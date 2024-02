Chi è Franco Uzzeni: l'ex pilota di rally fondatore di U-Power

Dal rally all'abbigliamento da lavoro, tra passione e obiettivi Franco Uzzeni si è sempre distinto. Ecco chi è e quello che c'è da sapere sul leader europeo delle calzature.

Chi è Franco Uzzeni

Quasi 74 anni, li compirà ad aprile, e una vita quasi completamente divisa tra passione e lavoro. La prima è stata chiaramente monopolizzata dal mondo delle corse, del rally e della Porsche, macchina con la quale ha guidato il più delle volte.

Non pensate però che per Franco Uzzeni sia stata una passione passeggera, infatti i quasi 50 anni di longevità in questo mondo ne sono una testimonianza abbastanza chiara.

Dall'altra parte c'è il lavoro, nel quale la figura del padre è stata determinante e gli ha donato un futuro praticamente già scritto, le calzature sono infatti una tradizione di famiglia.

Tutto ha inizio a Soriso, poco distante dal Lago D'Orta, è lì che il padre fonda un calzaturificio produttore di scarpe sportive apprezzate anche dai grandi marchi, ed è sempre lì che inizia anche la splendida carriera di Franco Uzzeni.

Dagli inizi al successo di U-Power

Attorno all'anno 2000 Franco Uzzeni prende una decisione molto importante, vende l'azienda a un fondo americano e firma per rimanere al timone per cinque anni.

Al termine del quinquennio si pensava che si sarebbe ritirato per godersi la vita, ma così non è stato:

Io a non far nulla ci ho provato, ma non ci sono riuscito.

Ha dichiarato in un'intervista rilasciata qualche tempo fa. Decide dunque di ripartire e di fondare la U-Power, dove la U sta ovviamente per Uzzeni, con lo scopo di farla diventare uno dei brand più importanti del continente.

Obiettivo raggiunto, quasi 5mila dipendenti e un fatturato che si aggira attorno ai 300 milioni di euro. In provincia di Novara si prendono le decisioni, ma anche in Puglia c'è una sede come in molte altre città europee.

È inoltre riuscito a ricomprare la stessa società che aveva venduto al fondo americano, una soddisfazione enorme che dimostra tutto il suo successo professionale.

Lo scorso settembre ha deciso di cedere il 70% del capitale di U-Power al fondo NB Renaissence, mantenendo la guida dell'azienda e il 30%. Secondo le stime, l'operazione avrebbe avuto un costo di circa 800 milioni.

Le importanti operazioni di marketing

Alle spalle del successo di U-Power ci sono più fattori. Il primo è l'idea di rendere le scarpe anti-infortunistiche e altri indumenti da lavoro fashion, e sicuramente questa scelta ha ripagato ampiamente.

Il secondo è la questione delle sponsorizzazioni, non solo in ambito calcistico come quelle di Monza e Atalanta, ma anche di grandi volti noti come quello di Diletta Leotta, John Travolta e Charles Lecrerc. Tutti ingredienti funzionali a far conoscere il marchio e renderlo il più appetibile che mai.

