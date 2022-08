Giuseppe Conte è stato ospite della trasmissione di Lucia Annunziata "In mezz'ora in più" su Rai 3. Nel programma aveva detto che "la prospettiva con il Pd ci può stare ma saremo ancora più intransigenti". Una sorta di riapertura a sorpresa ai dem.

Ma Conte poco dopo la partecipazione al programma ha effettuato un post sui suoi social in cui sostanzialmente sostiene che "col Pd folgorato dall'Agenda Draghi, non potremmo nemmeno sederci al tavolo".

Intanto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni annuncia che rinuncia al collegio uninominale di Pisa. Al suo posto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha chiesto di correre a Stefano Ceccanti che ha accettato. Ecco le ultime notizie sulla campagna elettorale.

Elezioni 2022, le parole di Conte alla trasmissione di Lucia Annunziata

Interpellato da Lucia Annunziata sulle prospettive di future collaborazioni del Movimento 5 Stelle col Pd dopo il brusco stop con la caduta del Governo Draghi Conte ha risosto in questo modo:

La prospettiva, domani, di dover lavorare con altre forze politiche, a partire dal Pd, ci può stare ma le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti ed esigenti, direi intransigenti. D'ora in poi ci siederemo a un tavolo con condizioni ancora più chiare del passato... Non cederemo su nulla.

Conte ha detto poi di non ritenere il centrodestra un pericolo per la democrazia ma di ritenere inadeguato il programma della Meloni. "Io voglio battere le destre con idee e progetti migliori, non con lo spauracchio dell'onda nera che arriva. Gli ultimi sondaggi ci danno in significativa crescita anche se io sono molto prudente e non lavoro con i sondaggi sul tavolo".

Elezioni Politiche 2022, Conte sui social poi precisa il senso delle sue frasi

Conte poi ha spiegato nel dettaglio cosa intendeva dire in un post social:

"Nelle condizioni attuali con i vertici nazionali del Pd folgorati dell'agenda Draghi non potremmo nemmeno sederci al tavolo. E noi i nostri valori, le nostre battaglie non li svendiamo. Lo abbiamo già dimostrato, senza paura di pagarne il prezzo".

Ecco il testo integrale:

"Mi spiace deludere qualche titolista - scrive Conte - qualche giornale, ma credo che il mio pensiero sia stato forzato e travisato. Oggi ho dichiarato che mi auguro di governare da solo ma che so anche quanto sia improbabile poter avere un Governo con una sola forza politica. A proposito del dialogo con altre forze politiche come il Pd, a precisa domanda ho risposto che le delusioni che abbiamo incassato ci porteranno ad essere molto più prudenti e intransigenti sul rispetto delle nostre condizioni e dei nostri valori".

L’esperienza maturata - sottolinea Conte - deve farci ancor più riflettere. Mi sembra evidente, peraltro, che ad oggi il Pd abbia preso un’altra strada rispetto alla nostra e alle priorità di Governo che abbiamo condiviso nel Conte 2. Nelle condizioni attuali con i vertici nazionali del Pd folgorati dell'agenda Draghi non potremmo nemmeno sederci al tavolo. E noi i nostri valori, le nostre battaglie non li svendiamo. Lo abbiamo già dimostrato, senza paura di pagarne il prezzo.

Elezioni 2022, Nicola Fratoianni: "Rinuncio a correre per l'uninominale a Pisa. Sarò solo nei collegi proporzionali della Toscana"

Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana che si presenta in alleanza con Europa Verde nella coalizione di centrosinistra afferma sui suoi social:

Rinuncio a correre per l'uninominale a Pisa. Sarò solo nei collegi proporzionali della Toscana

"Ci siamo - scrive Fratoianni -. Abbiamo definito le liste dell'Alleanza Verdi e Sinistra e sono contento del risultato: candidate e candidati di qualità, esperienze territoriali, la convergenza con Possibile e le candidature di Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro. Nelle prossime ore le presenteremo e poi sarà campagna elettorale."

"Ho scelto però, alla fine - spiega Fratoianni - di rinunciare a correre per l'uninominale di Pisa, per rispetto della mia città ma anche verso la mia comunità politica alla quale non avrei potuto dare tutto l'impegno che una candidatura di questo tipo richiedeva. Sarò, come avevo detto fin dal principio, candidato come capolista per Verdi e Sinistra solo nei collegi proporzionali della Toscana. È una scelta di coerenza, con la mia storia e con il progetto politico che abbiamo messo in campo".

Elezioni 2022, Stefano Ceccanti sarà il candidato del centrosinistra a Pisa

Il segretario del Pd, Enrico Letta ha proposto a Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato uscente, di candidarsi alla Camera nel collegio uninominale di Pisa. Ceccanti ha accettato la candidatura.

“Accetto con gioia - ha detto Ceccanti - la proposta del nostro segretario Enrico Letta di essere il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale Camera di Pisa-Fucecchio. Spero di essere all’altezza di questo compito. Fin dall’inizio sulla base del lavoro comune fatto nel Pd Pisa mi ero dichiarato disponibile a correre per questo collegio, che è uno di quelli più incerti a livello nazionale. Il centrosinistra parte sotto di pochi punti e sarebbe in astratto recuperabile. Non quindi, lo ribadisco, la proposta di un seggio sicuro, ma di un collegio contendibile”.