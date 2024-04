Tra le peggiori blue chip di oggi troviamo anche Telecom Italia che dopo la pausa di ieri è tornato nel mirino dei ribassisti.

Telecom Italia torna a calare

Il titolo ieri ha riportato un frazionale rialzo dello 0,04% dopo cinque sessioni consecutive in calo e oggi ha ripreso la via delle vendite.

A fine giornata, Telecom Italia si è fermato a 0,219 euro, con una flessione dell’1,84% e quasi 158 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 225 milioni.

Telecom replica a esposto Bluebell contro lista Cda

Il titolo resta al centro dell’attenzione in vista dell’assemblea degli azionisti della prossima settimana.

Ieri Bluebell avrebbe presentato un esposto alla Consob per chiedere di annullare la lista del consiglio e congelare i voti di CDP e di altri investitori istituzionali sull’ipotesi di patti occulti.

Telecom Italia ha replicato ieri sera con un comunicato in cui, pur segnalando di non avere evidenza dell’esposto presentato da Bluebell, diffida il fondo dal diffondere informazioni ingannevoli.

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere di non aspettarsi impatti da questa iniziativa di Bluebell.

Telecom: focus di Equita su assemblea e deal NetCo

Gli esperti pensano che l’appuntamento assembleare sia un elemento importante per portare chiarezza sull’investment case.

Equita SIM ribadisce la sua idea che il completamento dell’operazione NetCo come negoziata con KKR e condivisa con il governo e in discussione con le autorità competenti, sia essenziale per fornire garanzie sulla sostenibilità finanziaria del gruppo.

Per questo obiettivo, gli analisti pensano che sia importante la continuità manageriale del gruppo, in modo da non mettere a rischio o ritardare l’esecuzione del piano di deleverage.

Confermata la view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,37 euro.