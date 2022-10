Di challenge su TikTok se ne vedono a bizzeffe, molte divertenti, alcune macabre e altre decisamente pericolose. Come quella che da qualche tempo sta spopolando sul celebre social. Protagonisti della sfida: del pollo e uno sciroppo per la tosse

L'accoppiata non può però di certo dirsi "vincente" ma, al contrario, molto pericolosa tanto da aver spinto anche la FDA a pronunciarsi in merito.

Ma in cosa consiste la sfida? Ecco i dettagli.

In che cosa consiste la “pollo challenge” di Tik Tok?

Gli utenti di Tik Tok (spesso ragazzini) continuano a lanciarsi in sfide su sfide e non di rado alcune di queste challenge si caratterizzano per la particolare "pericolosità", come in questo caso che ha costretto anche la Food and Drug Administration (FDA) ad intervenire.

Si tratta della NyQuil Chicken Challenge (chiamata anche Sleepy Chicken o Bedtime Chicken Challenge), che consiste nel gettare in padella il NyQuil, un farmaco over-the-counter per allievare i sintomi del raffreddore, e cuocere il pollo filmandosi poi mentre lo si mangia.

Tutto è iniziato negli Stati Uniti quando, circa un anno fa, un utente ha pubblicato un video in cui si prestava a questa sfida, filmato che è diventato virale nell’ultimo periodo e suscitando la curiosità dei più ingenui.

Cuocere il pollo nel farmaco NyQuil rappresenta la nuova folle sfida di Tik Tok, perpetrata da numerosi ragazzini inconsapevoli per accaparrarsi un like. Nel mentre, la FDA scalpita per la preoccupazione…

Ragazzini su ragazzini si cimentano nel replicare questa ricetta per poi mangiarne il frutto, ossia un pollo dall'insolito colore verdastro, che non sembra creare alcun timore.

L’obiettivo? Guadagnare likes, andando in tendenza anche se a discapito della "sopravvivenza".

Le conseguenze sulla salute della pollo challenge su TikTok

Ovviamente il pericoloso trend ha fatto insorgere immediatamente la Food and Drug Administration (FDA), che ha lanciato un appello invitando i genitori a tutelare al meglio i propri figli, tenendoli lontani dai medicinali o spiegando i rischi che derivano da un eventuale uso improprio.

Come già detto in precedenza, il NyQuil è un farmaco da banco (over-the-counter), ovvero può essere acquistato in farmacia senza mostrare alcuna ricetta medica, ragione per cui è ancora più facile procurarselo.

Ma quali sono i rischi concreti che derivano dal cucinare qualcosa al "NyQuil".

Secondo Sue Ford, direttore del programma di tossicologia alla St. John’s University, raggiungendo un’alta temperatura, i componenti del NyQuil -paracetamolo, destrometorfano e doxilamina- potrebbero evaporare, causando l’inalazione di fumi dannosi per i polmoni.

Inoltre, la FDA ha affermato che la bollitura dei farmaci potrebbe incrementare la loro concentrazione e modificarne le proprietà; per non parlare del fatto che il sovraddosaggio di NyQuil potrebbe causare convulsioni, forti capogiri, problemi al fegato e problemi respiratori, risultando fatale.

In un mondo in cui i giovani sono attorniati dai media e dai social, i likes sembrano essere diventati il perno su cui ruota la loro vita.

Detto questo, di fronte a una sfida che mette a repentaglio la propria vita, sorge spontanea una domanda: il gioco vale davvero la candela?