Perché la busta paga di dicembre è più bassa: l'effetto di conguaglio e ritenute fiscali

La busta paga di fine anno è la più temuta dai lavoratori: spesso, infatti, a dicembre si riceve uno stipendio più basso (o più alto), ma il motivo è molto semplice. Non bisogna prendersela con il datore di lavoro, ma è bene verificare alcune voci quali le ritenute fiscali e il conguaglio.

Ecco perché la busta paga di dicembre è più bassa e cosa bisogna controllare.

La busta paga di dicembre è più bassa: perché?

Molti lavoratori hanno ricevuto una busta paga più bassa nel mese di dicembre, ma perché gli importi sono diversi rispetto allo stipendio dei mesi precedenti?

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, ha tempo fino al 28 febbraio per effettuare il conguaglio sulle ritenute fiscali dei propri dipendenti e solitamente il ricalcolo viene effettuato a fine anno. La busta paga viene poi consegnata al lavoratore a fine anno, oppure nel mese di gennaio.

All'interno del cedolino i lavoratori potrebbero quindi trovarsi la voce "ritenuta fiscale conguaglio", il cui importo dovrebbe corrispondere alla differenza tra la ritenuta fiscale netta e quella già pagata.

Busta paga: cos'è il conguaglio sulle ritenute fiscali

In altre parole, solo a fine anno il datore di lavoro viene a conoscenza del reddito imponibile lordo del dipendenti ed è in questo mese che può effettuare il ricalcolo delle imposte dovute tra Irpef, imposte e contributi.

Il conguaglio sulle ritenute fiscali consiste quindi nella differenza tra ciò che dovrebbe pagare il lavoratore e ciò che è stato versato mese per mese in busta paga.

Il datore di lavoro, sulla base del reddito lordo effettivo, calcola quindi l'ammontare delle ritenute, tenendo conto anche di eventuali detrazioni da lavoro dipendente o per carichi di famiglia.

E in questa sede, generalmente a fine anno, vengono calcolate anche le "famose" addizionali, ovvero delle tasse da versare al Comune o alla Regione sulla basa della residenza.

Perché l'importo dello stipendio è più basso?

Ma quindi perché l'importo dello stipendio di dicembre spesso è più basso?

Considerando tutte le variabili di cui abbiamo parlato, bisogna tenere in considerazione anche eventuali altri fattori che vanno a incidere sull'importo finale della busta: per esempio (ma non sono le uniche cause) delle eventuali variazioni retributive registrate nel corso dei mesi precedenti.

Certamente ogni mese al lavoratore vengono tolte dalla busta paga le ritenute e le imposte sulla base di una stima, ma è solo a fine anno che il datore riesce a calcolare effettivamente le imposte dovute sulla base del reddito imponibile lordo.

Qualora le imposte dovute siano superiori a quelle già versate nel corso dell'anno, bisogna sottrarre la differenza dalla busta paga di dicembre.

E se l'importo è più alto?

Può accadere anche la situazione contraria, ovvero a dicembre una busta paga più alta rispetto alle precedenti.

In questo caso, il datore di lavoro - in sede di conguaglio - ha calcolato il pagamento delle imposte per il lavoratore denotando un eccesso: in altre parole, durante l'anno sono state pagate più tasse di quelle dovute, e dunque al lavoratore spetta una sorta di "credito" che vene corrisposto con aumento nel cedolino.