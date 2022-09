A Monaco di Baviera, dal 17 settembre 2022 si sono già aperte le porte per l'Oktoberfest, la tadizionale festa della birra. Festeggiamenti che proseguiranno fino all'arrivo di ottobre e termineranno precisamente il 3 del mese.

Un evento a cui bisogna prendere parte almeno una volta nella vita. Ecco allora tutte le informazioni che abbiamo su come partecipare, quanto costa e come si svolge l'evento tra musica, costumi tradizionali e ovviamente pile di boccali della famosa bevanda dorata.

Come partecipare all'Oktoberfest e quanto costa

Trattandosi di una festa molto e ripetiamo molto alcolica, il consiglio è quello di non muoversi con mezzi propri e affidarsi invece a tour organizzati che vi porteranno dall'Italia a Monaco generalmente con il pullman, ma volendo ci si può muovere anche in treno oppure in aereo.

Ovviamente i prezzi variano in base a come scegliete di spostarvi e con quale compagnia e se quella del volo sembra essere l'opzione più cara, quella dell'auto è invece quella più sconsigliata non solo per la vostra sicurezza e quella altrui, ma anche per i pedaggi tedeschi.

L'opzione migliore per chi vuole andare all'Oktoberfest resta quindi l'autobus, ma anche in questo caso bisogna spendere qualche minuto su Internet per cercare l'offerta che potrebbe fare più al caso vostro.

L'ingresso alle tende dell'Oktoberfest è libero, ciò che si paga sono i tavoli ma sempre se si riesce a trovare un posto! Il costo per la prenotazione si aggira tra i 30 e i 40 euro a persona che verranno restituiti sotto forma di voucher per la consumazione di bevande e cibo a volontà.

Come si svolge l'evento: ecco cosa è necessario sapere

L'evento, come dicevamo, parte già dalla mattina del 17 settembre attorno alle 9:00. Le bevande verranno servite a partire dalle 10:00 ma durante la mattinata servite solo quelle analcoliche. Tranne il sabato e la domenica, giorni considerati "festivi" in cui la birra verrà servita già dal mattino.

Per gustare la vera birra nel resto degli altri giorni bisognerà attendere le 12:00, mezzogiorno quindi e in particolare, il primo giorno il sindaco con l'espressione di "Ozapft is!" darà il segnale per il momento tanto atteso: la spillatura della birra. Da quel momento in poi inizieranno a circolare i boccali e l'ultima bevanda verrà servita alle 22:30. Il cibo (generalmente carne, pesce, panini e insomma, piatti tradizionali) verrà invece servito fino alle 23:00.

Durante l'evento non mancheranno le attrazioni e ci saranno anche dei giorni (durante la settimana) dedicati alla famiglia in cui sarà possibile girare anche con i bambini. Insomma, l'Oktoberfest è una vera e propria festa aperta davvero a tutti, seppur con qualche necessario accorgimento.

Tutta Monaco sarà in festa durante l'Oktoberfest, questo significa che la birra verrà servita più o meno a profusione non solo nei tendoni, ma anche nei locali nel centro della città. Se si vuole approfittare di questo evento per visitarla infatti, sappiate che i mezzi saranno attivi fino a tarda notte!