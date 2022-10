Dopo una normale adolescenza, l'ultimogenito di Beppe, Ciro Grillo, ottiene risonanza mediatica in tutta Italia per via del processo per stupro ai danni di una studentessa. Ecco la sua biografia, le sue passioni, e le ultime novità.

Molti forse ricordano Ciro Grillo per via delle battute che faceva suo padre Beppe durante i suoi spettacoli, ma sempre con gran rispetto nei confronti del figlio, ultimo di ben 6 figli, avuti da due compagne diverse.

Purtroppo oggi molti ricordano Ciro Grillo per il processo, in cui lui e tre suoi amici sono accusati di stupro e violenza ai danni di una studentessa italo svedese. Di recente è stata rinviata la quinta udienza, e bisognerà aspettare il 16 novembre per sapere di più sul destino di Ciro Grillo, che rischia una pena detentiva dagli 8 ai 14 anni (art. 609 octies, CP).

Intanto vediamo insieme la storia di Ciro Grillo, la sua vita privata, i suoi studi, fino ad arrivare al processo per stupro.

Chi è Ciro Grillo, il figlio di Beppe: età, vita privata, studi e passioni

Ciro Grillo, genovese, classe 2000, è il sesto figlio di Beppe Grillo, comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle, attuale terza forza politica alle recenti elezioni politiche. Cresce a Genova, nel quartiere di Sant’Ilario. La sua statura è di 175 cm, e il peso è di 72 kg.

Ciro è ultimogenito di una enorme famiglia. I primogeniti sono Luna e Davide, nati dalla prima compagna di Beppe, Sonia Toni. Gli altri quattro figli invece vengono dall'attuale compagna Parvin Tadjik, figlia di un grande importatore di tappeti iraniano. Dal precedente matrimonio con il calciatore Roberto Scarnecchia nascono Valentina e Matteo, mentre dalle seconde nozze con Beppe, nel 1996, nascono Rocco e Ciro.

Come gli altri figli di Beppe, Ciro Grillo passa un'infanzia e un'adolescenza totalmente lontana dai riflettori. Al massimo ci sono delle foto, provenienti dal suo profilo Instagram. Da quelle foto si può desumere che, nel corso della sua adolescenza, si sia dedicato allo sport.

In particolar modo alla savate. Si tratta di una variante francese della boxe. Proprio in questa disciplina ha vinto diversi premi, raccogliendo un palmares di tutto rispetto ancora prima di compiere vent'anni. L’ultima vittoria risale a Giugno 2019, dove ad un toneo ottiene la medaglia d’argento.

Oltre alla savate, s'è dedicato anche alle arti marziali, e vuole puntare anche alla kick boxing.

A questo si aggiunge anche la sua passione per la buona cucina, e per le feste con gli amici. Prima della cancellazione del profilo, il suo Instagram era seguito da decine di migliaia di persone ogni giorno. La maggior parte dei post e delle stories riguardavano feste sulla spiaggia, drink e uscite insieme, anche con ragazze.

Al momento non risulta dalle foto che sia impegnato con nessuna ragazza, così come non si hanno notizie di un'eventuale iscrizione all'Università, pur avendo ottenuto la maturità al liceo scientifico-sportivo.

Fino a questo momento Ciro Grillo ha vissuto una vita normale, anzi agiata grazie al ricco patrimonio di suo padre Beppe, frutto della sua attività da comico e attore, oltre che a intelligenti investimenti azionari.

Ma la sua vita cambia radicalmente durante una delle tante serate tra amici.

Ciro Grillo e amici accusati di stupro di gruppo: la vicenda

Era il 25 luglio 2019 quando S.J. e R.M., all'epoca diciannovenni, sporsero denuncia prima ai carabinieri della Stazione Moscova e poi davanti ai magistrati della Procura di Milano. Una denuncia per violenza sessuale di gruppo, compiuta 8 giorni prima, nella villetta della famiglia Grillo, in un residence di Porto Cervo (Costa Smeralda).

La ragazza, una studentessa di origini italiane e svedesi, accusò Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Laura di aver tentato di violentare lei e la sua amica durante una serata nell'appartamento dove stava lo stesso Ciro Grillo.

Secondo il racconto della ragazza, erano andati a casa di Ciro Grillo dopo una serata al Billionaire. A causa dell'alcol, R.M. s'era addormentata, e rimase in piedi solo S. J. Proprio durante la notte tra il 16 e il 17 luglio sarebbe avvenuto lo stupro di gruppo.

Da qui scattano le indagini, e le varie deposizioni. I ragazzi, in loro difesa, sostengono che fosse sesso di gruppo tra consenzienti. Come prova del consenso, la ragazza era uscita con loro a prendere le sigarette dopo già aver avuto un rapporto con uno di loro, per poi ritornare a casa e continuare con gli altri.

L'accusa invece sostiene che ci sia stato in realtà non del sesso di gruppo, ma un assalto sessuale. Dopo averla continua a prendere delle coperte, lei e Corsiglia rimangono da soli. Lui tenta di abbordarla, lei lo respinge, e qui scatta la violenza. Gli amici ostruiscono il passaggio quando lei prova a scappare. Addirittura, il mattino successivo, gli altri tre ragazzi la forzano a bere altro alcol per continuare con loro, arrivando ad afferrarla per i capelli pur di forzarla a bere.

A prova delle violenze condotte contro S. J. ci sono i video e le foto del cellulare di uno degli amici, sequestrato ai fini dell'indagine. In particolare ce n'è uno che è stato considerato come il più significativo. Per l'accusa, di essere prova della violenza; per la difesa, di essere prova del consenso della ragazza.

Lo stesso Beppe, in difesa del figlio Ciro, aveva pubblicato un video su Facebook, il 19 aprile 2021, in cui affermava che nel video in questione:

"si vede un gruppo che ride, si vede che sono ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo"

E nello stesso video Beppe affermò che:

"Perché una persona che viene stuprata la mattina al pomeriggio va in kitesurf e dopo 8 giorni fa la denuncia, vi è sembrato strano. Beh, vi è sembrato strano, è strano".

Processo a Ciro Grillo alla quinta udienza: nuovo rinvio al 26 novembre

Alla chiusura delle indagini, si è dovuto aspettare il 26 novembre 2021 per avere la decisione sul rinvio a giudizio, e l'inizio del processo, iniziato ufficialmente con la prima udienza il 16 marzo 2022.

Oggi tutti hanno intorno ai 22 anni, e per il processo verranno chiamati a testimoniare 56 persone. Ad aumentare la visibilità del processo è anche il fatto che tra gli avvocati dell'accusa c'è l'avvocatessa Giulia Bongiorno, senatrice per Lega nonché Ministro della Pubblica Amministrazione durante il Governo Conte I, famosa per le sue battaglie legali, in primis la difesa all'ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti, nel processo per mafia e per l'omicidio Pecorelli.

A questo si aggiunge la risonanza mediatica del video sopracitato di Beppe Grillo, criticato aspramente dalle opposizioni, e anche dal leader del suo stesso Movimento, Giuseppe Conte.

Dall'inizio del processo ad oggi ci sono state ben cinque sedute. L'ultima, del 19 ottobre 2022, è stata interrotta dopo nemmeno mezz'ora, quando si è scoperto che nell'aula del tribunale mancavano i microfoni e uno schermo a parete per proiettare video, slide e foto.

Gli unici mezzi a disposizione erano:

due microfoni, per dieci avvocati e il procuratore;

per dieci avvocati e il procuratore; uno sfondo bianco composto da fogli A4 attaccati con lo scotch.

Una situazione talmente problematica da un punto di vista tecnico che il giudice Marco Contu, dopo mezz'ora di camera di consiglio, ha deciso per il provvedimento di rinvio, non più al 2 ma al 16 novembre, in cui, stando alle parole del presidente del Tribunale di Tempo Pausania (Sassari), Giuseppe Magliulo,

"entrerà in funzione un nuovo impianto la cui installazione era già stata programmata ben prima dell'udienza di oggi, ma che non è ancora arrivato"

Se nulla dovesse cambiare potrebbe aprirsi anche un'altra possibilità: spostare il processo direttamente nel tribunale di Sassari.