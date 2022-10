Finalmente arrivano le date e gli importi ufficiali del cedolino NoiPa sulla mensilità di novembre: la buona notizia riguarda la possibilità di avere 150 euro in più in busta paga grazie al bonus per i lavoratori.

Già da pochi giorni sono state messe a disposizione le novità relative al cedolino NoiPa per novembre, anche se non ancora per tutti i dipendenti pubblici.

Dunque, finalmente arrivano le date e gli importi ufficiali del cedolino NoiPa sulla mensilità di novembre. La buona notizia relativa al cedolino riguarda sicuramente la possibilità di avere 150 euro in più in busta paga grazie al bonus per i lavoratori.

Il calendario dei pagamenti relativi agli importi sul cedolino NoiPa per il mese di novembre cambieranno, tuttavia, sulla base delle diverse categorie di lavoratori.

Ciò significa che alcuni potranno ricevere gli importi del cedolino NoiPa di novembre già a metà del mese, mentre altri lavoratori della Pubblica Amministrazione dovranno invece attendere la fine del mese.

Cedolino NoiPa novembre: online le date e gli importi busta paga dei dipendenti pubblici

Arriva finalmente la pubblicazione online relative alle date dei pagamenti ma anche gli importi che andranno a contraddistinguere lo stipendio relativo al mese di novembre, che spetta alla maggior parte delle categorie di dipendenti pubblici di vari settori della pubblica amministrazione.

Infatti, come ogni mese, viene aggiornata la pagina personale della piattaforma telematica NoiPa per consentire a tutti gli utenti, ovvero tutti i dipendenti pubblici, di visualizzare non soltanto le date del calendario NoiPa ma anche degli importi della busta paga che si riferiscono al mese di novembre.

Così, eseguendo il login all’interno del portale NoiPa, il personale che rientra nel settore della pubblica amministrazione, avrà quindi la possibilità di visualizzare il proprio cedolino personale.

In questo modo, ciascun lavoratore potrà quindi avere le idee più chiare in merito a quale sarà l’importo della propria busta paga di novembre, ma anche di comprendere quale sarà il giorno effettivo a partire dal quale potrà ottenere il pagamento dello stipendio di NoiPa.

Tra le novità più importanti legate al cedolino NoiPa di novembre per i dipendenti pubblici, c’è anche quello del pagamento di ben 150€ in più in busta paga.

Bonus 150€ in busta paga per dipendenti pubblici: la conferma del cedolino NoiPa

All’interno del cedolino NoiPa di novembre 2022, è emerso chiaramente che finalmente i lavoratori dipendenti pubblici potranno finalmente avere l’accesso al famoso bonus 150€.

Si tratta, quindi, dell’indennità una tantum che sarà erogata verso tutti quei dipendenti pubblici che ne hanno fatto richiesta, sulla base delle indicazioni e dei requisiti del bonus 150€ previsti dal DL Aiuti ter.

Così, con il cedolino NoiPa relativo al mese di novembre 2022 ci sarà finalmente un aumento degli importi della busta paga, grazie al pagamento dei 150 euro previsti dal bonus.

Ma chi sono i fortunati dipendenti della Pubblica Amministrazione che potranno effettivamente essere coinvolti dall’aumento della busta paga con il cedolino NoiPa di novembre 2022? Per saperlo bisogna andare a leggere il testo del decreto-legge Aiuti ter, sulla base delle indicazioni del precedente Governo Draghi.

Dunque, tra i requisiti del bonus 150€ in busta paga ci sono sicuramente quelli legati al reddito annuale di ogni lavoratore del settore pubblico. Nello specifico, potranno ottenere l’indennità una tantum con il cedolino NoiPa di novembre soltanto i lavoratori della pubblica amministrazione con un reddito entro i 20 mila euro.

Tra la platea di beneficiari che potranno ricevere il bonus da 150€ in busta paga con il cedolino NoiPa di novembre, anche il personale precario della scuola, oltre che i docenti e il personale ATA.

Cedolino NoiPa novembre: le date dei pagamenti busta paga per i dipendenti

Come emerge all’interno del cedolino NoiPa del mese di novembre, è possibile individuare ben tre date diverse che saranno rispettate per l’erogazione dei pagamenti di busta paga riconosciuti verso le persone che rientrano nel lavoro del settore di Pubblica Amministrazione. Si tratta delle seguenti date:

23 novembre 2022;

26 novembre 2022;

27 novembre 2022.

Dunque, la prima categoria di dipendenti pubblici della pubblica amministrazione che potranno ricevere in anticipo gli importi relativi alla propria busta paga, è sicuramente quella del personale ATA e degli insegnanti.

Mentre, dovranno attendere la giornata del 26 novembre 2022 tutti i lavoratori del settore pubblico che invece svolgono un’attività nel settore sanitario. Si tratta, quindi, di medici, operatori sanitari e dottori.

Infine, l’ultima data dei pagamenti del cedolino NoiPa relativo al mese di novembre 2022, quella prevista per la giornata del 27 novembre 2022, è riferita al personale dei Vigili del Fuoco ma anche ai supplenti brevi e saltuari.

Tuttavia, per verificare effettivamente quali sono le date ufficiali previste per ciascuno dei lavoratori del settore della pubblica amministrazione, è possibile prendere in considerazione direttamente il portale di NoiPa. In tal senso, basterà effettuare l’autenticazione direttamente con le credenziali SPID e CIE per visualizzare sia le date che gli importi del cedolino NoiPa di novembre.