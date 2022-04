Petrolio: chiusura pesante ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 98,47 dollari, in ribasso del 3,54%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,7% e dello 0,57%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 13.004,85 punti, in rialzo dell'1,29%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene USA, oggi si conoscerà il dato preliminare degli ordini di beni durevoli che a mazo dovrebbero salire dell'1% dopo il calo del 2,1% precedente, mentre al netto della componente trasporti si stima una variazione positiva dello 0,5% dopo la flessione dello 0,6% precedente.

L'indice S&P Case-Shiller a febbraio dovrebbe salire del 18,9% su base annua rispetto al 19,1% precedente.

Le vendite di nuove case a marzo sono attese in lieve rialzo da 772mila a 776mila unità, mentre la fiducia dei consumatori ad aprile dovrebbe calare da 107,2 a 106 punti.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono previsti i conti del primo trimestre di 3M e di General Electric con un eps atteso di 2,31 e di 0,19 dollari.

In agenda anche la trimestrale di Valero Energy e di General Motors che dovrebbero riportare un utile per azione di 1,64 e di 1,68 dollari, mentre per PepsiCo si prevede un eps di 1,23 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Alphabet e Microsoft che dovrebbero riportare un utile per azione di 26,11 e di 2,18 dollari, mentre da Visa e da Texas Instruments ci si attende un eps di 1,65 e di 2,18 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo nel Vecchio Continente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre di Iveco Group.

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Alkemy, Cattolica, Digital Magic, ERg, FNM,Fren Energy, Iniziative Bresciane, Italgas, Pierrel, Reply, Restart, Sogefi e Solutions Capital Management SIM per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.