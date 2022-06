Film del 2008 diretto da Carlo Vanzina affiancato nella sceneggiatura dal fratello Enrico Vanzina, Un'estate al mare fa parte di quel filone cinematografico italiano, tanto amato quanto criticato, che propone una scanzonatura dell'italiano medio. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla particolare trama, il cast completo e qualche curiosità.

Un'estate al mare, la trama

La trama di Un'estate al mare si distribuisce su un totale di sette episodi, ognuno con un particolare tema centrale, che raccontano diverse vicende capitate ai personaggi durante le vacanze estive e che contengono, di fondo, quella che vuole essere una sorta di morale della storia. A guidarci tra una storia e l'altra è la voce narrante di Gigi Proietti, che ritroviamo poi protagonista nell'ultimo episodio.

Ogni episodio ha un titolo: Il conte di Montecristo, Saracinesca, Traffico sulla Pontina, L'isola dell'amore, Il giovedì, Extra large, La signora delle camelie. Come dicevamo ogni storia è stata pensata sulla base di un argomento in particolare, dagli affari miliardari alle questioni amorose (e tradimenti annessi) fino anche alle tematiche del mondo LGBTQ+.

Il cast completo presente nel film

Oltre a Gigi Proietti che abbiamo già citato, completano il parterre di attori nomi molto noti al panorama del cinema, del teatro e della televisione italiana. Stiamo parlando di personaggi del calibro di Lino Banfi, Enrico Brignano, Biagio Izzo, Enzo Salvi, Ezio Greggio, Massimo Ceccherini, Gennaro Cannavacciuolo, Maurizio Micheli e Maurizio Mattioli.

Ci sono poi anche Enzo Casertano, Roberto Della Casa, Nicola Di Gioia, Massimo Marino, Alessandro Paci, Francesco Ciampi, Riccardo Rossi, Lucio Salis, Stefano Ambrogi, Benito Urgu, Dino Cassio, Nicola Nocella, Gabriele Greggio e Roberto Albin. Anche per quanto riguarda le attrici il cast è ricco di famosissime: compaiono infatti Nancy Brilli, Anna Falchi, Alena Seredova, Paola Minaccioni.

E tra gli attori non ci sono solo italiani. Oltre ad Alena Seredova e Anna Falchi, la prima di origini ceche e la seconda con cittadinanza fillandese, entrambe naturalizzate italiane, ci sono infatti anche la modella svedese Victoria Silvstedt e la modella spagnola Marisa Jara. Infine, completa il cast David Zed, attore, cantante e regista statunitense.

Curiosità sul film dei Vanzina e dove vederlo

Come dicevamo all'inizio dell'articolo, correva l'anno 2008 quando Un'estate al mare usciva per la prima volta nelle sale. Da allora sono passati ben 14 anni. La pellicola, che ha incassato quasi 5milioni di euro al suo debutto, è stata girata in diverse località marine e turistiche italiane. Da Peschici a Forte dei Marmi, da San Felice Circeo a Ostia. Tra le mete toccate dalla troupe di Un'estate al mare ci sono state anche Ischia, Capri e Porto Rotondo.

Se non avete mai visto il film e volete recuperarlo o se vorreste semplicemente rivederlo, sappiate che potete recuperarlo su piattaforme di streaming come Infinity+, Prime Video e NowTv. Inoltre potete prenderlo a noleggio su CHILI a soli 2,99 o 3,99 euro, a seconda che vogliate la versione in SD o quella in HD.