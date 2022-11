Chi è Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ancora in grado di destabilizzare la gieffina? In questo articolo scopriremo tutto su di lui: biografia, vita privata e occupazione.

È entrato nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con la sua ex, la gieffina Antonella Fiordelisi: stiamo parlando di Gianluca Benincasa.

Un ingresso che, per la Fiordelisi, è stato abbastanza destabilizzante, dato che a seguito dell’incontro la concorrente ha reagito con le lacrime.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: chi è Gianluca Benincasa, ex fiamma di Antonella ancora in grado di destabilizzare la gieffina? In questo articolo scopriremo tutto su di lui.

Gianluca Benincasa, chi è l’ex di Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa è originario di Salerno, dove è nato circa trent’anni fa. Il suo anno di nascita non è noto, ma sappiamo che l’ex della Fiordelisi è nato il 3 agosto, ed è dunque del segno zodiacale del Leone. Stando alle indiscrezioni, il giovane dovrebbe avere 37 anni, ma la sua età non è stata confermata.

Ha vissuto la sua giovinezza in Campania, studiando a Salerno presso un Istituto Tecnico Industriale. Ha poi proseguito la sua formazione studiando alla Business Academy e specializzandosi in Marketing e comunicazione.

Si è poi temporaneamente trasferito a Londra per continuare gli studi e specializzarsi in mental coaching.

Il nome dei Benincasa è noto in Campania in quanto legato ad un’antica famiglia nobile. Tuttavia, non abbiamo molte notizie ufficiali sulla famiglia di Gianluca Benincasa, anche se sappiamo che è stato da sempre molto vicino alla famiglia Fiordelisi.

In una passata intervista al padre di Antonella, ad opera di Casa Pipol, è emerso che Benincasa frequentava la famiglia Fiordelisi anche nel periodo in cui la gieffina era ancora fidanzata con Francesco Chiofalo.

Che lavoro fa Gianluca Benincasa

Noto al pubblico per essere l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa non lavora per la televisione.

Nonostante abbia un profilo Instagram abbastanza seguito, con più di 41.000 followers, di mestiere fa il mental coach. È specializzato in comunicazione e programmazione neurolinguistica (PNL) ed ha anche scritto un libro, “Combatti la solitudine”. Un volume in cui si pone come motivatore, spingendo i suoi lettori a superare i propri limiti.

Quello di Gianluca è comunque un nome noto nella movida di Roma, dato che il giovane è anche PR per un noto locale romano, Gilda.

Gianluca Benincasa, vita privata: è ancora fidanzato?

Così come non si sa molto sulla sua famiglia di origine, anche la vita privata di Gianluca Benincasa è avvolta nel mistero.

Si sa che, per un certo periodo, è stato legato ad Antonella Fiordelisi e, stando alle indiscrezioni, la storia d’amore tra i due dovrebbe essersi conclusa a fine estate. Quindi, al momento, Gianluca dovrebbe essere single. Tuttavia, ci sono molti interrogativi in merito alla storia d’amore tra la gieffina ed il mental coach.

Nei mesi, sono stati in molti a credere che la fine della storia tra i due fosse una finzione, con lo scopo di ottenere visibilità dalla partecipazione della Fiordelisi al Grande Fratello Vip.

Dal canto suo, Gianluca ha sempre insistito sul fatto che i due abbiano deciso di prendersi una pausa poco prima dell’ingresso di Antonella nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Con l’ingresso di Benincasa al GF, però, la situazione è apparsa come ancor più complessa.

La sua presunta ex Fiordelisi, durante il programma, si è avvicinata al concorrente Edoardo Donnamaria. Benincasa, tuttavia, sembra convinto che Antonella sia ancora innamorata di lui, nonostante la fine della relazione quest’estate.

Gianluca Benincasa e le accuse al padre della Fiordelisi

Una situazione molto complessa, insomma. E ad aggiungere complessità si sommano anche le dichiarazioni di Gianluca, che ai microfoni del GF Vip ha affermato che, a suo avviso, la Fiordelisi sia stata manipolata dal padre.

Il padre di Antonella ha infatti espresso il suo consenso sul nascente rapporto tra la figlia e Edoardo Donnamaria. E, dopo tale consenso, Antonella avrebbe cambiato atteggiamento.

Ma Gianluca Benincasa sembra ancora convinto che la Fiordelisi sia attualmente innamorata di lui, nonostante l’avvicinamento a Donnamaria.

Ha poi proseguito commentando l’atteggiamento di Stefano Fiordelisi, che lo avrebbe a suo dire sminuito, senza confermare la sua storia tra la figlia e Gianluca.

Il padre della ragazza, in effetti, ha definito Gianluca “migliore amico” di Antonella, senza riconoscerlo dunque come il fidanzato o l’ex.

Insomma, è chiaro che siamo lontani dal conoscere tutta la verità sulla reale natura rapporto Benincasa – Fiordelisi. Ma siamo certi che le prossime puntate del Grande Fratello Vip sveleranno nuovi ed interessanti dettagli sulla vicenda.

