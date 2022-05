In arrivo uno degli ultimi pagamenti Inps del mese: il Reddito di Cittadinanza. L’istituto nazionale per la previdenza sociale provvederà a effettuare le ricariche proprio in questi giorni. Volete sapere la data e l'ora precisa in cui vi verrà accreditato il RdC? Allora non vi resta nient'altro da fare che leggere questo articolo.

In arrivo uno degli ultimi pagamenti Inps del mese: il Reddito di Cittadinanza. L’istituto nazionale per la previdenza sociale provvederà a effettuare le ricariche proprio in questi giorni. Volete sapere la data e l'ora precisa in cui vi verrà accreditato il RdC? Allora non vi resta nient'altro da fare che leggere questo articolo.

In arrivo la ricarica ordinaria di RdC! Ecco quando

Partiamo subito col botto. La prossima ricarica di reddito di cittadinanza, infatti, verrà pagata dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale puntuale, senza alcun tipo di anticipo o, eventualmente, ritardi.

Sappiamo, infatti che le date per l'erogazione del beneficio economico a 5 Stelle sono due:

quella di metà mese, che corrisponde alla data del 15;

quella di fine mese che corrisponde alla data del 27.

Lo scorso 15 maggio, però, è caduto di domenica, pertanto, l'istituto per la previdenza sociale ha deciso di iniziare le lavorazioni del pagamento in anticipo, per fare arrivare gli accrediti ai cittadini già il venerdì 13 maggio.

Nonostante lo sforzo di Inps, la ricarica di RdC di metà mese è arrivata ugualmente in ritardo a causa di un disguido con Poste Italiane, che ha provveduto a ricaricare le carte dal lunedì 16. Ma a questo punto qual è la data da segnare sul calendario?

La data in cui verranno effettuate le lavorazioni del reddito di cittadinanza da parte dell'istituto nazionale per la previdenza sociale è quella odierna. In tarda serata, se non in nottata, partiranno tutti gli effetti le lavorazioni del reddito di cittadinanza.

E quando arriverà la ricarica di reddito di cittadinanza? Semplice, come abbiamo detto prima la data per le ricariche odierne è quella del 27, il prossimo venerdì. Le date di pagamento le potrete visualizzare già domani, dopo le lavorazioni.

Il pagamento ordinario di fine mese, infine, arriverà intorno all'ora di pranzo, come accade di consueto.

Ecco come funzionano i pagamenti del Reddito di Cittadinanza

Passiamo ora ad analizzare le due differenti date di accredito della prestazione targata Movimento 5 stelle. La prima, come abbiamo detto poco fa è il 15 di ogni mese, mentre la seconda il 27 di ogni mese.

La prima può essere chiamata ricarica speciale, poiché arriva solamente in determinate occasioni, come ad esempio gli arretrati della prestazione che vengono pagati, ma anche i rinnovi e le prime prestazioni in assoluto.

I ritardi vengono pagati dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale sempre a metà mese. Inoltre, Inps a diffuso all'inizio del mese scorso un comunicato in cui veniva esplicitato che, tutti coloro che non hanno ancora consegnato la dichiarazione sostitutiva unica e ISEE 2022, si sono visti bloccare il reddito di cittadinanza.

Quando si sbloccherà? Quando il cittadino in questione consegnerà tutti i documenti aggiornati all'istituto.

Un altro pagamento che viene effettuato il 15 del mese riguarda, invece, le prime prestazioni erogate in assoluto. L'istituto nazionale per la previdenza sociale, dopo aver ricevuto la richiesta ed aver esaminato tutti i requisiti del cittadino richiedente, provvede ad accettare o respingere la domanda.

Se la domanda sarà accettata la prima ricarica di RdC arriverà il 15 del mese successivo alla presentazione della richiesta e la prestazione verrà percepita per i successivi 18 mesi (salvo imprevisti).

Infine, il pagamento del 15 del mese viene anche effettuato per i rinnovi. La prestazione economica anti-povertà, bandiera del Movimento 5 stelle, può essere rinnovata dopo:

18 mesi di percezione continuativa;

un mese di stop – il diciannovesimo;

aver presentato una nuova domanda all'Inps

ricordiamo che i tre punti precedentemente elencati sono in successione e complementari. Se volete sapere se potrà essere percepito il reddito di cittadinanza dopo 36 mensilità, dunque 18 mensilità + 18 mensilità, vi consiglio la lettura di questo articolo: Reddito di Cittadinanza rinnovo dopo 36 mesi? Non per tutti.

Infine, la ricarica ordinaria di fine mese viene effettuata sempre intorno al 27. Insieme all'accredito RdC l'istituto nazionale per la previdenza sociale versa la pensione di cittadinanza.

Quando arriva l’integrazione dell’Assegno Unico sul RdC

Se vi state chiedendo quando arriverà l'assegno unico per figli a carico per i percettori di reddito di cittadinanza, la risposta è ancora dubbia.

Ricordiamo, infatti, che alcuni cittadini sono riusciti a percepire il beneficio economico a 5 Stelle già lo scorso mese di aprile, mentre altri ancora non hanno visto un euro.

Questo dipende dalla composizione del nucleo familiare, poiché lo stesso istituto per la previdenza sociale ha spiegato che gli accrediti sono stati effettuati a tutte le famiglie con figli a carico di età fino ai 18 anni, i cui genitori risultano essere inseriti nel nucleo ISEE.

Insomma, i genitori di ragazzi di età compresa tra i 18 e 21 anni, i nuclei familiari in cui la mamma ha meno di 21 anni, i nuclei in cui i genitori non risultano nello stesso nucleo ISEE, come genitori separati o divorziati e, infine, tutti quei nuclei in cui il tutore del figlio diverso dal genitore, come ad esempio il nonno, lo zio eccetera, dovranno attendere che Inps procedo alla pubblicazione del nuovo modello per ottenere l'assegno unico.

Stiamo parlando del modello RdC com AU, di cui ancora si conosce poco e niente, e che dovrebbe uscire nelle prossime settimane. Per il momento, i fortunati che hanno ricevuto il pagamento del reddito con l'integrazione per i figli, sono davvero pochi.

RdC + 200 € a luglio, ecco le ultime novità

Tra le ultimissime novità abbiamo anche il pagamento del bonus 200 € ideato dall'esecutivo guidato dal premier Draghi lo scorso 2 maggio 2022, il sostegno per lavoratori e pensionati, esteso anche a tutti i percettori di reddito di cittadinanza.

All'inizio la platea dei beneficiari era molto più stretta e comprendeva unicamente

lavoratori dipendenti

pensionati

lavoratori autonomi

A seguito delle modifiche del 5 maggio 2022, sono stati inseriti tra i beneficiari anche i percettori di RdC, oltre che percettori della nuova assicurazione sociale per l'impiego Naspi e di Dis-Coll, e i lavoratori stagionali.

Cosa devono fare i nuclei familiari che percepiscono mensilmente il reddito di cittadinanza per farsi accreditare questo nuovo sostegno una tantum dal valore di 200 €? Quando arriverà?

Rispondiamo subito alle domande:

potranno usufruire del bonus 200 € tutti i percettori di reddito di cittadinanza, a patto che nel nucleo beneficiario non siano presenti i soggetti che hanno diritto all'indennità in quanto appartenenti ad altre categorie, come pensionati o lavoratori.





in quanto appartenenti ad altre categorie, come pensionati o lavoratori. Il sostegno economico di 200 € verrà integrato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale alla rata del reddito di cittadinanza del mese di luglio.

News direttamente dalla politica: Matteo Renzi vuole l’abolizione del RdC

Tra le ultimissime novità abbiamo sicuramente la raccolta firme per il referendum sull'abolizione del reddito di cittadinanza lanciata dal leader politico di Italia viva Matteo Renzi. L'ex presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dichiarato:

"Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani."

Per il leader di sinistra la misura di cittadinanza è tutta sbagliata e andrebbe riscritta da capo. Già in passato Renzi ha descritto la misura come fallimentare, arrivando persino a chiamarla “reddito di criminalità”, ieri sul suo profilo Instagram, avrebbe anche aggiunto, in risposta alle accuse di Giuseppe Conte: