Enel ha chiuso in rosso anche oggi, ultima tra le utility, per nulla aiutato dalle buone notizie arrivate dagli analisti.

Anche la seduta odierna non ha riservato nulla di buono pe Enel che ha continuato a perdere terreno, scendendo per la terza sessione di fila.

Enel in ribasso per la terza seduta di fila

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un calo di quasi due punti percentuali, il titolo oggi ha proposto un copione simile, confermando la sua maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Enel si è fermato a 5,924 euro, con un ribasso dell'1,99% e volumi di scambio vivaci, visto che sono passate di mano quasi 30 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 28 milioni.

Enel: anche oggi i BTP sono andati male

Anche oggi le indicazioni arrivate dal mercato obbligazionario sono state di scarso aiuto per Enel.

Lo Spread BTP-Bund si è fermato appena sotto la parità, con un calo dello 0,1% a 199,8 punti base, mentre i BTP sono stati ancora venduti, tanto che il rendimento del decennale è salito dello 0,83% al 3,17%.

Enel: Equita alza peso in portafoglio. Le attese sul 2° semestre

Enel non è stato puntellato neanche dalle buone notizie arrivate da Equita SIM che ha deciso di incrementare il peso del titolo nel suo portafoglio principale, alzandolo di 30 punti base.

La SIM milanese si attende per Enel un secondo semestre con miglioramento dei risultati operativi grazie ai prezzi dell'energia elevati, al repricing retail e alla crescita in America Latina.

Sul fronte della posizione finanziaria netta, gli analisti ritengono che il significativo deterioramento del primo trimestre di quest'anno sia ormai scontato/recepito dal mercato.

Gli esperti si attendono un parziale rientro nella seconda parte dell’anno, grazie al miglioramento nel circolante e alle azioni di efficientamento in corso, incluse le mosse annunciate in America Latina come parte del piano strategico.

Gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Enel, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 8,1 euro.