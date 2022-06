Uno dei migliori plugin all-in-one mai creati per WordPress è sicuramente JetPack. Al suo interno, una vera miriade di funzionalità che vanno dalla sicurezza alla velocità, lo rendono uno dei plugin migliori, scelto da almeno 5 milioni di utenti di WordPress. In questo articolo, ne approfondiamo tutti gli usi, i vantaggi e gli svantaggi.

Nel momento in cui si decide di costruire un sito web o aprire il proprio blog, una delle prime scelte ricade sempre su WordPress, CMS agile e intuitivo, e la sua fitta schiera di plugin.

Uno dei più interessanti plugin che si possono trovare ed utilizzare su WordPress è certamente JetPack, attorno al quale si è creato un fortissimo dibattito.

C'è infatti chi ritiene che sia uno dei migliori plugin all-in-one, chi invece dice che non sia abbastanza efficiente. C'è infine chi dice che per tutti i vantaggi che offre in un'unica piattaforma, vale pure la pena affrontare qualche inconveniente.

In questo articolo, dunque, presenteremo WordPress JetPack, plugin dalle molteplici funzionalità, analizzando sia i pro sia i contro derivanti dal suo utilizzo.

Cos'è Wordpress Jetpack: un plugin "per dominarli tutti"

JetPack è senz'altro uno dei plugin di WordPress più completi. Innanzitutto, ricordate la definizione di plugin?

Si tratta di un programma non autonomo che interagisce con un altro programma per ampliarne o estenderne le funzionalità originarie (fonte: Wikipedia).

Immaginate quindi che basti scaricare uno di questi programmi per avere, tutto compreso in un'unica soluzione, alcune delle funzionalità più importanti che, solitamente, vengono espletate da un numero ben maggiore di plugin.

Ecco quindi che per definire JetPack non si può non iniziare dal suo più grande vantaggio: un plugin "all-in-one", potremmo dire. Cosa fa, per l'esattezza?

Si tratta di un plugin che:

protegge il sito web;

il sito web; ne potenzia la velocità ;

; fornisce alcuni strumenti di design utili per i siti web;

utili per i siti web; infine, fornisce integrazioni particolari con alcune delle principali piattaforme (WooCommerce, Analytics, ecc.).

Insomma, solo a coprire gli ambiti di pertinenza di questo plugin, sappiamo benissimo che sarebbe necessario scaricare ben più di un programma.

Approfondiamo le funzionalità legate alla sicurezza.

8 funzioni di Wordpress Jetpack legate alla sicurezza H24 del sito

Ecco le 8 funzionalità principali.

Backup del sito web in automatico con uno spazio illimitato di archiviazione (il backup è poi ripristinabile con pochissimi e veloci passaggi).

del sito web in automatico con uno spazio illimitato di archiviazione (il backup è poi ripristinabile con pochissimi e veloci passaggi). Supporta nella migrazione su un nuovo host (es. da Register a SiteGround o viceversa, per fare un semplice esempio). Aiuta infatti nella migrazione dei file legati ai temi, dei plugin e dei contenuti in genere. Permette anche di creare un sito di prova duplicando il sito già esistente su WP.

su un nuovo host (es. da Register a SiteGround o viceversa, per fare un semplice esempio). Aiuta infatti nella migrazione dei file legati ai temi, dei plugin e dei contenuti in genere. Permette anche di creare un duplicando il sito già esistente su WP. Propone un registro di tutte le attività effettuate sul sito web (ottimo per coordinamento, mantenimento e risoluzione di problemi).

effettuate sul sito web (ottimo per coordinamento, mantenimento e risoluzione di problemi). Scansioni di sicurezza , comprese le scansioni antimalware.

, comprese le scansioni antimalware. Blocca i commenti spam.

Protegge dagli attacchi la pagina di accesso a WordPress;

la pagina di accesso a WordPress; Ulteriore protezione grazie all' autenticazione a due fattori opzionale (scopri come proteggere il tuo login di WordPress).

opzionale (scopri come proteggere il tuo login di WordPress). Aggiorna automaticamente i singoli plugin.

4 funzioni di WordPress JetPack per la velocità del sito web

Come abbiamo detto, il secondo ruolo rilevante di JetPack è legato all'aumento delle prestazioni del sito web.

Questo plugin infatti è stato creato per sfruttare la potenza di AMP, plugin nato per ottimizzare i contenuti dei siti web sui dispositivi mobili. Utilizzando Jetpack e AMP insieme, si ottengono infatti tutte quelle funzionalità necessarie per creare un sito performante.

Ecco a cosa è utile JetPack nell'ambito della velocità del sito.

CDN delle immagini per file e immagini statici utilizzati dai server JetPack e non dai propri (si risparmia banda larga).

per file e immagini statici utilizzati dai server JetPack e non dai propri (si risparmia banda larga). Immagini a caricamento lento (le immagini si caricano solo quando l'utente scorre sulla pagina fino al punto in cui non le trova).

(le immagini si caricano solo quando l'utente scorre sulla pagina fino al punto in cui non le trova). La ricerca del sito è personalizzata e ottimizzata.

Gli sviluppatori di JetPack consigliano di scaricare anche il plugin WP Super Cache, ottimo plugin per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni del sito. Questo infatti permette di svuotare la cache in pochi click.

Ora che abbiamo visionato una breve panoramica delle principali funzionalità di WordPress Jetpack, possiamo passare alla fase successiva, e vedere come impostare questo plugin nel proprio sito web.

Come configurare Jetpack su Wordpress

Questo plugin è stato scaricato più di 5 milioni di volte ed ha un rating di 4 stelle su 5.

Per scaricarlo, è sufficiente andare nella sezione dedicata al download dei plugin del proprio sito e digitare JetPack.

Una volta portato a termine il Download, basta cliccare, come sempre, su Attiva. Verrà quindi richiesto il login utilizzando le proprie credenziali Google o Wordpress.com.

A quel punto, è possibile scegliere tra i diversi piani a pagamento del plugin, oppure scorrere fino in fondo fino a quando non si trova l'opzione gratuita. Eventualmente è possibile sottoscrivere l'abbonamento in un secondo tempo.

Una volta impostato tutto, si creeranno nella barra laterale di Wordpress, 3 nuove aree dedicate al plugin: Dashboard, Settings, Site Stats.

A sua volta, la sezione Settings, è suddivisa in 6 sezioni, tra le quali troviamo quelle riferite alla sicurezza e alle prestazioni del sito. Naturalmente non tutte le funzionalità che abbiamo elencato nel corso di questo articolo sono incluse nel piano gratuito.

Per accedere, ad esempio, alla funzione "Backup e scan di sicurezza" sarà necessaria la sottoscrizione di un piano a pagamento.

Importante sottolineare che, come sempre, è bene aggiungere solo le funzionalità che sono davvero utili, onde evitare di appesantire notevolmente il proprio sito web.

Vediamo ora perché è tanto amato e, di contro, perché è tanto criticato dagli utenti.

I 3 vantaggi di WP Jetpack

Questo plugin ha davvero alcune eccezionali funzionalità che lo fanno entrare di diritto nell'olimpo dei plugin più utili per WordPress.

Alcuni vantaggi considerevoli li abbiamo già visti nel corso dell'articolo.

Il primo vantaggio: un plugin all-in one.

Non è sicuramente facile trovare un plugin performante e che racchiuda dentro di sé così tante utilissime funzionalità. In effetti, è già complesso trovarne uno che racchiuda in se stesso tutte le funzionalità legate soltanto alla sicurezza.

Secondo vantaggio: facilità di gestione ed aggiornamento.

Avendo a che fare solo con un plugin, la gestione è senza dubbio più facile. Non soltanto perché aggiornare JetPack significa aggiornare tutti i moduli con una sola azione, anziché un plugin alla volta.

Soprattutto perché talvolta gli aggiornamenti di un singolo plugin cozzano con quelli di un altro. Quindi risulta molto difficile trovare la radice del problema e risolvere. Con JetPack questo non può accadere.

Terzo vantaggio: è un plugin creato da Automattic.

Automattic è l'azienda che è letteralmente alle spalle di WordPress. Ha creato JetPack, ma ha anche acquisito nel corso del tempo WooCommerce e Woothemes. Inoltre, gestisce attualmente Askimet, Simplenote, Gravatar. Insomma si tratta di una realtà che potremmo definire solida.

Dunque, scaricare un plugin fornito da un'azienda con una tale presenza dà qualche garanzia in più rispetto ad un plugin creato da realtà più effimere.

I 3 svantaggi di WP JetPack

A voler cercare il pelo nell'uovo, anche WordPress Jetpack è un plugin con alcuni importanti svantaggi. Cerchiamo di analizzarli.

Primo svantaggio: richiede l'accesso con le credenziali Wordpress.com oppure Google.

Per alcuni, questa caratteristica potrebbe rappresentare uno svantaggio, perché lega diversi account al proprio sito web. Inoltre, se si sceglie l'opzione "Wordpress.com", nel caso di problemi legati a quei server aziendali, si potrebbe incorrere in problemi nel proprio stesso sito.

Senza contare che, non essendoci una particolare barriera all'entrata, se un hacker ha accesso all'account "Wordpress.com" potrebbe avere accesso a tutti i propri siti web. Un grande problema.

Secondo svantaggio: il rallentamento del sito web.

Potrebbe sembrare un controsenso dal momento che abbiamo detto che JetPack serve a migliorare le prestazioni del sito web.

In realtà, però, come abbiamo già verificato poco fa, se si attivano più moduli rispetto a quelli necessari, si potrebbe incorrere in rallentamenti non di poco conto.

Specifichiamo infatti che, oltre alle opzioni aggiuntive, JetPack si installa con delle impostazioni salvate di default. Se ci si dimentica di toglierle, pur non utilizzandole, si rischia di avere del codice aggiuntivo inutilizzato nel proprio sito. Naturalmente tutto ciò causerebbe dei rallentamenti non indifferenti.

Terzo svantaggio: plugin tutto incluso, ma non proprio tutto.

Uno dei più grandi vantaggi di JetPack si traduce in verità in uno dei suoi talloni d'Achille. Infatti, per essere un plugin all-in-one, in verità deve per forza semplificare alcune funzioni.

Ecco quindi che alcune funzionalità contenute da JetPack dovrebbero essere sostanzialmente approfondite con il download di altri plugin di WordPress.

In conclusione: dovresti scaricare JetPack per WordPress?

I pacchetti "tutto compreso", in molti campi e non soltanto quello informatico, sono utilissimi per chi è un neofita. In altre parole, onde evitare troppe complicazioni, si preferisce iniziare scaricando il pacchetto che offre già tutti i servizi.

In questo modo, utilizzare JetPack può essere un ottimo strumento per iniziare a prendere mano con WordPress e tutte le sue funzionalità e problemi.

Mano a mano che si cresce in abilità e competenze potrebbe però essere utile iniziare a togliere alcuni moduli di JetPack ed iniziare a scaricare dei plugin dedicati proprio a quella particolare prestazione.

In questo modo si potrà accedere all'approfondimento desiderato.

Infatti, JetPack, per quanto possa essere un plugin di valore per chi ha iniziato la propria esperienza su Wordpress, potrebbe non esserlo altrettanto per chi ha necessità di un maggiore controllo.

Chi infatti è più abituato a gestire siti web costruiti su questo CMS riconosce come un plugin tutto incluso debba necessariamente avere dei limiti che non sono superati dai vantaggi. Senza contare che, per accedere a questi vantaggi, è necessario appesantire il sito.

In ogni caso, JetPack è davvero uno dei migliori plugin all-in-one mai creati.