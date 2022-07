Il mese di luglio è quasi giunto al termine e noi stiamo già pensando ai prossimi pagamenti INPS del mese di agosto. Molte novità in arrivo il prossimo mese, in particolare per le pensioni e per il reddito di cittadinanza. Andiamo subito a scoprire le date di accredito del mese.

Pagamenti INPS agosto: le Pensioni

Iniziamo questa nostra guida sui pagamenti INPS della settimana parlando delle pensioni. I trattamenti pensionistici inizieranno ad arrivare il 1° agosto, sia per chi riceve l’importo sui conti correnti o sui libretti postali, che per chi deve ritirare fisicamente l’importo presso un ATM.

Discorso differente per coloro che devono recarsi fisicamente presso gli uffici di Poste Italiane per ritirare il proprio trattamento pensionistico. Costoro, infatti, dovranno rispettare l’ordine alfabetico per lettera iniziale del cognome che sarà affisso all’esterno degli stessi uffici postali.

Il calendario potrebbe essere il seguente, anche se vi consigliamo di recarvi presso le Poste della vostra città per avere la piena certezza, oppure di contattare l’800.00.33.22 chiedendo informazioni.

lunedì 1° agosto 2022 - dalla A alla B





martedì 2 agosto 2022 - dalla C alla D





mercoledì 3 agosto 2022 - dalla E alla K





giovedì 4 agosto 2022 - dalla L alla O





venerdì 5 agosto 2022 - dalla P alla R





Sabato 6 agosto 2022 solo durante il mattino - dalla S alla Z.

Ricordiamo, infine, che nel mese di agosto proseguiranno i pagamenti INPS del Bonus 200 euro e della Quattordicesima mensilità sulle pensioni, per coloro che non hanno ricevuto i pagamenti a luglio.

Tutte le altre informazioni sulle pensioni, compreso il rimborso del 730, le potrete trovare in questo articolo: Pensioni di agosto 2022: arrivano 3 aumenti per tre diversi tipi di pensionati fino a 655€.

Pagamenti INPS di agosto: gli accrediti della Naspi e del Bonus Irpef 100 euro

Il secondo accredito del mese, successivo alle pensioni, sarà quello della Naspi. L’indennità di disoccupazione inizierà ad essere lavorata nella prima settimana di agosto, mentre i primi pagamenti INPS inizieranno ad arrivare, si pensa, già dall’8 agosto 2022. I versamenti continueranno nei giorni a venire.

Ricordiamo che gli accrediti della Naspi procedono per flussi, dunque, per scoprire quando vi sarà accreditata la vostra indennità di disoccupazione dovrete tenere ben monitorato il vostro fascicolo online del cittadino, con lo SPID, la CNS o la CIE.

Per il bonus 200 euro sulla Naspi, invece, occorrerà attendere ancora qualche mese, poiché l’Istituto provvederà a pagarlo solamente con l’arrivo di ottobre.

Subito dopo la Naspi, tra il 12 e il 16 agosto, partiranno i versamenti del Bonus 100 euro, sia sulle buste paga, che sulle indennità Naspi. Tendenzialmente i pagamenti INPS di questo sussidio economico partono intorno al 19 del mese, ma negli ultimi periodi l’Istituto ha anticipato gli accrediti.

Ricordiamo che da gennaio 2022, grazie alla Legge 30 dicembre 2021, per questo bonus è stata abbassata la soglia del reddito a 15 mila euro. Ora, i lavoratori e disoccupati con redditi entro i 15 mila euro percepiranno l’importo pieno, 100 euro, mentre da 15 mila euro a 28 mila euro, l’importo andrà via via diminuendo fino a svanire.

Reddito di Cittadinanza di agosto, ecco quando arriverà la misura

Passiamo, poi, alla misura a Cinque Stelle del Reddito di Cittadinanza. Le date di accredito sono sempre le stesse: il 15 e il 27. Il mese di agosto, però, è un po’ problematico, poiché il 15 sarà festa, mentre il 27 cadrà di sabato. Cosa farà INPS?

Solitamente, quando capitano queste situazioni, l’Istituto di Previdenza Sociale provvede a pagare la misura del Reddito di Cittadinanza con un leggero anticipo, oppure un piccolo ritardo. Per questo motivo, si pensa che la ricarica del Reddito di Cittadinanza di metà mese, destinata a:

prime prestazioni

rinnovi

arretrati

possa arrivare martedì 16 agosto 2022, mentre i pagamenti INPS della ricarica ordinaria di Reddito di Cittadinanza inizieranno ad arrivare venerdì 26 agosto.

Il bonus 200 euro sul reddito di cittadinanza avrebbe dovuto essere corrisposto nella data del 27 luglio e nelle giornate successive. L’ente previdenziale, però, pare che abbia tardato gli accrediti dell’indennità una tantum, che è stata percepita solo da poche, pochissime persone.

Ancora non è chiaro come e quando arriveranno i pagamenti INPS di questa indennità, ma per ora sappiamo che l’Istituto sta procedendo a rilento.

Pagamenti INPS del RdC di maggio

Concludiamo questa nuova guida sui pagamenti INPS di agosto confermando che già ad inizio mese, alcuni cittadini che si sono visti bloccare la prestazione nel mese di maggio, oppure che hanno presentato la richiesta, ma non hanno mai ricevuto un riscontro, inizieranno a vedere i primi pagamenti e, dunque, lo sblocco delle prestazioni.

Alcuni ritardi sono dovuti all’intensificazione dei controlli per i percettori che hanno chiesto il secondo rinnovo del RdC, ma per tutti gli altri, ancora oggi non c’è una spiegazione.

