Quanto vale una vecchia macchina fotografica? Ecco quali sono i modelli più ricercati

Con l’avvento degli smartphone con fotocamera integrata, le macchine fotografiche sono praticamente quasi del tutto sparite. Ad oggi, si tratta di oggetti utilizzati per lo più dai professionisti della fotografia, che dispongono di modelli adatti agli shooting. Tuttavia, può capitare di trovarsi in casa una vecchia macchina fotografica: quanto vale questo dispositivo, se rivenduto?

Come accade nel caso delle macchine da cucire Singer, o in quello delle macchine da scrivere Olivetti, di cui molti modelli sono attualmente ricercati dagli appassionati, anche le vecchie macchine fotografiche possono valere un sacco di soldi.

E non dovrebbe neppure essere difficile ritrovare uno di questi oggetti, ormai considerati vintage, in casa. Questi dispositivi, prima dell’avvento degli smartphone, erano molti utilizzati e presenti in ogni famiglia. Scopriamo quindi quanto può fruttare una vecchia macchina fotografica e quanto vale per i collezionisti.

Quanto vale una vecchia macchina fotografica: i modelli più ricercati

Per comprendere quanto vale una vecchia macchina fotografica dobbiamo innanzitutto comprendere quali sono i modelli che, per i collezionisti, sono più interessanti.

Più ricercato è il modello in nostro possesso, maggiore sarà il prezzo al quale potremo rivenderlo.

Secondo le stime e le ultime indagini relative al mercato degli oggetti vintage, le macchine fotografiche antiche più ricercate sono le Polaroid. Possederne una potrebbe fruttare circa 500 euro.

Tra i modelli più ricercati abbiamo innanzitutto la Zeldzame Polaroid SX-70 Land Camera Sonar OneStep oro e la Polaroid SX-70.

La prima è una macchina molto particolare, in quanto placcata in oro. Risalente al 1977, vale almeno 135 euro. Per ottenere una Polaroid SX-70, invece, gli appassionati possono pagare anche più di 120 euro. Si tratta infatti della prima macchina fotografica istantanea in assoluto.

Anche la Polaroid SX-70 Land Camera Alpha 1 è un modello che può essere rivenduto a cifre di tutto rispetto. Questa vecchia macchina fotografica vale almeno 160 euro.

Per una Polaroid Modello 110A si sale di prezzo. Quella con otturatore tedesco può fruttare fino a 350 euro. Si tratta infatti di un prodotto unico nel suo genere, e per questa ragione di tratta di una delle Polaroid di maggior valore, alla quale va la medaglia d’argento.

Ma quella che, tra le vecchie macchine fotografiche, vale di più, è la Polaroid 120 Pathfinder. Risalente agli Anni Sessanta, dotata di flash e con custodia in pelle, viene battuta all’asta anche per 420 euro.

Vecchia macchia fotografica, quanto vale? Questi fattori influenzano il prezzo di vendita

In ogni caso, i prezzi analizzato fino ad ora devono anche tener conto di altri fattori, non solo del modello.

Nel caso di una vecchia macchina fotografica, scoprire quanto vale significa anche valutarne lo stato. Ad esempio, i modelli funzionanti valgono ovviamente di più.

E anzi, generalmente i collezionisti ricercano solamente macchine che siano ancora in grado di scattare foto. Il che non significa comunque che anche un pezzo non funzionante non sia vendibile. Semplicemente, se la vecchia macchina fotografica non funziona, il prezzo scenderà inevitabilmente.

Anche la tipologia di prodotto influenza notevolmente il prezzo. Le Polaroid a pellicola con rullo, ad esempio, sono tra le più datate, e quindi valgono di più.

Infine, per capire quanto vale una vecchia macchina fotografica dovremo anche considerare i suoi accessori. Chi dispone di confezione, documentazione e custodia originale potrà sicuramente richiedere un prezzo maggiore ai collezionisti.

Come rivenderle

Adesso che sappiamo quanto vale una vecchia macchina fotografica, in molti si staranno chiedendo come si fa per rivenderle.

Oltre a rivolgersi ad un negozio di antiquariato, è possibile sfruttare i siti online che organizzano aste per la messa in vendita di oggetti vintage.

Si tratta di un metodo rapido e semplice per mettersi in contatto con i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo.