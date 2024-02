“Cileni ripieni di zucchero”: Mahmood commenta i meme su Tuta gold e spiega il significato

Impossibile rimanere immobili di fronte a questa canzone dal ritornello travolgente: Tuta gold di Mahmood è la canzone più ascoltata dopo il Festival di Sanremo 2024, ed è anche quella maggiormente presa di mira sul web. Oltre al balletto che sta facendo impazzire tutta l'Italia, ci sono anche dei meme interessanti che nascondono un significato particolare.

Ecco i meme più belli su Tuta gold di Mahmood e qual è il loro significato.

Tuta gold di Mahmood: i meme più belli sul web

La canzone Tuta gold di Mahmood è già un tormentone, ma sono in molti a non capire esattamente il testo e il significato del brano, al punto che in molti casi sono scattati meme divertenti che stanno facendo il giro del web. Alcuni di questi saranno sicuramente arrivati anche sul vostro smartphone.

E proprio il cantante ha deciso di commentare i meme più diffusi sulla sua canzone Tuta gold per chiarire le parole esatte che vengono pronunciate nella canzone che, forse per una questione di ritmo, vengono leggermente storpiate.

Per esempio, molte persone cantano "maglia bianca-oro, sui denti blue jeans", mentre nel testo di Tuta gold viene detto "maglia bianca, oro sui denti, blue jeans". E ancora: c'è chi sente un "mi chiamavi fro" invece di "mi chiamavi fra".

Ma il meme sicuramente più diffuso sul brano è un altro: la maggior parte di noi aveva capito " i cileni ripieni di zucchero" al posto di "i gilet neri pieni di zucchero". E Mahmood non ha potuto non commentare questo meme, che ha fatto impazzire il web.

Mahmood spiega il significato di Tuta gold

In un'intervista per RTL 102.5, Mahmood ha deciso di spiegare una volta per tutte il significato di Tuta gold, che come possiamo vedere dal video, è un brano incentrato sulle dipendenze.

Allora raga praticamente io nel ritornello dico ‘i gilet neri pieni di zucchero’ e di base un botto di gente ha capito ‘cileni ripieni’.

Ed è per questo motivo che sul web ha spopolato per giorni il meme che proponeva una nuova marca di biscotti di un noto brand italiano: i "cileni ripieni di zucchero". Come ha spiegato anche Mahmood:

Oggi qualcuno mi ha taggato in un pacco di biscotti con scritto ‘i cileni ripieni di zucchero'.

Infine, per smorzare i toni e rimanere ironico su una situazione alquanto divertente, il cantante ha lanciato il nuovo slogan: "Per una mattina gold fai colazione con i cileni ripieni di zucchero". Ecco di cosa si tratterebbe.

Il balletto di Tuta gold spopola sul web

Anche il balletto di Tuta gold sta spopolando sul web e ha ormai contagiato tutti: dal momento in cui Mahmood è entrato nella sala stampa di Sanremo sulle note della sua canzone, presentando il balletto, nessuno più riuscito a farne a meno.

Ci sono tantissimi video che si stanno diffondendo sui principali social, tra i quali spicca anche quello di Gerry Scotti: il conduttore non ha saputo resistere, e dopo aver indossato al sua tuta dorata, ha iniziato a ballare le note della hit.

Consapevole di essere diventato un meme del web, Scotti non si è lasciato sfuggire il trend e si è mostrato a tutti sulle note di Tuta gold, mentre danza seguendo la coreografia originale, come un ragazzino.