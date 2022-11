Il business plan è uno strumento indispensabile per avviare la tua attività online. Si tratta di uno strumento che svolge diverse funzioni e che deve essere preparato seguendo alcuni punti specifici. Ecco come creare il business plan per e-commerce.

Se sei in procinto di avviare la tua attività, devi sapere che il Business Plan è uno strumento di cui non potrai assolutamente fare a meno. Si tratta di un documento organizzato in varie parti e contenente tutte le informazioni sulla tua attività commerciale. Un vero e proprio piano strategico e organizzativo delle risorse che verranno impiegate nel tuo progetto, dei costi che dovrai affrontare, degli obiettivi che intendi raggiungere e molto altro ancora.

Perché è così importante realizzare un Business Plan?

Il business plan non è solo una formalità. Può essere considerato infatti come strumento utile per avere delle idee chiare, scritte nero su bianco, che ti permetteranno di stabilire tutto il necessario per la tua attività e presentare il tuo progetto a terzi, al meglio delle tue possibilità.

Vediamo nel dettaglio perché è importante stilare un buon business plan:

- Grazie a questo strumento potrai avere le idee chiare sin dal principio ed eviterai in questo modo di doverti imbattere in spiacevoli sorprese in corso d’opera

- Avere un business plan chiaro, sintetico e che vada dritto al punto, è fondamentale per migliorare la tua immagine agli occhi di possibili investitori ed enti creditori. Presentare un progetto concreto e ben delineato è infatti certamente una carta vincente.

- Ti aiuterà a indicare con precisione quale posizionamento vuoi raggiungere con la tua attività. Questo ti permetterà indirettamente anche di semplificare il lavoro e l’organizzazione interna: tutti i tuoi collaboratori avranno chiaro quali obiettivi bisogna raggiungere, chi deve fare cosa e in quali modalità.

Business plan progetto e-commerce: ecco come realizzarlo

Per preparare il tuo business plan dovrai organizzare il documento in due parti: ci sarà una parte di analisi, studio e strategia di marketing, e ci sarà poi una seconda parte relativa agli aspetti finanziari del progetto. Vediamo cosa dovrà contenere ciascuna parte.

La prima parte deve contenere:

Definizione del progetto e-commerce che si intende realizzare: di cosa ti occuperai? Cosa venderai?

Organizzazione del lavoro: chi sono i tuoi collaboratori? Ci saranno nuove assunzioni?

Definizione del benefit che offri con i tuoi prodotti: qual è il valore aggiunto della tua merce?

Analisi del target: affidati a un'analisi approfondita di mercato per conoscere meglio a chi è rivolta la tua offerta

Analisi dei competitor

Delineamento dei rapporti con i fornitori e dell'organizzazione logistica di tutta l'attività

Un dettagliato piano di marketing e comunicazione: quali strumenti e strategie di marketing adotterai?

Prezzo dei prodotti e organizzazione generale delle vendite

La seconda parte deve contenere:

deve contenere: Definizione degli aspetti finanziari: budget a disposizione e investimenti per ogni area aziendale

Rapporti di partnership: con quali organizzazioni o aziende intendi collaborare nel corso del tuo progetto?

Cosa non dimenticare mai quando si realizza un business plan per e-commerce

In ogni e-commerce planning che si rispetti, sono presenti degli obiettivi che si intende raggiungere nel breve, medio e lungo periodo:

un primo obiettivo dovrebbe essere prefissato al termine dei primi 3 mesi di attività: si tratta in questo caso solitamente di una buona organizzazione dell’attività lavorativa e delle mansioni e responsabilità dei diversi collaboratori

il secondo obiettivo dovrebbe essere realizzato dopo i primi 6 mesi: si tratta dell’obiettivo più difficile da raggiungere in quanto è questo il momento in cui si inizia a vedere se l’attività sta carburando correttamente

il terzo obiettivo dovrebbe essere raggiunto allo scadere del primo anno di attività: è a questo punto che si tirano le somme e si capisce se gli sforzi, la progettazione e il lavoro stanno portando i risultati sperati.

Non dimenticare infine che, affinché un’attività funzioni non è sufficiente una buona idea e del budget a disposizione. Un’approfondita analisi dei costi che dovranno essere investiti, unita alle prospettive di ritorno economico, è fondamentale per capire in quale direzione procedere e verificare il raggiungimento dei risultati sperati.