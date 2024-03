Ftse Mib: come muoversi nel breve. Saipem ed ENI buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha provato anche oggi ha superare la soglia dei 34.000 punti. C’è ancora spazio per salire?

Confermo quanto indicato la scorsa settimana: a chi non è in posizione consiglio di non entrare ora, mentre per chi è già dentro il suggerimento è di operare in trailing stop, ossia alzare via via lo stop loss, che in questo caso posiziono per il Ftse Mib a 33.760 punti in ottica di brevissimo termine, mentre quello più ampio è da piazzare in area 33.520/33.340, dove passa il supporto dinamico ascendente di medio termine.

Al rialzo, per individuare i prossimi target, andrei avanti di 150-200 punti alla volta, ovvero 34.1540/34.200 punti prima e via di seguito, alzando lo stop nella stessa misura.

La view su ENI e Saipem

Qual è la sua view su Saipem ed ENI e quali indicazioni operative ci può fornire per questi due titoli oil?

Saipem ha abbandonato il lunghissimo trading range che vedeva come limite superiore 1,655 euro e in seguito ha oltrepassato anche quota 2 euro, dove c’era un’altra resistenza consistente.

Il titolo è prossimo all’area di ipercomprato, ma non è ancora entrato, quindi potrebbe allungare ancora il passo con obiettivo a 2,4 euro in prima battuta ed eventualmente a 2,6 euro, con stop loss a quota 2 euro.

ENI sta beneficiando di un bel rimbalzo tecnico dopo il test del supporto dinamico ascendente di breve termine a quota 14,5 euro.

Questo potrebbe preludere a un ulteriore allungo dei corsi e a un ritorno in area 15/15,2 euro prima e poi a 15,5 euro, con stop loss a 14,5 euro.

Focus su Telecom Italia

Telecom Italia è reduce da un pesante crollo. Cosa può dirci di questo titolo?

Telecom Italia sta provando a rimbalzare dopo aver testato quota 0,2 euro e ha provato a superare quota 0,22 euro, ma per poter assistere a un possibile movimento a V, i corsi dovranno confermare il ritorno sopra 0,2345 euro, per poi riconquistare 0,25 e 0,263 euro, con obiettivo ultimo a 0,28 euro, molto distante al momento.

Per Telecom Italia sarà cruciale posizionare un rigido stop loss a 0,2 euro.

L’analisi di Leonardo

Leonardo oggi ha tirato leggermente il fiato dopo i recenti progressi. Cosa può dirci di questo titolo?

Leonardo ha superato la soglia dei 20 euro, dove c’era una resistenza statica di lungo termine e ora ne sta testando un’altra importante in area 21,2 euro.

Gli indicatori tecnici sono in deciso ipercomprato, ma se i corsi confermeranno il superamento dei 21,6 euro, il titolo potrebbe allungare ulteriormente il passo verso quota 23 euro prima ed eventualmente fino a 23,6 euro, con stop loss molto rigido sotto quota 20 euro.

Uno sguardo a Banca Popolare di Sondrio

Ci sono altri titoli che sta seguendo con interesse a Piazza Affari?

Sto seguendo Banca Popolare di Sondrio che ha violato a quota 6,6 euro il supporto dinamico ascendente di medio-lungo termine, ma si sta appoggiando ad area 6,5 euro, dove è posto un sostegno di breve periodo.

Se questo livello dovesse dimostrarsi valido, il titolo potrebbe rimbalzare verso 7 euro prima e in seguito in direzione del massimo relativo a 7,4 euro, con stop loss molto rigido a 6,5 euro.