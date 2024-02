Chi è Gigi D'Alessio: vita e carriera del cantante napoletano autore di grandi successi

Gigi D'Alessio è conosciuto in tutta Italia: grazie all'unione di dialetto napoletano e italiano è riuscito a produrre moltissimi successi nella sua lunga carriera.

Gigi D'Alessio è uno dei cantanti più celebri e prolifici in tutta Italia e rappresentante della musica napoletana: alle spalle ha oltre 26 milioni di dischi venduti e ha ricevuto anche moltissimi premi e riconoscimenti per la sua splendida e brillante carriera. Con Domenico Modugno, è stato l'unico cantante italiano a classificarsi primo nella World Chart USA. Ecco chi è Gigi D'Alessio e tutto quello che c'è da sapere su di lui, dalla sua carriera alla vita privata (non priva di colpi di scena).

Chi è Gigi D'Alessio: il cantante napoletano dalla carriera colma di successi

Gigi D’Alessio, al secolo Luigi D'Alessio, nasce a Napoli nel 1967, ultimo di cinque figli di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri d'Aosta. La madre muore quando lui ha 18 anni, ferendolo profondamente.

Si avvicina alla musica sin dall'infanzia: suona prima la fisarmonica e poi, da autodidatta, il pianoforte, diventando nel tempo un polistrumentista affermato. A 12 anni entra in conservatorio e si diploma a 21. Due anni dopo è direttore dell'Orchestra "Alessandro Scarlatti" della Rai, a Napoli.

La sua carriera inizia negli anni Novanta, quando ha la possibilità di lavorare con artisti come Mario Trevi, Pino Mauro e Antonio Buonuomo. Nel 1992 esce il suo primo album "Lasciatemi cantare".

Nel 1998 arriva nelle sale cinematografiche il film di Ninì Grassia, "Annaré", nel quale D’Alessio è attore protagonista (oltre ad avere realizzato la colonna sonora).

Finora il cantante ha pubblicato 19 album in studio, vendendo oltre 27 milioni di dischi. Ha anche vinto sei dischi d'oro e uno di platino.

Le partecipazioni a Sanremo di Gigi D'Alessio

Atteso tra i super ospiti nella serata dei duetti di Sanremo 2024, Gigi D'Alessio calcherà il palco dell'Ariston al fianco di Luchè e Geolier, rapper napoletano in gara per la prima volta con il brano "I p'me, tu p'te". Di certo però D'Alessio è ormai un habitué di quel palco.

Il grande esordio è avvenuto nel 2000, quando ha portato in gara il brano Non dirgli mai, che con il tempo sarebbe diventato uno dei suoi "cavalli di battaglia". L’anno dopo, nel 2001, Gigi D’Alessio si ripresenta a Sanremo con la canzone Tu che ne sai, classificandosi all'ottavo posto.

La terza partecipazione al Festival è stata nel 2005, in gara con L'amore che non c'è, un brano che gli valse un posto tra i finalisti. Nel 2012, poi, si è esibito insieme a Loredana Bertè con la canzone Respirare. L’ultima partecipazione risale al 2017, quando ha fatto emozionare il pubblico con una vera e propria poesia dedicata alla madre: La prima stella.

La vita privata e il matrimonio

Gigi D'Alessio è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, oggi imprenditore operante nell'ambito del wellness, Ilaria e Luca. Luca ha intrapreso una carriera come cantante, esattamente come il padre: nel 2021 è diventato un allievo del programma Amici di Maria De Filippi con lo pseudonimo LDA, derivato dalle sue iniziali.

Nel dicembre del 2006 viene resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo, iniziata nel febbraio 2005. La coppia ha avuto un figlio: Andrea.

I due si sono separati nel 2017, per poi tornare nuovamente insieme l'anno dopo. La rottura definitiva arriva solo nel 2020. Da febbraio 2021 il cantante è legato sentimentalmente a Denise Esposito, dalla quale ha avuto il suo quinto figlio, Francesco.