Torniamo a parlare di una misura largamente dibattuta: stiamo parlando del Reddito di Cittadinanza.

Come sappiamo, si tratta di una misura che da molti viene vista come un incentivo al lavoro in nero, come afferma Matteo Salvini, oppure come una vera e propria scusa per non dover lavorare.

Eppure, il Governo Draghi non cede e vuole mantenere la misura.

Sebbene il Reddito di Cittadinanza non sia riuscito nel suo primo obiettivo, quello di reinserire i disoccupati nel panorama lavorativo, sembra non aver fallito sul secondo punto, ossia sull’aiutare le persone in difficoltà a non scendere sotto la soglia minima di povertà.

Insomma, una misura largamente dibattuta che ogni giorno dà luogo ad alcune importanti novità.

Ma come funziona nel dettaglio? Quanto è possibile ottenere mensilmente con il Reddito di Cittadinanza? Quanto prende una persona sola che percepisce il Reddito di Cittadinanza e, soprattutto, per quale motivo in molti sostengono che sia una scusa per non dover lavorare? Andiamo a rispondere a queste domande!

Reddito di Cittadinanza: quali sono gli obiettivi della misura?

Partiamo subito con lo spiegare come funziona il Reddito di Cittadinanza e qual è il suo obiettivo.

Dunque, tale misura è stata creata dal Movimento 5 Stelle (diventando il caposaldo della sua proposta elettorale) per aiutare coloro che si trovano senza lavoro e riversano in una situazione di crisi economica.

L’obiettivo principale della misura, come abbiamo sottolineato in precedenza, è quello di aiutare le persone disoccupate a trovare un nuovo posto di lavoro.

Tuttavia, come ben possiamo immaginare, la misura non è nata perfetta. Infatti, sono stati effettuati numerosi aggiustamenti fino ad arrivare al Reddito di Cittadinanza che abbiamo oggi che, per molti, è ancora una misura da rivedere.

L’ultimo aggiustamento è arrivato proprio dal Governo Draghi e riguarda la possibilità di rifiutare le offerte di lavoro.

Insomma, sempre più persone sostengono che coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza non sono incentivati a trovare un nuovo lavoro in quanto riceverebbero già un compenso da parte dello Stato.

Per questo motivo il premier Mario Draghi ha deciso di mettere un limite al numero di offerte di lavoro che si possono rifiutare.

Infatti, rifiutando una prima offerta di lavoro si vedrà una riduzione mensile dell’importo del Reddito di Cittadinanza, come accade con il decalage della NASpI.

Invece, rifiutando una seconda offerta di lavoro si dovrà dire addio alla misura stessa.

Questo per disincentivare i “furbetti del Reddito di Cittadinanza” che stanno facendo perdere credibilità a tutte quelle persone che utilizzano il RdC in maniera onesta.

Quanti soldi spettano ogni mese con il Reddito di Cittadinanza? La risposta!

Non tutti coloro che sono disoccupati possono avere accesso al Reddito di Cittadinanza! Infatti, il sussidio viene riservato ai cittadini italiani ed europei (oppure extracomunitari in regola e residenti in Italia da almeno 10 anni).

I requisiti per avere accesso alla misura sono molteplici. Oltre alla residenza in Italia viene richiesto anche l’ISEE che deve essere al di sotto dei 9.360 euro.

Allo stesso modo verranno presi in considerazione il patrimonio mobiliare e quello immobiliare. Nel primo caso questo non deve superare i 6.000 euro (e aumenta fino a 10.000 euro di 2.000 euro per ogni membro della famiglia). Invece, il patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa può raggiungere un massimo di 30.000 euro.

Quanto prende una persona sola con il Reddito di Cittadinanza? Scopriamolo!

Ma quanto si può ottenere con il Reddito di Cittadinanza? In questo caso è bene specificare che non tutti i percettori del sussidio riceveranno la stessa cifra.

Infatti, l’importo risulta essere differente in virtù di diversi parametri che vengono presi in considerazione dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prima dell’erogazione del sussidio.

Di norma, una persona sola che percepisce il Reddito di Cittadinanza prenderà circa 780 euro ogni mese, mentre una famiglia composta da due adulti e un figlio otterrà circa 1.330 euro al mese.

Per scoprire in quali date verrà pagato il Reddito di Cittadinanza ti consiglio di dare un’occhiata a questo articolo, in quanto le date ufficiali sono stabilite dall’istituto Nazionale di Previdenza Sociale e, salvo particolari casi, non cambiano mai.

Ma non è finita qui!

Coloro che ricevono meno di 780 euro al mese con il Reddito di Cittadinanza avranno diritto ad ulteriori misure come il patto di lavoro (quindi la possibilità di ricevere proposte di lavoro migliorative).

È importante sottolineare che la card sulla quale viene accreditato il RdC presenta una limitazione. Infatti, una persona singola può prelevare massimo 100 euro al mese per fare in modo che i soldi non vengano utilizzati in maniera disonesta.