La domenica politica di campagna elettorale ha visto uno scossone importantissimo nella coalizione di centrosinistra. Carlo Calenda leader di Azione ha annunciato nel programma Mezz'ora in più di Lucia Annunziata di non sentirsela più di continuare con l'alleanza con Partito Democratico dopo l'ingresso in coalizione anche di Sinistra Italiana e Verdi. Calenda ha deciso che col Pd è finita.

Naturalmente nel corso della giornata si sono moltiplicate le dichiarazioni politiche di tutti gli esponenti dei partiti. Enrico Letta segretario del Partito Democratico in primis ma anche tanti altri. Soprattutto Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle in serata ha attaccato pesantamente l'ex alleato Enrico Letta.

E sopratutto c'è Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che aveva già preannunciato la sua corsa solitaria al centro che strizza l'occhio ora a Calenda con l'hashtag Terzo Polo.

Del tutto spiazzata Più Europa che con Carlo Calenda ha dato vita ad una federazione ma che vuole rimanere in alleanza col Pd e oggi si riunirà per decidere il da farsi. Ecco tutte le posizioni in campo e le dichiarazioni più importanti.

Elezioni 2022, la scelta di Calenda e la reazione di Enrico Letta: ”Avanti nell'interesse dell'Italia”

Carlo Calenda, leader di Azione, ha sottolineato che ”non se la sente di portare avanti l'alleanza col Pd" .

Enrico Letta di getto dopo la trasmissione di Lucia Annunziata aveva pubblicato sui social network queste frasi:

"Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia".

In serata poi Letta è stato intervistato dal Tg1: Letta ha negato quella che era una voce circolata nel pomeriggio in base alla quale potesse ora provare a ricucire con il Movimento 5 Stelle.

Letta parlando di Calenda ha detto che

Gli italiani hanno visto benissimo, c'è stato un patto sottoscritto e una parte ha deciso di non onorare la parola data. Secondo me in politica, come nella vita, è abbastanza grave: che promesse puoi fare agli italiani se sanno che già con gli alleati rompi la parola data?

Elezioni 2022, Enrico Letta: ”Si parte, ora le alleanze sono definite”

E ha aggiunto "Sono molto determinato, ora si parte in campagna elettorale, le alleanza sono definite. E' stato Conte a far cadere il governo Draghi. Si è assunto un'enorme responsabilità, e per noi questo e' un fatto conclusivo" negando ogni possibile apertura ai pentastellati.

Il Pd – ha concluso Letta - sarà ancora più determinato rispetto a prima. E' chiaro che gli italiani, con queste legge elettorale, dovranno scegliere se essere governati da Meloni, dalle destre, o da noi. Questa scelta è netta e Calenda ha deciso di aiutare la destra, facendo quello che ha fatto.

Elezioni 2022, il commento di Giuseppe Conte: ”Disastro politico"

"In molti in queste ore – scrive il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte su Facebook - mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di Maio, i veti incrociati e le repentine giravolte. Non spetta a me la risposta. Per parte mia posso solo dire che questo disastro politico mi sembra lontano anni luce dal progetto riformistico realizzato durante il Conte II. Sono ormai settimane che sentiamo parlare di cartelli elettorali e di ripartizioni di posti. Sentiamo invocare “un’agenda Draghi” sperando che l’interessato si degni di scriverla e di un “metodo Draghi”, confidando forse che anche in futuro ci sia un governo che decida senza confronto politico, limitando i passaggi in Parlamento”.

Qualcuno mi chiede – riflette Conte - e se ora Letta riaprisse al Movimento? Provo a dare una mano e a evitare ulteriori imbarazzi, dopo le dannose decisioni che sono già state prese. Noi non siamo professionisti della politica. Il balletto di questi giorni, tra giochi di potere e spartizioni di seggi, ci ha lasciati stupefatti. Noi condividiamo con i comuni cittadini una visione della politica diversa. A questo punto a Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e senza nessuna acrimonia.

Elezioni 2022, Matteo Renzi: "Ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Terzo Polo"

Molto sintetico e sicuramente interessato a future possibili collaborazioni con Calenda il messaggio social di Matteo Renzi: "Tra tante difficolta', internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunita' straordinaria #Terzo Polo". Sono queste le parole dell'ex premier.

Elezioni 2022, le reazioni del centrodestra, Meloni: ”Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra”

Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia scrive:

Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato sull’altare pensa ora al suo vecchio amore, mai dimenticato, Conte. Il gran finale di stagione tra 7 giorni, quando scadrà il termine per la presentazione delle alleanze. Nel frattempo, nel mondo reale famiglie e imprese lottano contro crisi economica e caro vita.

Matteo Salvini, leader della Lega:

A sinistra caos e tutti contro tutti! Avanti compatti, Lega e Centrodestra, con il bene dell’Italia come unico obiettivo. Il 25 settembre si cambia!.

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia: