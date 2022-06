FinecoBank ha chiuso in forte ribasso, tra i peggiori del Ftse Mib, snobbando diverse conferme bullish dopo la raccolta di maggio.

Cala il sipario su una seduta molto pesante per FinecoBank che oggi è stato travolto dalle vendite, occupando la terzultima posizione nel paniere delle blue chips.

FinecoBank sotto scacco sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con una flessione di quasi due punti e mezzo percentuali, oggi ha subìto un colpo ancora più duro.

FinecoBank ha terminato le contrattazioni a 12,04 euro, a ridosso dei minimi intraday, con un crollo del 4,22% e volumi di scambio elevati, vito che sono passate di mano quasi 2,8 milioni di azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,9 milioni.

Il titolo oggi è stato tra i più bersagliati dalle vendite sul Ftse Mib, all'indomani dei dati sulla raccolta netta che ha portato diversi broker a confermare la loro view bullish.

FinecoBank: come è andata la raccolta netta a maggio

FinecoBank ha chiuso il mese di maggio con una raccolta netta positiva pari a 927 milioni di euro, in crescita rispetto ai 734 milioni dello stesso mese del 2021, rafforzando ulteriormente la solidità del percorso di crescita nonostante una fase di mercato particolarmente complessa.

Il mese scorso la componente gestita ha visto flussi positivi per 156 milioni di euro, mentre quella amministrata si è attestata a 221 milioni e la diretta a 550 milioni di euro.

I ricavi del brokerage in maggio sono stimati a 16 milioni di euro, mentre la stima da inizio anno è di circa 90 milioni.

FinecoBank: il commento dell'AD

L'AD di FinecoBank, Alessandro Foti, in una nota diffusa ieri ha dichiarato: "Nel mese di maggio la raccolta si è rivelata particolarmente robusta, evidenziando una crescita superiore al 25% rispetto a un anno fa, nonostante una fase di mercato estremamente complessa.

A differenza di contesti simili attraversati in passato, i clienti stanno evitando disinvestimenti dettati dall'emotività, anche grazie al supporto dei consulenti finanziari: una situazione che consentirà in futuro la transizione da liquidità a investimenti per cogliere le opportunità successive alla stabilizzazione dei mercati.

FinecoBank sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che FinecoBank ha chiuso il mese di maggio con una raccolta netta positiva e su livelli elevati, con una componente gestita che ha risentito del difficile contesto economico.

La raccolta netta totale da inizio anno sale a 4,79 miliardi di euro, contro una stima di Equita SIM di 7 miliardi di euro per l'intero 2022.

Gli analisti fanno notare che nel mese di maggio sono stati acquisiti 7.200 nuovi clienti, portando il dato da inizio anno a quota 41.684, mente il numero dei clienti totali al 31 maggio 2022 si è attestato a 1,45 milioni.

Il patrimonio netto totale si è attestato a 105,5 miliardi di euro, in rialzo del 6,3% anno su anno, con le masse del Private Banking a circa 45,7 miliardi di euro.

Secondo Equita SIM i dati di maggio evidenziano come il modello di business rimane efficace anche in contesti complicati come quello attuale.

Gli analisti ribadiscono così la loro view bullish su FinecoBank, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 16,4 euro.

FinecoBank al vaglio di Deutsche Bank e di Banca Akros

A puntare sul titolo è anche Deutsche Bank che invita ad acquistare, con un target price a 16,9 euro dopo che la raccolta netta a maggio è stata robusta.

Al coro degli ottimisti si aggiunge anche Banca Akros che su FinecoBank ribadisce la raccomandazione "buy", con un fair value a 15,5 euro.

Per gli analisti la raccolta a maggio è stata migliore delle attese, ma il mix è peggiorato anno su anno, principalmente per via dell'attuale situazione geopolitica e di mercato.