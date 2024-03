Ftse Mib: sell-off su questa blue chip. Quali i motivi?

A dispetto dell’andamento positivo del Ftse Mib, non si è allentata in alcun modo la morsa dei ribassisti su ERG, che ha vissuto una seduta decisamente pesante oggi.

Il titolo già ieri è stato il peggiore del Ftse Mib, con un calo di quasi due punti percentuali e oggi ha perso terreno per la quarta giornata consecutiva.

Erg sotto scacco con volumi boom

ERG viene fotografato al close a 23,9 euro, con un affondo del 4,93% alimentato da volumi di scambio esplosivi, visto che sono transitate sul mercato oltre 3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 420mila.

Il titolo è caduto sotto il peso delle vendite dopo che la società ha diffuso prima dell’apertura di Piazza Affari i risultati dell’esercizio 2023.

ERG: i conti del 2023

Lo scorso anno è stato archiviato con un utile netto in rialzo del 76% a 226 milioni di euro, mentre l’Ebitda adjusted è aumentato del 4% a 520 milioni.

L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 1,445 miliardi di euro, flat su base annua e il dividendo è stato confermato a 1 euro per azione.

Molto bene le produzioni nel quarto trimestre a +50% in Italia e +41% all’estero, grazie sia alla maggior capacità installata che alle buone condizioni di ventosità negli ultimi mesi del 2023.

Per gli analisti di Equita SIM, i risultati 2023 sono stati significativamente superiori alle attese, tuttavia con indicazioni più deboli sul 2024 in ragione dell’andamento dei power prices.

Il focus è in particolare sulla guidance Ebitda per il 2024, visto che il dato è atteso nel range 520-580 milioni.

Il punto mediano della guidance si confronta con la stima di Equita SIM di un Ebitda a 597 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto è atteso tra 1,75 e 1,85 miliardi di euro, contro i 2,1 miliardi attesi.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che l’effetto sull’utile sarà meno che proporzionale, considerando l’andamento molto positivo degli oneri finanziari, praticamente nulli nel 2023 ed il minor livello di debito atteso.

Anche se la società è notoriamente conservativa, si tratta secondo Equita SIM di indicazioni deboli, soprattutto sul grado di esposizione ai power prices rispetto alle indicazioni di hedging/PPA/cfd.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su ERG ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 31 euro.

ERG al vaglio di Mediobanca

Bullish anche il giudizio di Mediobanca Research che oggi ha reiterato il rating “outperform” sul titolo, dopo che i risultati del 2023 sono stati migliori delle attese, ma la guidance sull’Ebitda è stata inferiore alle sue stime e a quelle del consensus.

ERG bocciato da Banca Akros

Cattive notizie per Erg sono arrivate da Banca Akros che oggi ha riservato una bocciatura al titolo, cambiando strategia da “buy” a “neutral”, con un fair value tagliato da 35 a 28 euro.

Per gli analisti i risultati del 2023 sono stati buoni, ma i target per l’anno in corso hanno deluso.