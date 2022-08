Armati di mazza da baseball, piede di porco o quel che si vuole, in una "stanza della rabbia" si può spaccare letteralmente di tutto, dai piatti ai bicchieri fino ai televisori. Cos'è una rage room, dove trovarla in Italia e quanto costa.

Il nome fa rumore e, probabilmente, anche chi ci entra. Le rage room sono famosissime in Giappone da almeno una ventina d’anni e si tratta di vere e proprie stanze della rabbia dove è possibile dare fisicamente sfogo agli impulsi più distruttivi dell’anima. Una trovata che (letteralmente) “spacca”, non è così? Scoprite che cosa sono di preciso le stanze della rabbia, dove trovarle in Italia, quanto costa una “seduta” e se siano effettivamente di beneficio per chi decide di andarci.

Che cos'è una rage room

“Oggi ho voglia di spaccare tutto!”. Alzi la mano chi non ha mai pronunciato questa frase. Ebbene, oggi si può passare dal dire al fare grazie alla rage room. Ma di che cosa si tratta, in sostanza? Semplicemente di una vera e propria camera (insonorizzata) in cui è lecito rompere tutto quanto si trovi a tiro. Il servizio offre in dotazione niente meno che un’arma potentissima come una bella mazza da baseball, oppure una mazza da golf, un piede di porco, altri oggetti e perfino tuta, caschetto e mascherina. Che cosa si spacca? Mobili, piatti, bicchieri, elettrodomestici: potete addirittura portare quello che volete previa valutazione dello staff. E per chi volesse rivedere la propria prestazione c’è anche la possibilità di acquistare il video.

Dove trovare una rage room in Italia

L’idea delle stanze della rabbia è nata in Giappone una quindicina d’anni fa e poi si è diffusa rapidamente anche negli Stati Uniti, dove ricercare benessere dalla distruzione di oggetti è un affare molto richiesto. Ma, niente paura, ne troverete anche in Italia. Se volete provare assolutamente una rage room e buttare fuori tutte le vostre frustrazioni, ne troverete a Milano, a Torino, a Genova, in provincia di Firenze, a Roma, a Napoli e in provincia di Bari. Qui avrete a disposizione delle vere e proprie crash room che saranno come una bacchetta magica antistress.

Quanto costa affittare una rage room

Nei Paesi Orientali il prezzo varia in base a quanto si vuole andare oltre: insomma, chi ha bisogno di fare danni incredibili a oggetti parecchio costosi o voluminosi paga di più. Per l’Italia vale lo stesso discorso e le sessioni spaccatutto durano 15 minuti. A Milano, per esempio, spenderete 30 euro per il pacchetto base (con 20 oggetti piccoli come piatti e bicchieri, più uno medio come vasi, sedie o utensili, televisori, stampanti). Il pacchetto medio (premium) costa invece 40 euro e include 30 oggetti piccoli e 2 medi, mentre quello deluxe da 50 euro ha 10 oggetti piccoli e uno di medie dimensioni in più.

È possibile avere una chiavetta USB con il video per 15 euro (5 euro se il cliente ce l’ha già e vuole solo farsi caricare il file) e aggiungere a pagamento oggetti o strumenti come il ferro da golf, il badile in alluminio oppure il tondino di ferro. Sono disponibili anche pacchetti speciali dedicati a compleanni, addii al celibato o nubilato, addirittura per divorzi e anche team-building. E, ciliegina sulla torta, si può assolutamente richiedere anche una colonna sonora che dia la giusta enfasi ai momenti di distruzione.

Gli effetti sulla salute della stanza della rabbia

Ma alla fine sono così utili queste stanze della rabbia oppure potrebbero risultare addirittura controindicate per chi tende a sfogare i problemi con la violenza? Scaricare la rabbia a colpi di badile, a detta degli psicologi, potrebbe rivelarsi una vera esperienza purificatrice. Tuttavia, non risolve la vera causa che sta alla base della rabbia stessa e, sebbene ci possa essere uno stato di benessere immediato, non è così utile a lungo termine. Le rage room, poi, macchiano la rabbia di una connotazione fortemente negativa, come se fosse qualcosa da scacciare in fretta e furia, mettendo da parte la necessità (e la capacità) di gestire positivamente un sentimento tanto difficile quanto prezioso per chi lo prova. Insomma, spaccate tutto ma solamente con una bella dose di divertimento e leggerezza!

