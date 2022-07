Stiamo per dire addio ufficialmente al mese di luglio, ma già siamo proiettati ai prossimi pagamenti dell’Istituto Previdenziale del Reddito di Cittadinanza di agosto. Andiamo subito a scoprire insieme tutte le date di accredito della prestazione a Cinque Stelle.

Ecco quando verrà pagato il Reddito di Cittadinanza di agosto: anticipi o ritardi? Date

Il reddito di cittadinanza di luglio ha avuto una serie di problemi: alcune prestazioni che sarebbero dovute arrivare a metà mese, nella data del 15, non sono state erogate per alcuni ritardi da parte dell’INPS, mentre nella data del 27, le prestazioni sono state versate, ma senza le integrazioni del bonus 200 euro.

Queste problematiche saranno risolte dagli accrediti del reddito di cittadinanza di agosto? Vediamolo subito. Innanzitutto, è bene sottolineare che le date di accredito di reddito di cittadinanza sono due:

il 15 del mese

e il 27 del mese

nella prima viene versato il primo accredito pentastellato in assoluto, ma anche i rinnovi della misura e gli eventuali arretrati, mentre nella seconda vengono accreditate le ricariche ordinarie, ovvero dalla seconda alla diciottesima mensilità.

Il reddito di cittadinanza, infatti può essere versato per 18 mesi consecutivi al termine dei quali è possibile richiedere il rinnovo presentando una nuova domanda all’INPS. L'istituto, valutati i requisiti, corrisponde nuovamente il reddito di cittadinanza per altri 18 mesi.

Ad alcune persone, però, il reddito di cittadinanza di metà mese non è stato erogato, nonostante queste avessero presentato domanda, sia come prima prestazione che per il rinnovo, a maggio o a giugno. A tal proposito, l'ente incaricato dei pagamenti ha chiarito che i ritardi erano dovuti ad alcuni approfondimenti dei controlli per chi aveva richiesto il secondo rinnovo, dopo 36 mesi.

Ma, mentre la spiegazione è arrivata per questi cittadini, per chi ha presentato la prima domanda o il primo rinnovo c’è stato solo un silenzio tombale. Si sbloccherà qualcosa con il Reddito di Cittadinanza di agosto? Per ora, qualche prestazione arretrata è arrivata (e sta arrivando in questi giorni), ma è possibile che le pratiche vengano sbloccate solo ad agosto.

Reddito di Cittadinanza di agosto, le due ricariche

Solitamente, quando le date dei pagamenti cadono durante la settimana, Inps e Poste Italiane sono abbastanza puntuali con le erogazioni. Ricordiamo che, dopo le lavorazioni INPS, Poste Italiane a disposizione fino all'ultimo giorno bancabile del mese per versare i pagamenti della misura.

Quando, però, il 15 o il 27 del mese cadono in giorni festivi iniziano i problemi: gli accrediti arrivano in anticipo o in ritardo? Di solito, per andare incontro alle persone, l'istituto previdenziale e le poste versano gli accrediti con qualche giorno di anticipo, ma sarà così anche per il reddito di cittadinanza di agosto?

Probabilmente no, poiché il 15 agosto cadrà di lunedì, dunque molto probabile che Inps effetti le lavorazioni durante il venerdì 12, per far sì che i pagamenti arrivino martedì 16. Ma ormai abbiamo imparato ad aspettarci di tutto dall'istituto di previdenza sociale; quindi, è anche possibile che all'ultimo momento effettui le lavorazioni e che Poste Italiane faccia gli accrediti entro il 12 agosto.

Lo stesso discorso può essere fatto per il reddito di cittadinanza di agosto ordinario, poiché il 27 cadrà di sabato. Di solito, però, quando la data canonica cade di sabato, l'istituto effetto le lavorazioni con una giornata di anticipo; pertanto, è possibile che partono il 24 e il 25 agosto e che i cittadini potranno percepire il sostegno già da venerdì 26.

In questo caso, occorre solo sperare che Poste Italiane non ritardi i pagamenti, altrimenti, i cittadini dovranno aspettare fino a lunedì 29.

Insomma, il reddito di cittadinanza di agosto è un grosso punto di domanda, ma con esso è molto probabile che vengano sbloccate tutte quelle prestazioni ferme da maggio. Non si sa se queste arriveranno a inizio mese o a fine mese, dunque, vi consigliamo di tenere monitorato il vostro fascicolo previdenziale.

Reddito di Cittadinanza di agosto e Bonus 200 euro

Infine, ricordiamo che tutti coloro che non hanno percepito nel mese corrente il bonus 200 euro, lo riceveranno con il reddito di cittadinanza di agosto. Lo stesso discorso vale anche per le pensioni di cittadinanza.

Il bonus 200 euro verrà erogato solo una volta e non ci sarà alcuna proroga della misura, o meglio, arriverà il sostegno sul reddito di cittadinanza di agosto, ma solo per chi ha percepito la misura fino a giugno 2022 e ha richiesto il rinnovo all’INPS nel mese corrente.

Chi inizierà a percepire per la prima volta il Reddito di Cittadinanza proprio nel mese di agosto, non percepirà la misura.

