Elon Musk entra in Twitter con un lavandino, è vicino all'acquisto? Ecco cosa vuol dire

Elon Musk sta per diventare Chief Twit. L’annuncio pubblico dal suo profilo Twitter, prima della scadenza imposta dal tribunale per concludere l’accordo e si fa vedere nei corridoi dell’azienda con un lavandino. Ecco perché il miliardario fondatore di Tesla e Spacex lo ha fatto e cosa significa il gesto.

Elon Musk sta per diventare Chief Twit. L’annuncio pubblico dal suo profilo twitter, prima della scadenza imposta dal tribunale per concludere l’accordo e si fa vedere nei corridoi dell’azienda con un lavandino. Scopriamo il perché del gesto fatto dal miliardario fondatore di Tesla e Spacex e cosa significa.

Scade il 28 ottobre la data fissata dal tribunale di Delaware per chiudere l’accordo di vendita di Twitter da parte di Elon Musk ,altrimenti si andrà a processo.

Le settimane scorse sono state cruciali per la chiusura dell’accordo che si concluderà con l’acquisto della piattaforma Twitter per ben 44 miliardi di dollari.

Prezzo già offerto da Musk ad aprile del 2022 ma la trattativa aveva subito una battuta di arresto per l’insistente richiesta dello stesso miliardario di conoscere l’esatto numero di account spam attivi. Mentre la società ne dichiara solo il 5 %, Elon Musk ritiene che siano molti di più.

Altre fonti ritengono che la trattativa si sarebbe arrestata sul finanziamento dell'operazione. Secondo alcuni, Musk puntava ad ottenere uno sconto del 30% sull’acquisto di Twitter. Altri invece ritengono che lo stop sia dovuto ai 13 miliardi di finanziamento a debito.

Certo è che la trattativa dovrà concludersi entro giorno 28 ottobre altrimenti il processo riprenderà.

Tuttavia, la situazione pare sia già molto chiara visto il Tweet del patron di Tesla e il suo particolare ingresso nella sede della società. Il miliardario è entrato in azienda con un lavandino in mano.

Ma cosa significa questa bizzarra iniziativa e cosa avrà voluto comunicare al modo il sorprendente miliardario? Ecco tutte le spiegazioni a riguardo.

Elon Musk entra in Twitter con un lavandino, è vicino all'acquisto? Ecco cosa vuol dire

Elon Musk si prepara ad acquisire Twitter. Il folle miliardario l’ho fa in maniera inusuale, entrando in azienda con un lavandino in mano.

Il visionario fondatore di Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Company e adesso anche proprietario di Twitter è un uomo folle e molto particolare. Pare infatti che voglia salvare il mondo dalle catastrofi che potrebbero accadere.

Le catastrofi ambientali, catastrofi tecnologiche e anche catastrofi sociopolitiche dovute all’eliminazione della libertà d’espressione. Secondo la visione di Elion Musk, tutti problemi risolvibili grazie alla costruzione di aziende.

Secondo questa folle visione nascono Tesla, Spacex e Neuralink.

Tesla con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e quindi le catastrofi climatiche, SpaceX, la società spaziale che renderà lo spazio sempre più accessibile e ci permetterà di traslocare su Marte nel caso succeda qualcosa alla terra, Neuralink, società che sviluppa l’intelligenza artificiale, o meglio come far crescere l’intelligenza umana grazie a dei chip.

E adesso tocca a Twitter. L’acquisizione della piattaforma social da parte di Elon Musk è spinta dalla stessa bizzarra logica. Salvare l’umanità dalla catastrofe sociopolitica legata alla limitazione della libertà di parola.

Ormai la trattativa sembra conclusa, tanto che lo stesso Musk si è autonominato “Chief Twit” direttamente dal suo profilo personale.

Nei giorni scorsi pare che il social e la società si siano riavvicinati come ha comunicato lo chief marketing officier di Twitter Leslie Berland annunciando la presenza dell’imprenditore Musk negli uffici di Twitter e comunicando anche un incontro con i dipendenti.

Lo stesso Musk non si è sottratto alla sua solita follia e si è fatto immortalare in un video dove entra nella sede principale del social Twitter con un lavandino in ceramica bianca in mano. In portineria gli è stato chiesto se voleva aiuto, ma lui senza alcun indugio ha risposto che se la cavava da solo.

Ma perché di questa scelta?

Elon musk entra con un lavandino nella sede Twitter. Ecco perché

Il nuovo capo di Twitter, vuole mettere subito le cose in chiaro ed entra nella sede del social con un lavandino in mano.

Si tratta di un gioco di parole sul nome “sink” che significa lavandino ma come verbo significa affondare, metabolizzare. "Let that sink in", sinteticamente voleva comunicare al mondo intero che è il nuovo capo e quel lavandino sta per "fatevene una ragione" e "fatevelo entrare in testa".

Un modo anche per sdrammatizzate insomma ma anche per confermare che l’affare è ormai chiuso e chi non ci credeva dovrà farsene una ragione.