Tale e Quale Show 2022, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, continua a ottenere grande successo tra gli spettatori italiani. Un programma tutto dedicato alla musica italiana, ma – a differenza di Sanremo – qui i concorrenti devono sfidarsi tra loro sull’imitazione di personaggi di grande successo della musica italiana.

Giunto ormai alla sua dodicesima edizione, Tale e Quale Show sta suscitando clamore: in molti telespettatori si chiedono quali siano i guadagni dei concorrenti, oltre a quanto ammonta il premio per il vincitore del programma.

Ecco quindi smontate le illazioni sui cachet di Tale e Quale Show 2022: quanto guadagnano i concorrenti e il conduttore? Le cifre svelate.

Tale e Quale Show 2022, condotto da Carlo Conti: il successo

Uno dei programmi che ha destato il maggior successo negli ultimi anni è proprio Tale e Quale Show, trasmesso su Rai 1 e condotto dal celebre Carlo Conti.

Tale e Quale è un misto tra musica, divertimento e contest: una sorta di Festival di Sanremo per quanto riguarda la promozione della musica italiana, ma al tempo stesso molto vicino a X Factor per quanto riguarda la sfida.

Non si tratta, infatti, di una sfida esclusivamente canora, in quanto non vince colui che ha cantato meglio o che si è esibito nella maniera migliore; quanto più una sfida sull’interpretazione, nel senso di vestire i panni dei cantanti che si vogliono rappresentare e cercare di avvicinarsi il più possibile al personaggio in ogni singolo dettaglio.

La sua popolarità ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che ad oggi si chiedono quali siano i compensi per il cast, dai concorrenti al conduttore. Ed ecco quindi svelati i guadagni dei concorrenti di tale e Quale Show, non senza sorprese.

Tale e Quale Show 2022: quanto guadagnano i concorrenti?

Stando a quanto previsto dal regolamento di Tale e Quale Show, non esiste un vero e proprio compenso per i concorrenti in gara. Sfatiamo quindi le illazioni sui cachet: nessuno - se non i diretti interessati - conosce la cifra esatta e ipotizzarla sarebbe alquanto difficile.

Ciò non vuol dire che il cast resti privo di compenso per la partecipazione al programma, ma semplicemente le cifre non sono state rese note né per quanto riguarda i concorrenti in gara, né per quanto riguarda la giuria.

Solitamente - come avviene anche per altri programmi televisivi - ogni concorrente ottiene un compenso in base alla sua popolarità e all'audience che riesce a ottenere.

A fare audience, comunque, non sono solo le varie esibizioni e interpretazioni, ma anche i nomi di personaggi famosi all’interno della giuria. Per la dodicesima edizione, per esempio, siedono sulla poltrona di giurati a Tale e Quale Show 2022 Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Francesca Manzini.

Tale e Quale Show 2022: a quanto ammonta il premio finale per il vincitore

È stata resa nota, invece, la cifra esatta del premio che si aggiudica il vincitore del programma: per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show 2022 ci sono in palio 30.000 euro.

Solo il vincitore del programma si potrà aggiudicare la cifra, che però non finirà nelle sue tasche (come molti potrebbero erroneamente pensare). Infatti, l’intera somma vinta dal concorrente sarà devoluta a una onlus a scelta del campione stesso.

Un meccanismo molto simile, con la somma vinta devoluta ad associazioni terze, è previsto anche per i vincitori di Pechino Express.

Tale e Quale Show 2022: quanto guadagna il conduttore Carlo Conti?

Così come non sono noti i compensi dei concorrenti di tale e Quale Show, non sappiamo con esattezza nemmeno quanto guadagna il conduttore, Carlo Conti. Solitamente il cachet viene commisurato alla bravura del conduttore e alla sua popolarità.

Tuttavia, in questo caso siamo in grado di ipotizzare alcune cifre…

Stando a quanto ipotizzato da alcuni quotidiani, per la scorsa edizione di Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti avrebbe ottenuto 2 milioni di euro per la sua conduzione. Una cifra non confermata da fonti ufficiali, ma che potrebbe somigliare molto al compenso ottenuto dal conduttore per l’edizione di quest’anno.

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2022

Una volta sfatato il mito dei compensi e dei cachet di tale e Quale Show 2022, è utile conoscere tutti i concorrenti della dodicesima edizione del programma. Chi salità sul palco e proverà a interpretare i cantati italiani di maggiore successo?

Quest’anno tra i concorrenti in gara c’è anche la show girl Valeria Marini che proverà a impersonare il ruolo di Madonna, dopo aver partecipato al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi.

Insieme a lei ci saranno anche Elena Ballerini (Maria Callas), Antonino (Bruno Mars), Rosalinda Cannavò (Anna Oxa), Gilles Rocca (Francesco Renga), Samira Lui (Kaoma), Claudio Lauretta (Bobby Solo), Andrea Dianetti (Irama), Alessandra Mussolini (Sabrina Salerno e Jo Squillo), Valentina Persia (Pippo Franco), Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (Amedeo Minghi e Mietta).