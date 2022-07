Una delle misure che sta suscitando più scalpore è quella legata al Reddito di Cittadinanza. Si tratta di quel sussidio previsto dal Movimento 5 Stelle per coloro che si trovano in una situazione economica sfavorevole. Scopri se anche tu rischi di perderlo e perché!

Ma per quale motivo diciamo che questa misura è a rischio? Perché suscita sempre scalpore?

Beh, devi sapere che ci troviamo in un periodo nel quale sempre più persone decidono di non candidarsi a determinate offerte di lavoro, specie quelle stagionali. Ebbene, sono molti gli imprenditori e gli esponenti politici che hanno dato la colpa al Reddito di Cittadinanza per questa penuria di personale senza pensare, magari, che gli stipendi offerti per determinate mansioni sono molto bassi.

Il primo a scagliarsi apertamente contro il Reddito di Cittadinanza è stato Matteo Renzi, che ha addirittura richiesto l’abolizione della misura che, a detta sua, consente alle persone di vivere senza lavorare sulle spalle dello Stato per un periodo illimitato, dato che RdC può essere rinnovato anche dopo 36 mesi.

Ebbene, ma è davvero così? Quali sono i problemi del Reddito di Cittadinanza? Per quale motivo in molti rischiano di perdere il RdC? Andiamo a scoprirlo insieme.

Stretta al Reddito di Cittadinanza: per quale motivo non c’è pace per la misura?

Devi sapere che la misura è stata introdotta dal Movimento 5 Stelle con due obiettivi specifici: evitare un aumento di persone sotto la soglia di povertà e reinserire i cittadini disoccupati nel mondo del lavoro.

Il primo obiettivo è stato raggiunto mentre il secondo, considerato da molti l’obiettivo fondamentale, no. Per questo hanno iniziato a diffondersi molti malumori intorno al Reddito di Cittadinanza, specie dai partiti di centrodestra che ritengono la misura un mezzo per vivere sulle spalle dello Stato e che incentiva il lavoro nero.

Ma la misura andrebbe riformata o abolita? Secondo la visione di Mario Draghi sarebbe bastata qualche riforma per potare la misura a funzionare e a raggiungere il suo scopo.

Per questo motivo il Reddito di Cittadinanza ha subito dei cambiamenti nel 2022 ed è diventato più difficile da mantenere.

Infatti, oggi si può perdere il Reddito di Cittadinanza quando vengono rifiutate due offerte di lavoro considerate congrue dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

La prima offerta di lavoro deve provenire da un luogo nelle vicinanze della casa del soggetto beneficiario della misura e, se viene rifiutata, porta ad una riduzione mensile del Reddito di Cittadinanza.

Invece, la seconda offerta di lavoro congrua può arrivare da tutt’Italia e il suo rifiuto porta alla perdita del Reddito di Cittadinanza.

Tutte queste misure non sono bastate per convincere gli esponenti politici che il Reddito di Cittadinanza possa avere ancora un futuro.

Quali sono le nuove problematiche? Perché diciamo che perdere il Reddito di Cittadinanza diventerà ancora più semplice? Andiamo a scoprirlo nel prossimo paragrafo.

Perdere il Reddito di Cittadinanza diventa ancora più semplice! Ecco perché

Una vera e propria stretta quella che arriva sul Reddito di Cittadinanza: oggi i beneficiari rischiano di perderlo anche riaiutando una sola offerta di lavoro proveniente da un’imprenditore privato.

Attenzione: anche in questo caso parliamo di offerta di lavoro congrua che verrà presa in considerazione dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Insomma, non perderai il Reddito di Cittadinanza di punto in bianco, ma sarà l’INPS a determinare la cessazione del beneficio.

La decisione è stata presentata da un emendamento proposto dal centro destra ed inserito nel Decreto Aiuti che potrebbe portare seri problemi ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

Insomma, i partiti di centro destra non vogliono nemmeno dare la possibilità di rifiutare una singola offerta di lavoro in quanto, a detta loro, se davvero ti trovi in una situazione economica di difficoltà accetti qualsiasi tipologia di lavoro.

In poche parole: oggi l’offerta che arriva da un imprenditore privato vale tanto quanto quelle proposte dal centro per l’impiego.

Perdi il Reddito di Cittadinanza se rifiuti una sola offerta di lavoro: le opinioni

Particolarmente soddisfatto dell’emendamento è Matteo Salvini, che afferma che la misura è stata fortemente voluta dalla Lega al fine di trovare maggiore manodopera disposta a lavorare, in particolare nel settore turistico e della ristorazione (settore che attualmente soffre di una penuria di personale).

Secondo Forza Italia si tratta di una svolta epocale che potrebbe rendere finalmente utile la misura del Reddito di Cittadinanza, che raggiungerebbe il suo scopo: reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro.

Infatti, la decisione serve a smascherare coloro che davvero vogliono trovare un nuovo lavoro e distinguerli da coloro che invece vogliono solo percepire il sussidio.