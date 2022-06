“La vanità è proprio il mio peccato preferito” recitava uno di film iconici di Hollywood, l’Avvocato del Diavolo, ma quanto si può arrivare a spendere per un accessorio firmato?

Tra gli oggetti personali femminili le borse hanno un ruolo centrale, con molti brand di lusso che hanno collezioni con cifre da capogiro. Stupirà comunque sapere che la borsa più costosa al mondo vale ben 3,8 milioni di dollari.

Scopriamo quindi quali sono le 10 borse più importanti al mondo e quanto valgono.

Qual è la borsa più costosa al mondo e quanto vale

Se per la borsa più costosa e famosa al mondo qualcuno si aspettava un marchio noto dell’abbigliamento di lusso, come Hermès, Chanel, Louis Vuitton, per vedere questi nomi si dovrà scalare qualche posizione.

La “1001 Nights Diamond Purse”, un ’accessorio da ben 3,8 milioni di dollari, è stato prodotto infatti da Mouawad che è un’azienda specializzata in gioielli e orologi. Ed è questa la quella più di valore mai costruita nella storia. La vendita, che ha fatto entrare l’azienda nel Guinness dei primati, è stata affidata alla casa d’aste Christie’s nel 2017.

La forma è quella di un cuore, ma è realizzata in oro 18 carati e tempestata di 4.517 diamanti di vario colore.

La più cara mai realizzata da Hermès non è una Birkin

Hermès occupa il secondo posto nella classifica delle 10 borse più costose e famose del mondo. Nonostante le collezioni Hermés costosissime siano tante, il suo prodotto più di valore è la “Kelly Rose Gold”.

Costruito in collaborazione con il gioielliere Pierce Hardy, in oro massiccio rosa e ricoperto di diamanti, l’accessorio ricrea l’effetto pelle di coccodrillo e vale 2 milioni di dollari.

Un’altra collezione famosissima di Hermés sono le Birkin che occupano il terzo posto della classifica delle top ten con la limited edition del designer giapponese Ginza Tanaka, che vale 1,9 milioni di dollari. Ne troviamo poi un’altra sempre tra le dieci borse più care in assoluto che è la Matte Crocodile Birkin bag, dal costo di “soli” 120.000 dollari.

Le Birkin che sono una collezione incredibilmente famosa ha comunque esemplari di diversa fascia di prezzo che parte da circa 8.000 dollari. Ricordiamo poi che, se da quando la moda è approdata nel metaverso ci sono tante curiose novità, al momento Hermés è in causa con l'artista digitale Mason Rothschild che ha creato una collezione NFT dedicata alle Birkin Bags senza averne l'autorizzazione.

“Cleopatra Clutch” di Lana Marks

La top ten delle borse più costose del mondo vede protagonista la collezione “Cleopatra Clutch” di Lana Marks una fashion-designer americana.

Con questi accessori siamo in una fascia di prezzo molto alta di partenza dovuta al fatto che viene lanciato un solo modello di Cleopatra Clutch all’anno. Fino adesso la Lana Marks più costosa, che è anche la quarta borsa più cara della storia, è quella acquistata per 400.000 dollari dalla attrice/cantante cinese Li Bingbing.

Finalmente Chanel con la “Diamond Forever”

La borsa più cara di Chanel, brand che forse ci aspettavamo di vedere prima del quinto posto nella classifica delle 10 borse più costose, è la Diamond Forever che vale 261.000 dollari.

Esistono solo 13 Diamond Forever al mondo tutte prodotte nel 2007 in pelle di coccodrillo con diamanti e maniglie d’oro.

La “Urban Satchel” è la Louis Vuitton più cara che esista

Anche Louis Vuitton, brand che non ha bisogno di molte presentazioni, ha le sua borse di estremo valore.

Segue Chanel nella classifica un esemplare molto originale di Louis Vuitton che è la Urban Satchel fatta non di materie preziose, ma di rifiuti urbani e dal valore di 150.000 dollari.

Ancora, la Louis Vuitton Kasuma Pumpkin Minaudière Bag, nata dalla collaborazione dell'azienda con Yayoi Kasuma, è un altro modello di molto pregio. Il suo valore è di 133.000 dollari, ma qui si torna a materiali preziosi come oro e pelle per la fattura.

Due modelli a meno di 100.000 dollari chiudono la top ten

Se tralasciamo la Matte Crocodile Birkin bag dal valore di 120.000 dollari, dopo Louis Vuitton gli altri due modelli di estremo valore che formano le dieci borse più importanti al mondo hanno un prezzo inferiore ai 100.000 dollari.

Abbiamo prima di tutto la Precious Rose di Judith Leiber, dal costo di 92.000 dollari “soltanto”. Un accessorio a forma di rosa ricoperta di zaffiri di questo colore e di cui esiste un esemplare al mondo.

Ritorna Louis Vuitton a chiudere il ciclo con la sua Tribute Patchwork bag, creata a partire da 15 borse iconiche del brand e commercializzata in soli 20 esemplari, vale la cifra di 42.000 dollari.

Ecco la classifica completa delle 10 borse più importanti al mondo

Ricapitolando, le dieci borse più care di sempre vedono due brand dominare la classifica Hermès e Louis Vuitton dove in ordine di prezzo i modelli sono:

“1001 Nights Diamond Purse” di Mouawad ($ 3,8 milioni);

“Kelly Rose Gold” di Hermès ($ 2 milioni);

“Ginza Tanaka Birkin bag” di Hermès ($ 1,9 milioni);

“Cleopatra Clutch” di Lana Marks ($ 400mila);

“Diamond Forever” di Chanel ($ 261mila);

“Urban Satchel” di Louis Vuitton ($150mila);

“Kasuma Pumpkin Minaudière Bag” di Louis Vuitton ($ 133mila);

“Matte Crocodile Birkin bag” di Hermès ($ 120mila);

“Precious Rose” di Judith Leiber ($ 92mila);