La seduta odierna prosegue all'insegna del riscatto per Tenaris che dopo il netto calo di ieri risale la china con vivacità. Tenaris in buon recupero, tra i migliori del Ftse Mib Il titolo in avvio di settimana ha accusato un affondo di quasi quattro punti percentuali, ma oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni, occupando una delle prime posizioni nel paniere delle blue chips. Tenaris negli ultimi minuti si presenta a 14,58 euro, con un progresso del 2,39% e oltre 1,28 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 5 milioni. Tenaris maglia rosa nel settore oil: snobbato il calo del petrolio Il titolo mette a segno la migliore performance nel settore oil a Piazza Affari, ignorando l'andamento del petrolio che, dopo la chiusura positiva di ieri, è tornato a perdere terreno, scendendo al momento del 2,08% a 102,9 dollari al barile. Tenaris riesce a fare meglio del Ftse Mib sulla scia delle positive indicazioni che arrivano da Intesa Sanpaolo. Tenaris: Intesa Sanpaolo resta bullish. Alzato il target price Gli analisti di quest'ultima hanno ribadito la loro view bullish sul titolo, reiterando la raccomandazione "add" e alzando il prezzo obiettivo a 9,8 a 17,3 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 18% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari. Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, dovrebbe proseguire la ripresa in atto per le attività di perforazione in Nord America, mentre l'America Latina dovrebbe contribuire da parte sua alla performance di quest'anno. Intesa Sanpaolo guarda con favore anche all'Europa, dove potrebbero rivelarsi necessarie più pipeline, vista la diversificazione delle fonti per ridurre la dipendenza dalla Russia. Tenaris: buone notizie dai conti. Le attese sul 2022 Alla base della view positiva su Tenaris ci sono anche le buone indicazioni arrivate dai conti del primo trimestre che hanno confermato il buon outlook dela società. Per l'intero 2022, gli esperti di Intesa Sanpaolo si aspettano ora da Tenaris ricavi in rialzo del 55% anno su anno e un Ebitda margin al 23%.

