Vacanze di lusso in Italia: queste sono le mete più gettonate, in montagna e al mare

Vacanze di lusso in Italia: ecco quali sono le mete più gettonate e i luoghi più belli da scoprire in montagna oppure al mare.

L'Italia è un Paese ricco di attrattiva per i turisti stranieri: la particolare posizione affacciata sul Mediterraneo, la lunga costa, le spiagge, il mare, e la cucina tipica nazionale sono le peculiarità più apprezzate della nostra penisola.

Se siete alla ricerca di vacanze di lusso, potete scegliere l'Italia come meta per il prossimo viaggio.

Da Nord a Sud sono moltissime le mete più gettonate - scelte anche dai vip - per concedersi un viaggio di lusso: ecco le migliori del 2023.

Vacanze di lusso in Italia: dove andare?

C'è chi ama mettersi uno zaino in spalla per partire per lunghe camminate, e chi invece preferisce stendersi al sole per la tintarella: per ognuno di noi c'è una meta ideale per delle vacanze di lusso.

Se ami le escursioni, la natura, il trekking e non hai paura delle nuove avventura, la montagna è sicuramente la scelta ideale: in Italia ci sono moltissime località di lusso tra le quali scegliere per il tuo prossimo viaggio. E perché no, potresti anche concederti un momento di benessere presso una spa.

Se invece concepisci la vacanza come un momento di relax e benessere, un momento in cui stendersi al sole sotto l'ombrellone e sentirsi cullati dalle onde del mare non c'è dubbio: ami il mare. La scelta è vastissima: tra le mete più gettonate ci sono moltissime località del Sud Italia, ma non solo.

Ecco quali sono le migliori mete di lusso in Italia per le tue prossime vacanze.

Vacanze di lusso in montagna: le mete più gettonate

Tra le mete più gettonate per delle vacanze di lusso in montagna, ideali sia per la stagione invernale sia per quella estiva, ci sono due località che sono le perle della nostra penisola.

Partendo dalle Alpi, nelle Regioni del Nord Italia, c'è la bellissima Courmayeur, situata proprio ai piedi del Monte Bianco, in Valle d'Aosta. Qui si trovano le piste da sci più spettacolari d'Italia, in inverno; ma anche tantissime passeggiate ed escursioni ideali per l'estate.

E se invece preferite il Veneto, non può mancare la visita alla Regina delle Dolomiti: la magnifica Cortina D'Ampezzo. Meta di vacanza per moltissimi vip italiani e non solo, è il luogo perfetto per una vacanza di lusso: i negozi, il paesaggio e le montagne circostanti resteranno impresse nella vostra memoria.

Vacanze di lusso al mare: i luoghi da non perdere

Se preferite le località balneari italiane, e se siete tipi da spiaggia, le mete più gettonate per delle vacanze di lusso sono davvero tantissime.

A partire dalla magnifica Versilia, in Toscana, che si estende da Forte dei Marmi (meta scelta da moltissimi vip italiani e non solo, anche russi e americani) a Viareggio. Scendendo più a sud, restando in Regione, troviamo Porto Ercole, nella Maremma in provincia di Grosseto: qui alla bellezza del Mar Tirreno si affiancano i centri abitati chic e moderni.

Un'altra meta assolutamente da non perdere per delle vacanze di lusso è l'isola di Capri, vicino a Napoli: anche qui, ogni anno, moltissimi vip decidono di trascorrere le proprie vacanze all'insegna del relax e del lusso.

Tornando al Nord, vicino a Genova c'è la bellissima città di Portofino: qui oltre alla bellezza del mare che ogni anno attira moltissimi vip, si può decidere di fare shopping nei negozi con i marchi più conosciuti e apprezzati, assolutamente di lusso.

Infine, chiudiamo la rassegna con la bellissima Costa Smeralda, in Sardegna, che ogni anno attira migliaia di turisti miliardari provenienti da tutto il mondo. Porto Cervo con i suoi yatch, ma anche Porto Rotondo, sono due località di lusso molto conosciute e apprezzate.