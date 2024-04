Cortesie per gli ospiti, come partecipare al famoso programma televisivo: tutti i dettagli

Ecco come fare per partecipare al programma Cortesie per gli ospiti. Tutti gli step da seguire.

Se volete partecipare al programma Cortesie per gli ospiti sarà necessario seguire alcuni passaggi molto semplici. Ecco spiegata nel dettaglio tutta la procedura che vi permetterà di mettervi in gioco contro altri concorrenti e vincere l'ambito premio messo in palio.

Come si fa a partecipare a Cortesie per gli ospiti

La prima cosa da fare è collegarsi ad internet e cercare il sito Banijai Italia. Cliccando sulla voce "Casting" compariranno le varie posizioni aperte, tra queste anche quella per il programma Cortesie per gli ospiti. Vi basterà poi cliccare sul link collegato al nome della trasmissione e si accederà al form online da compilare.

La prima cosa da fare sarà leggere ed accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali. Dopo aver prestato il consenso si passerà al secondo step che consiste nella compilazione dei propri dati personali.

Infine c'è la sezione "Raccontaci di te" che consiste in una specie di lettera motivazionale in cui, facendo una presentazione, si raccontano le proprie esperienze e i propri pregi e difetti. Sarà inoltre necessario avere a portata di mano due fotografie: una vostra e una del salotto della vostra abitazione.

Questa è la procedura ufficiale per partecipare al programma che va in onda su Real Time dal 2005 che oggi è alla sua 20esima edizione.

Come partecipare a programmi Real Time

Il canale televisivo Real Time propone spesso casting per le proprie trasmissioni, nella maggior parte dei casi in qualità di concorrenti piuttosto che di pubblico. Per partecipare ai programmi del famoso canale Tv bisognerà cercare il sito di Real Time e controllare quali sono i casting aperti.

Una volta individuato il programma per cui si effettuano casting, basterà cliccare sul link collegato e seguire tutte le indicazioni che saranno fornite o da Real Time o, come nel caso di Cortesie degli ospiti, dalla casa di produzione.

Cosa c'è di vero in Cortesie per gli ospiti

Cortesie per gli ospiti è sempre stata una delle trasmissioni più chiacchierate nel panorama televisivo italiano. Dal 2005 fa parte del palinsesto di Real Time e ha attirato l'attenzione di moltissimi concorrenti e spettatori. Molte persone si sono chieste, come per tanti altri programmi, se fosse tutto organizzato o se la competizione fosse reale.

In tante occasioni sono state oggetto di perplessità le pietanze cucinate dai concorrenti. Giravano alcune voci secondo cui a realizzare i piatti ci fossero o gli chef del programma o persone non in competizione. A mettere un punto su questa polemica sono stati proprio i giudici Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi (che tra l'altro è uno chef) che hanno smentito tutto dicendo che loro assistono a tutta la preparazione e dunque sono i concorrenti in gara che cucinano.

