4. Catania; 5. Pescara; 6. Livorno; 7. Chieti; 8. Brindisi; 9. Agrigento; 10. Cagliari.

In linea generale, il clima migliore - attenzione, non le migliori condizioni ambientali - si trova nelle zone costiere, così come in alcune città in quota (ad esempio Aosta, in foto, ed Enna): in questi luoghi aumentano le ore di sole, l’indice di calore resta medio-basso, mitigato dalla brezza estiva, e sono pochi gli eventi estremi.

La Pianura Padana occupa gli ultimi posti in classifica

Negli ultimi dieci posti in classifica troviamo numerose città della Pianura Padana, tra cui Alessandria (106esima), Pavia (105esima), Cremona (104esima), Piacenza (102esima), Lodi (101esima), Asti (100esima) e Ferrara (99esima).

L'ultima città in classifica è Belluno, che ha il peggior indice di soleggiamento (6,7 ore di sole al giorno, contro una media nazionale di 7,8) il numero maggiore di giornate fredde (23,6 in media ogni anno con temperatura massima percepita minore di 3° C).

A completare i record negativi ci sono anche:

• Rovigo, il territorio con più giornate di nebbia, oltre 57 all’anno;

• Verbania, ultima con una maggiore frequenza di precipitazioni estreme, in tutto 90 giorni tra il 2013 e il 2023 con più di 40 millimetri di pioggia cumulata in almeno una fascia esaoraria;

• Varese e Como, dove le “bombe d’acqua” sono state rispettivamente 76 e 74 nel decennio.

Qual è la città con il miglior clima in Italia?

È Bari la città con il miglior clima in Italia, al primo posto dell’indice del clima del Sole 24 Ore, ha scalzato Imperia che ad oggi si trova al secondo posto.

I principali parametri medi climatici che spingono la città pugliese in testa alla graduatoria sono:

• 8 ore e mezza di sole al giorno,

• 9 giorni di precipitazioni estreme all’anno,

• 74 giorni di pioggia su 365.

Dove vivere con clima migliore?

Infine, tra le grandi città dove vivere con il clima migliore troviamo Cagliari, che conquista il 10° posto in classifica.

Roma si piazza al 25° posto, seguita da Napoli (26esima), Venezia (32esima) e Genova (43esima). Tutte le altre, invece, si incontrano nella seconda metà della classifica, con l'ultima in classifica (Milano) all’86esimo posto.