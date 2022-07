Quando vengono accreditate le pensioni di agosto in posta? In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio quando saranno distribuiti i trattamenti pensionistici di agosto. Partiamo subito

Ecco quando saranno pagate le pensioni di agosto alle poste: il calendario con le date

A partire dal 1° aprile 2022 le pensioni hanno iniziato ad essere erogate secondo un calendario “normale” dei pagamenti. Fino al 31 marzo 2022, infatti, con lo stato di emergenza, gli accrediti dei trattamenti pensionistici venivano effettuati con una settimana di anticipo rispetto al solito per tutti quei pensionati che dovevano recarsi presso gli uffici postali a ritirare gli importi.

Questo, perché, si voleva scongiurare l’ipotesi di un contagio tra anziani mentre erano in coda davanti alle Poste. Spesso, infatti, negli uffici di Poste Italiane si creano importanti assembramenti che potrebbero essere tutt’ora veicolo di diffusione del virus.

Per questo motivo, nonostante lo stato di emergenza sia ufficialmente cessato, gli accrediti delle pensioni, comprese le pensioni di agosto, vengono effettuati sempre secondo una turnazione alfabetica.

Gli accrediti verranno effettuati partendo proprio dal 1° agosto 2022. Questa data, infatti, cade di lunedì e, in particolare, verranno corrisposti:

gli accrediti pensionistici sul conto corrente bancario dei pensionati ;





; i pagamenti delle pensioni di agosto per i titolari di Libretto di Risparmio, oltre che Conto Corrente Banco Posta o di una Postepay Evolution ;





; i versamenti per i titolari di Carta Libretto, Carta Postamat, Postepay Evolution per chi deve prelevare la pensione da uno degli 8000 ATM su tutto il territorio nazionale, senza necessità di ritirarla negli uffici di Poste Italiane.

Pensioni di agosto: il calendario per chi le ritira in posta

Vediamo, ora, il calendario dei pagamenti per tutti coloro che devono recarsi fisicamente presso gli uffici postali italiani per ritirare le pensioni di agosto. Ricordiamo ancora una volta che il 1° agosto è il primo giorno bancabile del mese, pertanto, partiranno tutti gli accrediti delle pensioni, oltra che degli assegni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Coloro che dovranno ritirarsi presso uno dei 12.800 uffici postali per ritirare le proprie pensioni di agosto potranno procedere seguendo il seguente ordine alfabetico per iniziale del cognome:

lunedì 1° agosto 2022 - pensionati con lettere dalla A alla B





martedì 2 agosto 2022 - pensionati con lettere dalla C alla D





mercoledì 3 agosto 2022 - pensionati con lettere dalla E alla K





giovedì 4 agosto 2022 - pensionati con lettere dalla L alla O





venerdì 5 agosto 2022 - pensionati con lettere dalla P alla R





Sabato 6 agosto 2022 solo durante il mattino - pensionati con lettere dalla S alla Z.

Ricordiamo che questo calendario non è standard, dunque, potrà subire delle variazioni a seconda dell’ufficio postale di riferimento. In particolare, potrete prendere visione del calendario dei pagamenti fuori dall’ufficio delle poste del vostro comune, oppure nella sede in cui vi recate sempre per il ritiro, che verrà affisso proprio sulla porta di ingresso.

In alternativa, per essere più sicuri, potrete prendere visione del sitowww.poste.it , oppure contattare il numero verde 800.00.33.22 per chiedere informazioni sui pagamenti delle pensioni di agosto. Andiamo subito a vedere gli aumenti in arrivo per il mese di agosto 2022.

Ad agosto arrivano aumenti sulle pensioni

Ricordiamo che nel mese di agosto arriveranno piccoli aumenti sui trattamenti pensionistici. In realtà non si tratta di veri e propri aumenti, ma piuttosto di somme dovute ai cittadini.

Stiamo parlando, innanzitutto, degli importi che dovranno essere versati come rimborsi del 730. Questi variano da cittadino a cittadino e non ci sarà un importo standard, ma gli importi varieranno tenendo conto della dichiarazione dei redditi e della posizione del pensionato: se a credito o se a debito. Ricordiamo che la dichiarazione dei redditi potrà essere versata solamente entro il 30 settembre 2022.

Sempre ad agosto arriveranno anche gli accrediti sulle pensioni più ritardatari dell’indennità una tantum 2022 prevista dal decreto aiuti. Stiamo parlando del bonus 200 euro che non è stato pagato ad inizio luglio.

INPS, infatti, sta facendo un po’ di caos con queste erogazioni e, mentre ad alcuni è arrivato puntuale l’accredito sulle pensioni nella prima settimana del mese corrente, altri dovranno attendere il 1° agosto (o la data in cui dovranno recarsi presso gli uffici di Poste Italiane), se non addirittura settembre.

Ricordiamo che questa indennità del valore di 200 euro è prevista per una sola volta e non verrà erogata ogni mese.

Infine, tra gli aumenti previsti per il mese di agosto 2022 c’è anche il versamento della quattordicesima mensilità per chi si trova in condizioni di disagio economico e per chi ha tutti i requisiti idonei alla percezione. Insomma, vengono chiamati “aumenti”, ma non sono altro che somme dovute al cittadino.

Potrete prendere visione degli aumenti e dei requisiti leggendo questo articolo: Pensioni di agosto 2022: arrivano 3 aumenti per tre diversi tipi di pensionati fino a 655€